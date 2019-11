Jogo Tottenham x Leicester pela Premier League 2015 (4-3)

14h06: Muito obrigado a todos que acompaharam esta transmissão. Até a próxima.

14h05: Na próxima rodada Tottenham viaja para encarar o Burnley, no domingo 05. E o Leicester recebe o West Ham, no sábado.

13h58: Tottenham vai aos 53 pontos, mas devido a vitória do Southampton permanece na 7ª posição. Já o Leicester fica na última posição com os mesmos 19 pontos.

13h55: Jogo movimentado e com três gols de Kane, que leva a bola do jogo para casa.

49' Juiz apita e encerra o jogo.

48' Juiz olha para seu cronômetro e manda o jogo seguir.

46' Vamos até os 48.

Mais do gol. Nugent passou pela defesa do Tottenham, chutou da entrada da área e diminuiu e deu vida ao Leicester.

45' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL do LEEEEEEEEICESTER - NUGENT

40' Depois do gol os dois times mudaram. No Tottenham entrou Dembele no lugar de Mason. E o Leicester colocou King e saiu Cambiasso.

Mais do GOL. Paulinho rouba a bola no ataque, dá um bom passe para Eriksen. Ele chuta no corpo de Schmeichel, na volta a bola bate em Schlupp e vai para o fundo da rede. 4 a 2

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL do TOOOOOTTENHAM - gol contra de Schlupp.

Numeros do jogo: 13 chutes, sendo oito no gol, do Leicester. Contra nove chutes, 4 no gol, do Tottenham.

35' Tottenham. Paulinho toca para Eriksen de frenta para o gol. Ele prefere tocar para Chadli, que bate em cima da zaga.

32' Após Paulinho afastar mal a bola. O rebote sobra para James, Rose vai em sua marcação e comete a falta. Rose recebe o cartão amarelo.

30' Sustituição no Leicester. Sai Huth entra Mahrez.

28' Preocupação. Na dividida com de Laet, Harry Kane cai e fia sentindo as costa. Mas após um tempo levantou e tudo normal com ele.

26' Tottenham. Dier puxa o contra ataque, toca para Mason, recebe de volta. Dier cruza na segunda trave e Chadli aparece mais uma vez e novamente joga para fora.

25' Leicester. Time visitante permanece na luta, mas Ulloa dominou a bola de frente para o goleiro em impedimento

Harry Kane vai a 19 gols no campeonato e se torna o artilheiro da BPL.

21' Tottenham. Chadli escapa do zagueiro, cruza e Kane quase marca seu terceiro gol. A bola passou por cima do gol.

Mais do Gol. Pênalti bem cobrado por Kane. Tirou do goleiro e marcou seu terceiro no jogo.

19' GOOOOOOOOOOOOLLLLL do TOOOOOOOOTTENHAM - HAT-TRICK DE HARRY KANE

Pênalti. Bola de Nugent, que não conseguiu pegar a bola, em cim de Rose, que antecipou ao zagueiro.

18' PÊÊÊÊÊÊNALTI para o TOOOTTENHAM

15' Falta cruzada para a área por James, mas antes de Huth, Rose joga para escanteio.

14' Chadli deixa Schlupp pegar a bola e depois comete a falta. Falta perigosa para os Foxes.

12' Substituição no Tottenham. Pochettino tira Townsend e coloca Paulinho no jogo.

11' Bentaleb e Ulloa se estranham na área e o juiz chama a atenção dos dois jogadores

10' Tottenham. Mason pela direita consegue um escanteio para os Spurs.

Mais do Gol. Cruzamento de James. No meio da área, sozinho, Morgan cabeceia, sem chances para Vorm. O jogo está empatado.

4' GOOOOOOOOOOOOOOOLLL do LEEEEEEEEICESTER - MORGAN

3' Leicester. Nugent toca para Ulloa, ele vai à linha de fudo cruza de volta para Nugent, mas Walker desvia para escanteio.

2' Nugent bloqueia Rose, comete a falta e recebe o segundo cartão do jogo.

0' Primeira substituição no Leicester. Sai Upson, entra Wasilewski.

13h06: Começa o segundo tempo

13h: Com os dois gols, Harry Kane chega aos 18 no campenato, igualando a marca de Sergio Agüero na artilharia.

12h55: Apesar de ter terminado o primeiro tempo com 70% de posse de bola, o Tottenham deu cinco chutes, dois a menos que os Foxes.

12h51: Intervalo de jogo Tottenham 2 x 1 Leicester

50' Fim do primeiro tempo

49' Tottenham. Bola recuada por Upson para Schmeichel. O goleiro assusta sua torcida ao não dominar a bola. Mas a bola não foi em direção ao gol e ele conseguiu chutar bola para longe.

47' Leicester. De Laet cruza para Ulloa que manda para fora.

46' Leicester. Vardy continua dando trabalho pela esquerda. Townsend tenta derrubá-lo. Não consegue, ele cruza na cabeça de Dier, que afasta pela linha lateral.

45' Juiz acresce cinco minutos na primeira etapa. Tivemos atendimentos ao goleiro Lloris e ao zagueiro Dier, ambos do Tottenham.

43' Depois de longa troca de passes no ataque Chadli vai à linha de fundo, faz o cruzamento nas mãos de Schmeichel.

40' Leicester. Ulloa tenta repetir o gol, cruza da direira para Vardy, mas antes dele Walker desvia para lateral.

Mais do gol: Em um contra-ataque Nugent avançou pelo lado direito, cruzou rasteiro para Vardy, que de primeira mandou à direita de Vorm, sem chances para o goleiro dos Spurs. O Leicester diminui.

37' GOOOOOOOOOOOLLLLL do LLLLEEEEEEEIICEEESTER - Vaaaaardyyy

36' Harry Kane inspirado manda a bola por debaixo das pernas de Morgan, que comete a falta e recebe bronca do juiz Mike Dean.

33' Até o momento foram cinco faltas. Uma a mais do time da casa.

31' Amarelou Kane recebe a bola, avança. Toca para Chadli, ele se joga na área. O juiz marca falta por simulação e ele recebe cartão amarelo.

30' Dier se levanta e sai de campo andando.

28' Falta de Vardy para cima de Dier. O cotovelo bateu na cabeça dele, Dier fica sendo atendido.

Segundo do Tottenham, segundo de Kane.



(Foto: Reprodução/ Tottenham)

22' Tottenham. Rose rouba a bola na entrada da área, passa para Eriksen. Ele corta a zaga bate para o gol. A bola vai na trave, e no rebote Chadli bate por cima do gol.

19' Leicester. Lançamento de James para a área do Tottenham, Morgan cabeceia, mas a bola sobra tranquila para Vorm.

Kane comemora o primeiro gol.



(Foto: Reprodução/ Tottenham)

18' Tottenham com 76% de posse de bola, dois chutes e dois gols.

16' Leicester. Lançamento para Nugent que chutou cruzado. A bola passou por toda a área dos Spurs e saiu pela linha lateral.

15' Tottenham. Lançamento para Kane, que passa pela zaga, chuta para marcar o terceiro. Mas, para sua tristeza, ele estava impedido.

Kane artilheiro e com sorte. Bola tocada para o meio da área por Townsend, desviada por Huth. Sobra no pé novamente de Kane, ele bate a bola desvia no rosto de Huth. Bola engana o goleiro e o Tottenham marca o segundo.

12' GOOOOOOOOOOOLLLLL do TOOOOOOOOOOOOTTENHAM - ELE MAIS UMA VEZ, HARRY KANE.

10' Leicester - Vorm destraído, Nugent percebe e chuta pouco depois do meio campo. Vorm consegue se recuperar e todo desajeitado consegue desvia a bola com uma mão. Ficou com ela na sequência.

Mais do gol: Escanteio batido pelo lado esquerdo de Townsend, Dier desviou. Schmeichel defendeu, a bola sobrou no pé de Kane que mandou para o fundo da rede.

5' GOOOOOOOOOOOOLLL do TOTTTTTTENHAMMM -

Harry Kane mais uma vez.

Primeira partida de Vorm na temporada da Barclay Premier League.

4' Leiceter em cima. Schlupp cruza, Nugent cabeceia e Vertonghen evita o gol quase embaixo da trave.

2' Machucado Lloris é retirado de campo pela maca. Vorm entra no jogo.

1' Primeiro lance de perigo. Jogada pelo lado esquerdo, Vardy recebeu a bola avançou, mas Walker evitou o perigo. A jogada estava parada devido ao impedimento de Vardy. No lance Walker dividiu com Lloris, que ficou machucado.

0' A saída foi do Tottenham.

12h: Mike Dean apita e o jogo começa em White Hart Lane.

11h57: Técnicos se cumprimentam pouco antes do início do jogo.

11h55: Mike Dean irá apitar o segundo jogo do Tottenham na BPL. E o primeiro dos Foxes.

11h50: 10 minutos.

11h46: Pouco tempo para o início do jogo em Londres.

11h43: Jogadores ainda em campo no aquecimento.



(Foto: Reprodução/ Tottenham)

11h40: O Artilheiro Harry Kane, recém convocado para a seleção inglesa, cumprimenta a torcida durante o aquecimento do time no campo.



(Foto: Reprodução/ Tottenham)

11h35: Tudo pronto no vestiário dos Spurs.



(Foto: Reprodução/ Tottenham)

11h30: Meia hora para o apito inicial.

11h27: Jogadores já em campo no aquecimento.

11h20: Técnico do Leiceter, Nigel Pearson: "10 jogos falhamos, então temos que tentar vencer hoje. O time escolhido de hoje nos dá equilibrio defensivo, mas também ritmo no ataque."

11h18: No banco dos Foxes ficarão: Schwarzer, Konchesky, Drinkwater, King, Mahrez, Wasilewski, Kramaric.

11h15: Já Nigel Pearson manda a campo: Schmeichel, Morgan, Huth, Upson, De Laet, Cambiasso, James, Schlupp, Vardy, Ulloa, Nugent.

11h12: No banco dos Spurs ficarão: Vorm, Chiriches, Davies, Dembele, Lamela, Paulinho, Adebayor.

11h10: O time dos Spurs é o mesmo que foi derrotado pelo Mancheste United.

11h08: Mauricio Pochettino escala o Tottenham com: Lloris; Walker, Dier, Vertonghen, Rose; Bentaleb, Mason; Townsend, Eriksen, Chadli; Kane.

11h05: O artilheiro do Leicester City, Leonardo Ulloa, marcou todas as vezes que jogou contra o Tottenham. Foram dois jogos e dois gols.

11h: Uma hora para o confronto.

10h45: Tottenham está a dois gols do dobro de gols marcados pelo Leicester nesta BPL, 46 a 24.

10h40: Gramado pronto para o jogo desta tarde.



(Foto: Reprodução/ Tottenham)

10h38: Mauricio Pochettino disse esperar foco no jogo de hoje: “Todo jogo é um perigo e, por isso, é importante estar focado e independente se estamos jogando contra o Manchester ou Leicester, todo jogo é importante. Leiceter é bem melhor que o lugar que estão na tabela.”

10h35: Nos útlimos cinco confrontos pela Barclays Premier League, foram quatro 2 a 1. Somente um jogo não teve este placar, em 22 de fevereiro de 2004 o jogo terminou em 4 a 4.

10h30: Um hora e meia para o início do jogo em White Hart Lane.

Tottenham e Leicester se encontraram 37 vezes na primeira divisão. Foram 16 vitórias dos Spurs, 13 dos Foxes e oito empates.

O White Hart Lane é o palco do confronto de logo mais entre Tottenham x Leicester. O estádio tem capacidade para 36 mil torcedores e promete receber bom público.

O técnico do Leicester City Nigel Pearson diz que o experiente meio-campista que Esteban Cambiasso está totalmente focado em garantir a permanencia da equipe na primeira divisão "Ele tem sido muito positivo. Você poderia argumentar que é uma experiência única para ele. Como você encontrar com a maioria dos jogadores nesse nível, eles tem uma mentalidade que pode lidar com isso. Cabiasso está absolutamente focado e determinado de sair com um resultado positivo. Ele está comprometido nos alcançar o que parece ser uma tarefa muito difícil no momento em que evitamos o rebaixamento.'', disse.

O Leicester City não marcou gols nos primeiros tempos dos últimos sete jogos. Já o Tottenham concedeu 12 gols nos últimos seis jogos da Barclays Premier League.

O time de Leicester é o último colocado na BPL com 19 pontos três de desvantagem para o QPR, 19º, e sete pontos atrás do Sunderland, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

O Tottenham tem 50 pontos, está na 7ª posição e está atrás quatro pontos do Liverpool, time que está na zona da Uefa Europa League.

Mauricio Pochettino, técnico do Tottenham espera que o time não repita a má atuação que teve contra o Manchester United, e garante que os jogadores entenderam os errros. “Todos concordamos que foi a primeira vez que fomos mal e nossa atuação no foi muito boa. Em uma semana como esta não precisamos falar muito para os jogadores, pois eles sabem que precisamos mudar o sentimento e precisamos de uma grande atuação. Este jogo é uma oportunidade de mostrar que aquele foi só um mau dia em Old Trafford. Há uma determinação nos jogadores, mas você poderá ver diretamente depois do jogo quanto desapontados eles estavam. O único jeito para consertar isto é estar de novo no nosso melhor no sábado e tentar trazer os três pontos.”

A útlima vitória do Leicester na Barclays Premier League foi em 10 de janeiro, contra o Aston Villa, em casa por 1 a 0. Desde então foram cinco derrotas e dois empates.

O atacante dos Spurs, Robeto Soldado, permanece de fora do time. O espanhol que machucou o joelho no dia anterior ao jogo contra o Manhcester United ainda não estará completamente recuperado para o jogo deste sábado.

Para Ben Davies, lateral-esquerdo do Tottenham, o último confronto contra o Leicester servira de alerta para os jogadores. "Aquele resultado na FA Cup se manteve em nossos pés. É um aviso para nós, o que acontece se nos dermos oportunidades para eles". E adverte: “O Leicester está lutando por sua sobrevivência e eles estarão determinados a tentar e conseguir algo no jogo”

O Leicester venceu sua última partida exatamente contra o Tottenham. O jogo válido pela 4ª rodada da FA Cup e o Tottenham acabou eliminado em casa após uma derrota de virada por 2 a 1.

Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Tottenham e Leicester City, em jogo válido pela 30ª rodada da Barclays Premier League, às 12h (de Brasíla), no estádio White Hart Lane, em Londres.