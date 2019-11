Herediano e Montreal Impact saem em vantagem nas semifinais da Concacaf Champions League

Os jogos de ida das semifinais da Concacaf Champions League, principal competição de clubes da América do Norte e Caribe, aconteceram na terça-feira (17) e na quarta-feira (18). O favorito América sucumbiu diante do Herediano na Costa Rica, que abriu larga vantagem no confronto. O Montreal Impact fez o dever de casa batendo o Alajuelense.

Nos dias 07 e 08 de abril acontecem as partidas de volta. O Alajuelense recebe os canadenses no Estadio Alejandro Morera Soto, às 22h. E o América encara o Herediano no Estadio Azteca, também às 22h, horário de Brasília.

Herediano (CRC) 3 x 0 América (MÉX)

O América visitou o Herediano e voltou com um péssimo resultado. Após ter um jogador expulso na metade do primeiro tempo, os mexicanos sofreram três gols na etapa final e tem complicada missão no jogo de volta, onde deve fazer quatro gols para avançar à final.

As duas equipes começaram atacando, mas o América criou a primeira boa chance: Arroyo chutou duas vezes e Cambronero fez boas defesas. A sobra da última ficou com Mares que encheu o pé e o goleiro parou novamente. Aos 27 minutos, Arroyo chutou e calçou Lagos por trás e recebeu cartão vermelho. No mesmo lance, Goltz acertou a cabeça do atacante, mas o árbitro não viu. Uma pequena confusão se estabeleceu, mas logo foi encerrada.

No começo do segundo tempo, Ramirez e Ruiz tabelaram na área, o meia dominou e arrematou colocado no ângulo oposto de González, abrindo o placar. Após escanteio, Goltz cabeceou na trave e quase empatou. O segundo gol veio após falha defensiva do América: Ramirez devolveu o presente e cruzou na cabeça de Ruiz. O atacante se antecipou a dois jogadores e testou para o gol vazio. O terceiro também veio pelo alto: Aguillar cobrou falta para o tumulto, Hansen cabeceou no cantinho.

Montreal Impact (CAN) 2 x 0 Alajuelense (CRC)

No Estádio Olímpico de Montreal, mais de 33 mil pessoas assistiram a uma bela exibição do Impact. Os bleus et noir começaram arrasadores e com dois gols nos primeiros 15 minutos, asseguraram a vitória e vão com uma pequena vantagem para o jogo de volta na Costa Rica, onde podem perder por um gol. Piatti, ex-San Lorenzo, foi o destaque da partida.

Logo aos nove minutos, Oduro fez boa jogada pela direita e cruzou. Porter fez o corta luz e a redonda sobrou para Piatti. O argentino deu um belo drible no zagueiro e fuzilou as redes. O camisa 10 gostava do jogo. Fez fila pela faixa esquerda, avançou e fintou Acosta, chutando rasteiro e obrigando Lewis a fazer boa defesa. A vantagem foi ampliada aos 14. Após cobrança de escanteio e bate rebate na área, Cabrera empurrou para o gol.

O Montreal sofreu com erros individuais e falta de pontaria que atrapalharam um placar elástico. Na volta do intervalo, os visitantes estiveram melhores. Criaram boas chances e deram trabalho ao goleiro Bush. No fim do jogo, Porter arrematou de fora da área, mas Lewis espalmou.