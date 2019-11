Barcelona x Manchester City na Champions League 2015

Encerramos por aqui a nossa transmissão! O Barcelona vence o Manchester City por 1 a 0 e classifica-se às quartas de final da Champions League. Siga-nos no twitter (@VAVEL_Brasil) e curta a nossa página no facebook. Fique de olho também na @Espanha_VAVEL e no @InglaterraVAVEL. Obrigado a todos que nos acompanharam! Até a próxima!

Classificados para a próxima fase: Barcelona, Juventus, Atlético de Madrid, Bayern de Munique, Porto, Real Madrid, Paris Saint-Germain e Monaco.

FIM DE JOGO NO CAMP NOU! Com gol de Rakitic, o Barcelona vence o Manchester City por 1 a 0 e está classificado para as quartas de final de Uefa Champions League. Destaque especial para os goleiros das partida de hoje: Ter Stegen, que defendeu o pênalti cobrado por Aguero e Hart, este que salvou os ingleses de uma goleada histórica.

47' PERDE A ÚLTIMA CHANCE! Neymar sai de cara para o gol, mas Hart - novamente - espalma para escanteio.

46' Teremos dois minutos de acréscimo.

43' HART DE DENOVO! Neymar sai de frente para o gol, mas prefere o passe para Messi. O argentino dribla Kompany e só precisa definir o lance, mas Hart aparece de maneira gigantesca para fazer a defesa.

42' Joe Hart é o nome da partida até o momento. Se não fosse por ele, o Barcelona estaria vencendo - com facilidade - por um placar elástico. O arqueiro inglês realizou, no mínimo, cinco defesas espetaculares.

40' HART, ESPETACULAR! Na primeira, Messi acerta passe cortando a defesa em direção a Suárez. Neymar aparecia sozinho na pequena área, mas o uruguaio chuta em cima do goleiro Hart.

38' POR CIMA! Messi cobra a falta tirando da barreira, mas a bola morre por cima do gol.

37' CARTÃO AMARELO PARA DEMICHELLIS! Por falta em Luis Suárez.

33' CONTRA-ATAQUE! Messi lança Neymar, que se livra da marcação e tenta driblar Hart. O goleiro, novamente bem posicionado, sai nos pés do atacante e fica com ela.

32' DEEEEEEEEEEEEEEEFENDEU TER STEGEN! AGUERO BATE FIRME, NO CANTO ESQUERDO E TER STEGEN CAI BEM PARA ESPALMAR!

32' PÊNALTI PARA O MANCHESTER CITY!

31' HART! Iniesta lança Neymar, na cara do gol, mas Hart sai nos pés do atacante e faz a defesa.

27' Troca rápida de passes no ataque. Aguero é lançado, acha Bony, que toca por cobertura. Ter Stegen só acompanha a saída de bola pela linha de fundo.

25' GOL DO BARCELONA! IMPEDIDO! Messi cruza para Neymar, na pequena área, que chuta de carrinho. Hart defende e Alba marca no rebote. Mas o bandeira já marcava impedimento no lance.

22' Yaya Toure chuta forte, de fora da área, mas a bola pega na rede pelo lado de fora.

21' SALVA, HART! Após escanteio, Messi recebe na entrada da área, toca para Daniel Alves que devolve de cavadinha para seu companheiro. O argentino tenta driblar Hart, mas o goleiro chega rasgando e impede a chance clara.

20' PERDE O BARCELONA! Neymar arranca, live, e tenta o passe para Messi. O brasileiro exagera na força, obrigando Messi a dar uma passada a mais. Perdendo ângulo, o argentino chuta em cima de Hart.

19' PERDE O CITY! Yaya Toure arranca pela direita, cruza no meio, mas Aguero escorrega na hora de chutar. Na sobra, Milner solta a bomba para o gol. A bola desvia em Mathieu e sobra para Jesus Navas que se enrola e não consegue finalizar.

18' PRA FORA! QUE TRIANGULAÇÃO! Neymar toca para Messi que acha Suárez entrando cara a cara com o goleiro. Mas o uruguaio chuta na rede, pelo lado de fora.

14' Aguero tabela com Milner, entra na área e tenta o cruzamento. Mathieu aparece para fazer o primeiro corte e Daniel Alves completa na sequencia.

10' TER STEGEN? O goleiro do Barcelona sai do gol, tenta o drible em Aguero próximo a linha lateral, mas não consegue. O atacante rouba e tenta o toque por cobertura, visando o gol. Piqué, bem posicionado, impede que o pior aconteça.

6' Daniel Alves lança Suárez na direita, mas a bola sai forte demais e morre pela linha lateral.

3' PRESSÃO DO BARCELONA! Messi encontra Jordi Alba, que sai de frente para o gol, mas Hart faz boa defesa. No rebote, Mascherano acha Messi na entrada da área que bate forte e cruzado. O goleiro do City novamente espalma, evitando o perigo.

2' Rakitic arranca pela direita, corta pro meio e bate de pé trocado, buscando o ângulo de Hart. Mas a bola sobe demais, sem perigo.

1' PRIMEIRA CHANCE! Suárez arranca pela direita, cruza para Neymar, mas Kompany faz o corte. Na sobra, Iniesta pega de primeira, da entrada da área, mas Hart - em dois tempos - faz boa defesa.

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

Domínio amplo do Barcelona no primeiro tempo. O placar mostra 1 a 0, mas poderia ter sido uma goleada catalã. Com direito a duas bolas na trave e cobranças de falta que passaram raspando, Rakitic foi o autor do único tento do confronto. O Manchester City pouco criou, não assustou e vai precisar de muito mais na segunda etapa se ainda sonha com a classificação.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O Barcelona vence o Manchester City por 1 a 0! Gol marcado por Rakitic!

43' NA TRAVE DE NOVO! Neymar encontra Suárez entrando em profundidade. O uruguaio sai de frente para Hart e toca por cobertura. Demichellis acompanha a trajetória da bola, mas ainda a vê resvalando na trave antes de sair.

40' NÃO, NEYMAR! Messi toca de cavadinha para Neymar, que sai de frente para o gol. O brasileiro toca pra trás, Kolarov faz o corte para escanteio, mas por muito pouco não marca contra.

38' Messi arranca e, pela terceira vez, abre para Neymar na esquerda. O brasileiro se atrapalha, mas consegue escanteio para o Barcelona.

35' CARTÃO AMARELO PARA NASRI! Por falta em Neymar.

34' Messi tem sua terceira chance de falta, mas cobra forte, pelo alto. Sem perigo para Hart.

30' GOLAÇO DO BARCELONA! Messi arranca pela direita, entorta a marcação e acerta um lindo passe para Rakitic, que entrava de frente para o gol. O croata dá um toquinho por cobertura, tirando Hart da jogada. Golaço do Barcelona!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! RAKITIC ABRE O PLACAR!

28' Iniesta encontra Suárez caindo em profundidade e faz o passe. Mesmo sem ângulo, o uruguaio finaliza cruzado, obrigando Hart a espalmar.

27' PRA FOOOOOOOOORA! Lionel Messi cobra falta com categoria, mas, novamente, a bola morre no teto da rede de Hart. Que chance perde o Barcelona.

26' CARTÃO AMARELO PARA DAVID SILVA! Por falta duríssima em Lionel Messi!

22' Messi aplica um lindo drible entre as pernas de Milner, puxa para o meio e abre para Neymar. O brasileiro primeiro tenta o corte para o meio, sem sucesso. Logo depois, devolve o passe para o camisa 10 catalão, mas a defesa do Manchester City faz o corte.

19' CARTÃO AMARELO PARA KOLAROV! Por falta em dura em Messi, matando o contra-ataque.

18' David Silva arma toda a jogada e abre para Kolarov soltar a bomba de fora da área. Ter Stegen cai no canto e faz boa defesa.

15' PRA FORA! Lionel Messi cobra falta forte, com destino no ângulo esquerdo de Hart. Mas a bola sobe demais e morre no teto da rede.

14' CARTÃO AMARELO PARA FERNANDINHO! Por falta em Neymar.

13' SAI TER STEGEN! Touré penetra na defesa catalã, faz o cruzamento em direção a Milner. O meiocampista finaliza, mas a bola desvia providencialmente em Daniel Alves, que salva o que seria o primeiro gol inglês.

10' DEFENDEU, HART! Boa troca de passes do Barcelona. Neymar encontra Messi na entrada da área, que tabela rápido com Iniesta ,este que fazia o pivô. O argentino sai de frente pro gol e bate cruzado, mas Hart defende com o pé para escanteio.

8' Aguero arrisca o chute de fora da área, mas a bola desvia em Mathieu e sai para escanteio.

8' Outra boa arrancada de Messi, novamente pelo meio, que acha Suárez na direita. O uruguaio tenta o cruzamento rasteiro, visando Neymar, mas Demichellis se estica e faz o corte.

6' NA TRAAAAAAAAVE! Daniel Alves rouba a bola de Kompany na defesa e serve Neymar, de frente para Hart. Sozinho, o brasileiro escolhe o canto, bate forte de chapa e vê a bola bater na trave, andar por cima da linha e não estufar as redes. Lamentação catalã no Camp Nou.

4' Messi arranca pelo meio, é empurrado por Fernandinho mas consegue o passe para Neymar na esquerda. O brasileiro se enrola no domínio de bola e é desarmado por Kompany.

3' Manchester City inicia o jogo marcando em duas linhas de quatro. Completamente fechado na defesa, dificultando a troca de passes do Barcelona.

2' Iniesta tenta a inversão na direita, buscando Messi, mas Kolarov aparece bem para fazer o corte.

0' AUTORIZA O ÁRBITRO! ROLA A BOLA NO CAMP NOU!

Manchester City escalado com: Hart; Sagna, Kompany, Demichellis, Kolaro; Toure, Fernandinho, Nasri, Milner, Silva; Aguero.

Barcelona escalado com: Ter Stegen; Daniel Alves, Piqué, Mathieu, Jordi Alba; Mascherano, Rakitic, Iniesta; Suárez, Neymar e Messi.

Equipes em campo. Cerimonial de apresentação iniciado. Hino da Champions sendo tocado.

Hino do Barcelona é executado no Camp Nou neste momento. Equipe perfiladas para entrar em campo.

Gianluca Rocchi será o árbitro da partida entre Barcelona e Manchester City. Será a quarta vez que apitará jogos da equipe espanhola, onde a mesma saiu vencedora em todas as ocasiões. Por outro lado, debutará diante dos ingleses.

O Camp Nou será o palco do confronto de hoje. Todos os ingressos para a partida já foram vendidos, tanto para a torcida local, quanto para os visitantes.

O vencedor do confronto entre Barcelona e Manchester City se juntará a Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Real Madrid, Porto, Atlético de Madrid e Monaco na lista de classificados para às quartas de final da Uefa Champions League.

Na partida de ida, o Barcelona - fora de casa - venceu o Manchester City pelo placar de 2 a 0. Carrasco, Luis Suárez anotou os dois tentos catalães, enquanto Aguero descontou para o ingleses. No fim, Lionel Messi ainda perderia um pênalti, dando uma sobrevida para os londrinos.

Já o Manchester City não teve a vida tranquila do Barcelona. A classificação londrina veio apenas na última rodada, onde precisou vencer a Roma fora de casa, por 2 a 0. O clube avançou na segunda colocação com 8 pontos conquistados.

GRUPO E PT JG 1 Bayern de Munique 15 6 2 Manchester City 8 6 3 Roma 5 6 4 CSKA Moscou 5 6

O Barcelona chega às oitavas de final tendo sido líder do Grupo F da Uefa Champions League. Com 5 vitórias e apenas 1 derrota, o clube catalão avançou com 15 pontos conquistados.

GRUPO F PT JG 1 Barcelona 15 6 2 Paris Saint-Germain 13 6 3 Ajax 5 6 4 Apoel 1 6

Luis Suárez foi o carrasco do jogo ida. Tendo o Manchester City como principal vítima desde os tempos de Liverpool, o uruguaio tratou de marcar logo os dois tentos catalães na partida.

Para o Manchester City conseguir a classificação, tende reverter o placar e vencer por dois gols ou mais de diferença. Em caso de novo 2 a 1, dessa vez favorável a equipe inglesa, teremos prorrogação e, persistindo a igualdade, pênaltis.

Na primeira partida do confronto, os catalães largaram na frente e venceram por 2 a 1, em pleno Etihad Stadium. Os gols foram marcados por Luis Suárez (2) e Aguero. O Barcelona pode perder até por 1 a 0 que se classifica à próxima fase.

Boa tarde torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha a transmissão do jogo entre Barcelona x Manchester City , duelo válido pelas oitavas de final da Uefa Champions League. Partida a ser realizada às 16h45, no Camp Nou. Fique conosco!