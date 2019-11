Em entrevista, Messi brinca: "Há pouco tempo eu era um desastre, agora vivo meu melhor momento"

Lionel Messi foi o destaque do Barcelona na vitória por 1 a 0 diante do Manchester City, onde conquistou a classificação às quartas de final da Uefa Champions League. Logo após a eliminatória, o argentino concedeu entrevista ao Canal+ e não poupou elogios a atuação de Joe Hart, arqueiro da equipe inglesa, que impediu uma goleada histórica no Camp Nou, onde operou cerca de 10 defesas difíceis.

"Hart é um fenômeno. Tivemos muitas ocasiões de gol, mas ele foi brilhante em vários lances, inclusive no mano a mano. Como goleiro, fez uma grande partida. e queria parabenizá-lo por isso", comentou.

Lionel comentou também sobre a evolução do futebol apresentado pelo Barcelona, onde o placar de - apenas - 1 a 0 ficou barato devido as várias chances criadas. O jogador parabenziou seus companheiros e garantiu foco para o clássico diante do Real Madrid e para a próxima fase da Champions League.

"Tenho a sensação que fizemos uma grande partida. Estamos em um nível muito bom e conseguindo criar muitas chances. Queria parabenizar a todos da equipe pelo excelente trabalho apresentado. Mas agora, temos que pensar ano clássico contra o Real Madrid e nas quartas-de-final da Champions League, onde serão jogos muito complicados"

Perguntado sobre o início de temporada acima da média, Messi foi irônico ao comentar sobre sua rápida decaída e ascensão. Lembrou da época em que era considerado um desastre e da rapidez para voltar ao patamar de melhor do mundo.

"Há pouco tempo eu era um desastre, agora volto a ser o melhor em muito pouco tempo, não? Estou desfrutando dessa boa fase com meus companheiros e feliz pelo resultado que conquistamos. Começamos a temporada de outra maneira, com a gana renovada, arrancamos bem, e o mais importante é que estamos jogando em um grande nível"

Sobre o clássico diante do Real Madrid, no próximo domingo, Messi garantiu que a má fase que vive a equipe madrilenha não influenciará na postura do Barcelona, que prega máximo respeito ao adversário.

"Muito respeito. Não podemos pensar na má fase deles e temos que jogar da nossa melhor forma. É uma grande equipe e tem talentos individuais impressionantes. Temos que respeitá-los a todo momento pois são nesses momentos que o Real Madrid se apresenta mais forte. Queremos jogador o nosso futebol e vencer a partida, independente da fase do adversário", finalizou.

Confira a entrevista na íntegra