Sorteio das quartas da Champions League reserva PSG contra Barcelona e clássico de Madri

Tereremos clima de revanche na Uefa Champions League. Em sorteio realizada na manhã desta sexta-feira (20), foi conhecido o chaveamento das quartas de final do maior torneio de clubes da Europa. Entre os principáis confrontos, Atlético de Madrid e Real Madrid reeditarão da final do ano passado, mas desta vez buscando uma vaga na semifinal. Adversários de grupo, Barcelona e Paris Saint-Germain também se enfrentarão. Bayern de Munique terá pela frente o Porto no duelo mais desequilibrado em questão, enquanto Juventus e Monaco encerram a lista.

Os jogos de ida serão realizados nos dias 14 e 15 de abril, com a decisão das vagas nas semifinais programadas para a semana seguinte, em 21 e 22 de abril. A final da Champions será em 6 de junho, no Estádio Olímpico de Berlim, capital da Alemanha.

Reedições e revanches na Champions League

- Atlético de Madrid x Real Madrid

Sem a menor sombra de dúvida, o duelo mais esperado das quartas de final ficará por conta do clássico de Madri. Atlético e Real se enfrentarão no que será a reedição da final da Uefa Champions League da temporada passada. Na ocasião, os madrilenhos sagraram-se campeões vencendo por 4 a 1, mas o momento marcante ficou por conta do gol de empate, marcado por Sérgio Ramos, aos 93 minutos da segunda etapa, o que forçou a prorrogação. Porem, em 2015, chama atenção e freguesia que os colchoneros impõe no confronto: os rojiblancos não foram derrotados desde a fatídica final, incluindo goleando o rival por 4 a 0 em jogo válido pelo Campeonato Espanhol.

- PSG x Barcelona

Pelo Grupo F do torneio, Barcelona e Paris Saint-Germain já haviam se enfrentado. Com uma vitória para cada lado, chega a hora da decisão. Os culés avançaram como líderes do grupo e decidirão no Camp Nou a eliminatória. Por outro lado, os parisienses entrarão nas quartas de final sem poder contar com dois de seus principais jogadores: Ibrahimovic, expulso diante do Chelsea e Verratti, que recebeu o terceiro cartão amarelo. O histórico também é favorável aos espanhóis, tanto no número de vitórias, quanto em eliminatórias. Em 2013, coube a Pedro Rodríguez marcar o gol da classificação blaugrana para às semifinais do torneio, eliminado a equipe francesa.

- Porto x Bayern de Munique

Talvez o confronto mais desequilibrado desta fase. O Bayern de Munique vem de uma sonora goleada por 7 a 0 contra o Shakhtar Donetsk, enquanto o Porto fez frente ao Basel para passar de fase. Se a história serve para motivar, os portugues ainda tem motivos para sonhar. Em 1987, o Dragão conquistou sua primeira Champions League exatamente contra os alemães em questão, em virada por 2 a 1.

- Juventus x Monaco

Com mais superação do que técnica, Juventus e Monaco se enfrentam pelo duelo equilibrado, mas com menos apelo que os demais. Favorita após golear o Borussia Dortmund em pleno Signal Iduna Park, a Juve não terá Pogba - lesionado - para os dois duelos das quartas de final. Já o Monaco, que sofreu para eliminar o Arsenal, inclusive perdendo em casa, terá de jogar muito mais do que vem apresentado se deseja tornar-se semifinalista da competição.