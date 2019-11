Fiorentina resolve no primeiro tempo e passa pela Roma no Olímpico

Jogando longe de casa, a Fiorentina aproveitou o nervosismo da Roma e venceu fora de casa por 3 a 0, garantindo vaga às quartas de final de Uefa Europa League. Gonzalo, de pênalti, Alonso e Basanta marcaram os gols, antes da metade do primeiro tempo. Na ida, o jogo terminou empatado em 1 a 1. O sorteio que define os confrontos da próxima fase acontece nesta sexta-feira (20).

Os dois times voltam a campo pela Serie A no próximo domingo (22). A Roma, vice-líder, visita o Cesena, enquanto a Fiorentina, 5ª colocada, viaja ao Friulli, para enfrentar a Udinese. As partidas acontecem às 16h45.

Fiorentina aproveita falhas adversárias para abrir grande vantagem

Pressionada pela fase ruim e jogando em casa, a Roma veio para o jogo rodeada de muita tensão e os minutos iniciais mostraram isso, com a Fiorentina tomando conta da partida. Logo aos 3, Joaquín fez jogada pela direita, achou Salah na entrada da área e o egípcio bateu forte, mas a bola foi por cima. Três minutos depois, Fernández foi derrubado após carrinho de Holebas dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na primeira cobrança, Gonzalo marcou, mas o árbitro mandou voltar por invasão de Babacar. Na segunda oportunidade, o argentino mudou de lado na cobrança e abriu o placar.

Após levar o gol, a Roma foi para cima, buscando o empate e conseguia criar chances. Aos 11, Torosidis cruzou da direita, Pjanic pegou de primeira e a bola passou com perigo à esquerda do gol. Cinco minutos depois, Pjanic cobrou escanteio e Torosidis apareceu livre na entrada da pequena área, porém cabeceou para fora.

Quando parecia que a Roma se aproximava do empate, a Fiorentina chegou ao seu segundo gol. Após bola recuada, o goleiro Skorupski evitou que a bola saísse em escanteio com as mãos, mas Alonso foi mais rápido, roubou a bola e partiu com gol aberto para fazer 2 a 0. A partir daí, os romanos se abalaram e a Viola tomou as rédeas do jogo novamente. Aos 20, Badelj cruzou para a área, Babacar bateu de primeira e a bola desviou, indo para escanteio. Na cobrança, Fernández achou Basanta na área e o zagueiro cabeceou firme para marcar o terceiro dos visitantes.

Precisando de quatro gols, o técnico Rudi Garcia trocou Torosidis por Iturbe aos 25 e com um minuto em campo, o argentino colocou Ljajic na cara de Neto, mas o goleiro brasileiro fez grande defesa. A Roma ocupava mais o campo de ataque, mas tinha poucas alternativas e a zaga da Fiorentina se portava bem. Aos 37, Florenzi cobrou escanteio para a área, Pjanic cabeceou, mas Valero salvou em cima da linha o que seria o primeiro dos romanos. Quatro minutos depois, Montella teve que trocar Savic, que saiu contundido, por Tomovic. E já no final, Garcia também teve que fazer outra mudança no seu time, dessa vez por lesão, já que Keita sentiu problemas musculares e Verde entrou em seu lugar, porém o placar não se alterou até o intervalo.

Fiorentina domina segundo tempo e assegura classificação

Com uma desvantagem imensa, a Roma tinha necessidade da virada para classificar-se, mas durante toda a segunda etapa, era a Fiorentina quem criava as principais chances. Logo aos 2, Salah fez grande jogada individual, passou por quatro marcadores, invadiu a área e bateu por cobertura, mas a bola explodiu no travessão. Dois minutos depois, Ljajic recebeu de Gervinho, passou por Badelj e bateu de pé esquerdo, mas Neto segurou firme.

Com posse de bola, a Fiorentina conseguia segurar bem o jogo no campo de ataque e ainda tinha contra-ataques perigosos que assustavam. Aos 8, Salah avançou pelo meio e achou Babacar dentro da área, mas Skoruspki fez grande defesa para evitar o quarto gol viola. Para piorar a situação da Roma, aos 12, Yanga-Mbiwa foi outro que sentiu contusão e Rudi Garcia foi obrigado a fazer sua última alteração, com a entrada de Astori.

A grande chance da Roma na segunda etapa foi aos 13. Astori lançou Gervinho do campo de defesa e o marfinense avançou com espaço, driblou Neto, mas Basanta antecipou e afastou o perigo. Sem criatividade, os romanos eram envolvidos na maioria do tempo pela Viola e quando levavam algum risco, eram em chutes de fora da área, que o goleiro e a defesa da Fiorentina seguravam bem.

Aos 31, Salah recebeu de Vargas dentro da área e bateu colocado, mas, outra vez, a trave evitou o gol do egípcio. Seis minutos depois, Iturbe criou a última chance mais clara da Roma no jogo, após avançar pela direita e bater de pé esquerdo, mas Neto segurou tranquilo outra vez. No fim, a Fiorentina passou tranquila e o jogo terminou com a classificação viola e com muitas vaias e protestos da torcida romanista.