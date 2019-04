Com confiança de Mancini, Internazionale busca reverter vantagem do Wolfsburg na Itália

Nesta quinta-feira (19), Internazionale e Wolfsburg se enfrentam pelo jogo de volta da fase de oitavas de final da Uefa Europa League, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Com a confiança do treinador Roberto Mancini, os nerazzurri buscam reverter a vantagem da primeira partida e precisam de dois gols para avançar à próxima fase do torneio. Já os lobos conseguiram um grande resultado na primeira partida e podem perder por até um gol de diferença que ainda avança à fase seguinte do segundo torneio mais cobiçado do velho continente.

O arbitro da partida será o inglês Mark Clattenburg, e o duelo começa às 17h05 (de Brasília). Na primeira partida realizada na Volkswagen Arena, a equipe dos lobos venceram de virada por 3 a 1; os gols foram marcados por Naldo e De Bruyne, este último destaque da partida com dois tentos, enquanto Palacio fez o gol da equipe italiana em uma falha defensiva.

Mancini: "Somos capazes de buscar a classificação, mas não será fácil"

A primeira partida não foi nada agradável para a Internazionale, que até saiu na frente do placar, mas cedeu a virada com a infelicidade do goleiro Carizzo, que não foi bem no duelo na Alemanha. Com isso, Handanovic está de volta à meta da equipe, e outro que volta ao time titular é o meio campista croata Mateo Kovacic. O jovem entra no lugar do brasileiro Hernanes, e outra mudança é a entrada de Lukas Podolski no lugar de Shaqiri, lesionado.

Para Roberto Mancini, é uma partida decisiva e ele confia em sua equipe para reverter a desvantagem. “Estou confiante que minha equipe possa fazer dois gols, e teremos um adversário fortíssimo pela frente. O Wolfsburg vem jogando um futebol atraente nesta temporada e será um adversário a ser batido. Somos capazes de buscar a classificação, mas não será fácil. A primeira partida nos mostrou isso, fomos pressionados do inicio ao fim e infelizmente não se saímos bem e tomamos a virada. Prevejo um duelo de igual para igual e acredito nos meus jogadores”, disse em entrevista coletiva nessa quarta-feira (18).

O argentino Rodrigo Palacio, que marcou o gol na ida, acredita que a postura da equipe será diferente: “Começamos bem a primeira partida na casa deles, mas não conseguimos manter o ritmo dos minutos iniciais e deixamos muito espaço para o adversário sair no contra ataque e jogar no nosso erro. Espero que seja diferente daquele jogo e podemos conseguir a classificação dentro de casa e com apoio do nosso torcedor que vai nos apoiar o tempo todo, e temos todas as condições para reverter isso”.

Sem Naldo suspenso, lobos buscam classificação a fase seguinte e ainda pode perder por um gol de diferença

Na primeira partida, o Wolsfburg teve uma grande atuação no decorrer da primeira etapa em diante, e contou com a grande fase do belga Kevin De Bruyne, que vive o melhor momento da carreira ao ser o destaque da equipe na atual edição do torneio. A baixa da equipe será na defesa. O brasileiro Naldo recebeu o segundo cartão amarelo e não poderá atuar; em seu lugar entra o suíço Timm Klose.

Em entrevista coletiva, o treinador Dieter Hecking falou sobre o confronto e mantém o respeito ao adversário: “A primeira partida nos deu conforto para enfrentá-los na casa deles, teremos um páreo duro pela frente, a Internazionale é uma equipe de historia e tem um passado glorioso. Portanto a equipe precisa mostrar sua força fora de casa e fazer o mesmo jogo que fez na primeira partida, apertando a marcação e não dando espaços ao adversário. O duelo será interessante e confiamos na classificação”.

O goleiro e capitão Diego Benaglio disse que a classificação não está garantida e os lobos não podem se acomodar: “Fizemos uma boa vantagem em casa, e demos um grande passo para a classificação, mas ainda é cedo para cantar vitória antes de a bola rolar. Ainda tem 90 minutos, para nós sabermos se vamos à próxima fase ou não. A equipe da Internazionale é muito forte dentro de casa e pode nos dar trabalho, durante a partida. Em Portugal passamos sufoco e mesmo com a vantagem a nosso favor, e teremos que manter respeito a um grande clube”.