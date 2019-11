Barcelona prepara mosaico de 98 mil peças para clássico diante do Real Madrid

O Barcelona será recebido no Camp Nou para o clássico contra o Real Madrid, no próximo domingo (22), com um super-mosaico nas arquibancadas. A diretoria do clube catalão divulgou nesta quinta-feira (19) como será o desenho feito pelos torcedores no estádio.

Serão 98 mil peças divididas em todos os setores, exceto na parte destinada a torcida do Real Madrid, nas cores azul, grená e amarela, junto as palavras 'Jogadores' e 'Torcedores' ao lado de uma representação da camisa culé com o número 12 nas costas.

Barcelona e Real Madrid travam a 'final antecipada' do Campeonato Espanhol. Válido pela 28ª rodada, os catalães estão na liderança com 65 pontos, apenas um a mais que os madrilenhos, presentes na segunda colocação.

Confira o vídeo promocional na íntegra