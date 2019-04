Joachim Löw chama Badstuber e Gündogan para partidas diante de Austrália e Geórgia

Nesta sexta-feira (20), o técnico da seleção alemã Joachim Low convocou os 23 jogadores, para o amistoso contra a Austrália e Geórgia válido pelas Eliminatórias da Euro 2016. As novidades são por conta do zagueiro Holger Badstuber do Bayern de Munique e do volante Ilkay Gundogan do Borussia Dortmund que retornam, depois de dois anos, afastado por lesão. Além de Bastian Schweinsteiger que volta a equipe, o jogador do Bayern de Munique fez seu último jogo na final da Copa do Mundo, contra a Argentina, e neste período vinha se recuperando de lesão.

Badstuber fez seu ultimo jogo em outubro de 2012, no empate em 4 a 4 contra a Suécia realizado em Berlim. Neste período o jogador sofreu uma séria lesão no joelho e ficou por um longo tempo sem jogar profissionalmente. E Gündogan, que fez sua ultima partida no empate em 3 a 3 contra o Paraguai em agosto de 2013, vinha sofrendo de problemas físicos.

Agora capitão, Bastian Schweinsteiger retorna a equipe, depois de se recuperar de uma inflamação do tendão patelar do joelho esquerdo é outra novidade. Da equipe campeã do mundo estão 16 jogadores que participaram do tetra conquistado no Brasil, e não conta mais com Philipp Lahm e Miroslav Klose que se aposentaram da seleção, depois do mundial.

O jogo contra a Austrália será no próximo dia (25/03), no Fritz Walter Stadion em Kaiserslautern, e com a Geórgia será fora de casa dia (29/03), em Tbilisi. A equipe está segunda colocação do Grupo D, liderado pela Polônia.

Confira a lista de convocados da seleção alemã:

Goleiros: Manuel Neuer (Bayern de Munique), Roman Weidenfeller (Borussia Dortmund) e Ron-Robert Zieler (Hannover).

Defensores: Holger Badstuber, Jerome Boateng (Bayern de Munique), Jonas Hector (Colônia), Benedikt Höwedes (Schalke), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Shkodran Mustafi (Valência) e Sebastian Rudy (Hoffenheim).

Meio campistas: Karim Bellarabi (Bayer Leverkusen), Ilkay Gundogan, Marco Reus (Borussia Dortmund), Sami Khedira, Toni Kroos (Real Madrid), Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach), Mesut Özil (Arsenal), André Schürrle (Wolfsburg), Mario Götze e Bastian Schweinsteiger (Bayern Munique)

Atacantes: Thomas Müller (Bayern de Munique) Max Kruse (Borussia Mönchengladbach) e Lukas Podolski (Internazionale).