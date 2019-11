Sorteio dos confrontos das quartas de final da Uefa Champions League 2014/2015

09:00 Encerramos por aqui a nossa transmissão. Siga-nos no twitter (@VAVEL_Brasil) e curta a nossa página no facebook. Obrigado a todos que nos acompanharam! Até a próxima!

08:57 15 de abril: PSG x Barcelona, no Parc des Princes. Porto x Bayern de Munique, no Estádio do Dragão. Dia 21 de abril: jogos no Camp Nou e Allianz Arena.

08:55 14 de abril: Atlético de Madrid x Real Madrid, no Vicente Calderón. Juventus x Monaco no Juventus Stadium. Dia 22 de abril: jogos no Santiago Bernabeu e Stade Luois II.

08:49 Na temporada 1997/1998, a Juventus eliminou o Monaco nas semifinais com uma vitória no agregado por 6 a 4.

08:45 O Bayern eliminou o Porto nas quartas de final em duas oportunidades: 1990/1991 e 1999/2000. No placar agregado 3 a 1 e 3 a 2, respectivamente.

08:43 Atlético x Real Madrid, Juventus x Monaco no dia 14 de abril. Os jogos de volta acontecerão em 22 de abril.

08:41 Jogos no dia 15 de abril: PSG x Barcelona e Porto x Bayern. As partidas de volta serão em 21 de abril.

08:38 Na temporada 1958/1959 da Champions, nas semifinais, os merengues venceram o Atlético de Madrid no replay por 2 a 1, após empate em 2 a 2.

08:33 Na final do ano passado, no Estádio da Luz, o Atlético perdeu o título para o maior rival nos acréscimos do segundo tempo, quando Sergio Ramos empatou o jogo. Na prorrogação, o Real Madrid marcou mais três vezes e garantiu o décimo titulo.

08:28 PSG x Barcelona: Nesta temporada, na fase de grupos, os franceses venceram por 3 a 2 em Paris. No Camp Nou, os catalães triunfaram por 3 a 1.

08:26 PSG x Barcelona: Nas quartas de final da temporada 2012/13, empate em 2 a 2 no Parc des Princes e outro empate em 1 a 1 na Catalunha. O Barcelona avançou pelos gols marcados fora.

08:22 Confrontos definidos nas quartas de finais:PSG x Barcelona; Atlético x Real Madrid; Porto x Bayern e Juventus x Monaco.

08:17 Porto e Bayern de Munique reeditaram a final da temporada 1986/87 da Champions. Naquela ocasião, os portugueses conquistaram o título vencendo por 2 a 1 de virada. Gols de Kögl; Madjer e Juary.

08:14 A atual campeã do campeonato italiano, Juventus, encara o Monaco.

08:13 Porto e Bayern de Munique será outro confronto das quartas.

08:12 Teremos clássico de Madrid nas quartas de final: Atlético de Madrid e Real Madrid. Jogo de Volta no Santiago Bernabéu.

08:11 Paris Saint-Germain jogará na França contra o FC Barcelona. Repetindo confronto da fase de grupos e da temporada retrasada.

08:10 O primeiro time sorteado joga a partida de ida em casa.

08:08 Karl-Heinz Riedle, embaixador da final, também está rpesente no palco do sorteio.

08:07 A final desta edição da principal competição de clubes da Europa será no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha.

08:06 Temos três espanhóis, dois franceses, um italiano, um português e um alemão na fase quartas de final da Champions League.

08:00 Tudo pronto em Nyon, na Suíça. Gianni Infantino, secretário geral da Uefa, já está no palco do sorteio.

Bayern de Munique, Real Madrid e Barcelona também são considerados favoritos ao título para Marco Verratti, meio-campista do PSG: “Nesta fase da competição não me incomodaria enfrentar um dos favoritos: Bayern, Real ou Barça.”

Anthony Martial, atacante do Monaco, prefere enfrentar o atual campeão e revelou o desejo de seu companheiro Moutinho: “Eu gostaria do Real Madrid. Todo mundo tem seu próprio desejo. João Moutinho, por exemplo, gostaria de pegar o Porto, seu ex-clube. Eu gostaria de desafiar o maior clube do mundo.”

Giorgio Chiellini, zagueiro da Juventus, falou sobre qual time não quer enfrentar nesta próxima fase: “Há três equipes que estão um passo à frente dos outros. Real Madrid, Barcelona e Bayern. Se eu pudesse escolher uma equipe para evitar, eu diria que o Bayern.”

Mario Götze, meio-campista do Bayern: “Nós não podemos influenciar o sorteio, por isso vamos com quem vier. Cada jogo é tudo ou nada nas quartas de final, por isso realmente não importa quem seja sorteado contra nós.”

O sorteio desta manhã será comandado por Gianni Infantino, secretário geral da Uefa, e Giorgio Marchetti, diretor de competições. Karl-Heinz Riedle, embaixador da final, também participará.

Diferentemente da fase anterior, nas quartas de final não há limitações nos confrontos. Agora, times do mesmo país ou que estiveram no mesmo grupo podem se enfrentar. Poderemos ter clássicos e confrontos interessantes como Real Madrid x Barcelona; Real Madrid x Atlético de Madrid; Porto e Monaco ou Paris Saint-Germain x Monaco, por exemplo.

Curiosidade: A última vez que não tivemos ingleses nas quartas de final da Champions League foi na temporada 2012/13. Fato que se repete este ano com as eliminações de Chelsea, Arsenal e Manchester City.

Curiosidade: Porto e Monaco disputaram uma das mais surpreendentes finais da história da Champions League. No dia 26 de maio de 2004, em Gelsenkirchen. Com gols de Carlos Alberto, Deco e Alenichev, os portugueses venceram o time do principado por 3 a 0.

Campanha Juventus: Carlos Tevez decide e Juventus passa pela muralha amarela. Relembre.

Em primeira fase complicada, a Juventus viu-se em difícil situação após perder dois jogos no primeiro turno. Na segunda parte, venceram duas vezes e empataram na última rodada com o Atlético de Madrid, carimbando o passaporte para as oitavas de final, e agora às quartas.

Curiosidade: Pela oitava temporada seguida o Barcelona está nas quartas de final da competição. Antes, o clube compartilhava a marca de sete vezes com o Manchester United (1996/97 até 2002/03) e Real Madrid (1997/19 até 2003/04).

Campanha Barcelona: Hart segura o Barcelona, mas com grande atuação de Messi e gol Rakitic, o Barcelona eliminou o Manchester City. Leia.

Favorito no grupo, ao lado do PSG, o Barcelona só tropeçou diante dos franceses. Nos outros jogos, anotaram pelo menos dois gols e no fim, ficaram com a primeira posição derrotando o time de Paris na última rodada. Com cinco vitórias e uma derrota, o Barça somou 15 pontos.

Campanha Atlético: Nos pênaltis, Atlético de Madrid passa pelo Bayer Leverkusen no Vicente Calderón. Confira.

Na estreia da equipe na competição derrota para o Olympiakos. A equipe colchonera se recuperou e com outras quatro vitórias e um empate somaram 13 pontos e avançou em primeiro em seu grupo, deixando para trás a Juventus.

Curiosidade: Temos dois times franceses nas quartas de final. Este feito só aconteceu antes em duas oportunidades: em 2003/04 e 2009/10.

Campanha Monaco: Com bom resultado no jogo de ida, o Monaco foi derrotado no principado pelo Arsenal, mas se garantiu na próxima fase. Saiba mais.

Tido por alguns como o time menos cotado para passar de fase, o Monaco calou os críticos e terminou a fase de grupos na primeira posição do grupo C, com 11 pontos. Foram três vitórias, dois empates e uma derrota. O ponto de destaque foi sua defesa, que sofreu apenas um gol até aquele momento.

Campanha PSG: Heroico, o Paris Saint-Germain conseguiu o empate na prorrogação contra o Chelsea, em Londres, e graças aos gols fora, avançou. Leia.

Em um grupo de duas forças, o PSG classificou-se em segundo lugar com 13 pontos, atrás do Barcelona. Os parisienses chegaram com chances de ficar em primeiro na última rodada, mas acabaram derrotados pelos catalães. Em seis jogos, venceram quatro vezes, empataram e perderam uma.

Campanha Real Madrid: Mesmo derrotados e com atuação abaixo do esperado, Real Madrid eliminou o Schalke 04. Veja.

Com 100% de aproveitamento na fase de grupos, o Real Madrid não tomou conhecimento dos adversários. Com 18 pontos, o time da capital espanhola avançou em primeiro do grupo B. Após jogo complicado diante do Ludogorets, o Real se recuperou e passou por cima de Liverpool e Basel.

Campanha Porto: Em casa, o Porto goleou o Basel por 4 a 0 e selou a classificação para as quartas de final. Relembre.

O grupo H era bastante equilibrado, mas o Porto se impôs e deixou a outra vaga para os concorrentes. Com 14 pontos, somadas ao longo de quatro vitórias e dois empates, os portugueses deixaram Shakhtar Donetsk e Athletic Bilbao para trás.

Campanha Bayern: Após empate sem gols na ida, o Bayern de Munique atropelou o Shakhtar Donetsk por 7 a 0 no jogo de volta das oitavas de final. Confira.

O Bayern fez 15 pontos na fase de grupos. Em seis jogos, foram cinco vitórias e uma derrota. A grande exibição da equipe foi diante da Roma, na Itália, quando venceram por 7 a 1. O CSKA e o Manchester City também foram derrotados, mas os ingleses conseguiram derrotar os bávaros em casa por 3 a 2.

Resultados das oitavas de final (agregado): Chelsea 3 x 3 PSG; Bayern 7 x 0 Shakhtar; Real Madrid 5 x 4 Schalke 04; Porto 5 x 1 Basel; Barcelona 3 x 1 Man City; Borussia Dortmund 1 x 5 Juventus; Atlético de Madrid 1 x 1 Bayer Leverkusen; Monaco 3 x 3 Arsenal

Equipes classificadas para as quartas de final: Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, FC Porto, Real Madrid, Monaco, Atlético de Madrid, Barcelona e Juventus.

Bom dia torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha a transmissão do sorteio que define os confrontos da fase quartas de final da Uefa Champions League. A cerimónia será realizada às 8h, na sede da entidade, em Nyon Suíça. Fique conosco!