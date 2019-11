Resultado Barcelona 2-1 Real Madrid na Liga 2015

Obrigado a todos que acompanharam este grande clássico conosco. Um abraço e até a próxima!

93' ACABOU! Em um grande jogo, o Barcelona derrota o Real Madrid por 2 a 1 e aumenta para quatro pontos a diferença na liderança!

89' Real Madrid vai com tudo para cima.

87' Casillas de novo! Messi finaliza de primeira e o goleiro defende mais uma vez.

85' Casillas! Alba tabela com Messi e sai na cara de Casillas, mas o goleiro merengue defende.

84' Substituição no Barcelona: Sai Neymar, entra Rafinha.

83' Suárez faz bela jogada pela esquerda e chuta cruzado, mas ninguém aparece.

81' Real Madrid fica no campo de ataque agora. Barcelona se fecha.

79' Substituição no Barcelona: Sai Iniesta, entra Xavi. || Substituição no Real Madrid: Sai Isco, entra Jesé.

78' Bravo! Benzema recebe pela esquerda, puxo para o meio e finaliza. A bola pega em Piqué, mas o goleiro chileno defende.

75' Substituição no Barcelona: Sai Rakitic, entra Busquets.

74' Assim não, Neymar! Mais uma bela jogada da dupla Messi e Neymar. O brasileiro recebe e finaliza de primeira, mas a bola vai para fora.

73' Quase Messi! Do jeito que ele gosta! O argentino vem puxando pelo meio e finaliza colocado, mas a bola vai para fora.

72' Substituição no Real Madrid: Sai Pepe, entra Varane.

71' Cartão amarelo para Daniel Alves (Barcelona).

70' Quem marca em cima agora é o Barcelona.

67' Pra fora! Neymar faz bela jogada e finaliza forte, mas a bola passa por cima.

66' Jogo bastante faltoso. Partida parando bastante.

65' Mais um! Iniesta toma amarelo por falta em Carvajal.

64' Nove amarelos até aqui. Seis pelo lado merengue.

63' Cartão amarelo para Isco (Real Madrid).

63' Jogo fica feio nesse momento.

60' Coisa feia! Divididas dura. Ronaldo e Mascherano dividem o argentino fica no chão, mas toma amarelo.

58' Cristiano Ronaldo tenta de cabeça, mas a bola sobe.

55' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BARCELONA!!!! Suárez é muito bem acionado e finaliza no canto de Casillas. Culés na frente mais uma vez!

53' Barcelona coloca a bola do Real Madrid duas vezes e Sergio Ramos corta em ambas.

51' Cartão amarelo para Modric (Real Madrid).

50' Neymar é bem acionado, mas a bola corre demais e Pepe chega bem.

49' Benzema recebe boa bola de Ronaldo, gira e finaliza para boa defesa de Bravo.

48' Cartão amarelo para Carvajal (Real Madrid).

47' Merengues voltam do mesmo jeito: No campo de ataque.

46' Saiu o público do duelo: 98.760 pessoas no Camp Nou!

45' Rola a bola! Começa o segundo tempo!

Posse de bola - Barcelona 58% x 41% Real Madrid Finalizações - Barcelona (Uma no gol) 6 x 9 (Quatro no gol) Real Madrid Aproveitamento nos passes - Barcelona 94% x 91% Real Madrid Desarmes - Barcelona 14 x 9 Real Madrid Faltas - Barcelona 3 x 8 Real Madrid

Merengues dominaram a primeira etapa no seu geral. Barcelona mal na defesa e com dificuldades para furar bloqueio merengue.

45' Fim do primeiro tempo! Tudo igual no El Clásico: Barcelona 1 x 1 Real Madrid. Mathieu e Cristiano Ronaldo marcaram.

43' Incrível! Kroos cobra o escanteio, a bola fica livre na pequena área e Bale manda para fora.

42' Cristiano Ronaldo solta a bomba de fora da área, mas Bravo defende.

41' Que beleza! Piqué tenta dar uma bicicleta na grande área, mas manda longe.

40' Real Madrid domina o jogo neste momento.

39' GOOOOLLL DO REAL MADRID... mas tava impedido!

38' Bale recebe bela bola, mas corre demais e não consegue o cruzamento.

36' Cartão amarelo para Cristiano Ronaldo (Real Madrid) por simulação. Jordi Alba (Barcelona) também tomou amarelo por reclamação.

34' Modric arrisca de muito longe e assusta.

33' Clima quente! Neymar e Bale chegam juntos e o clima esquenta entre os dois.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO REAL MADRID!!!!! Modric dá bela bola para Benzema, que dá de calcanhar para Cristiano Ronaldo chegar de carrinho para empatar o jogo!

30' Jogo fica pegado nesse momento.

28' Cartão amarelo para Luis Suárez (Barcelona).

27' Merengues com muita presença no ataque, mas falta eficiência na hora de finalizar.

25' Após tocar bastante a bola, Marcelo tenta a finalização, mas a bola bate na defesa.

23' Messi rola para Alba, que finaliza de longe, mas a bola vai para fora.

21' Cartão amarelo para Pepe (Real Madrid).

21' Esse gol muda as coisas. Real Madrid deve sair mais para o jogo.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO BARCELONAAAAA!!! Messi cobra escanteio na cabeça de Mathieu, que cabeça bem para o fundo do gol!

18' Pepe faz falta em Suárez. Lá vem bola para área dos merengues.

17' Messi faz bela jogada pelo meio e passa para Neymar. O brasileiro domina e cruza para o argentino, mas ele cabeça sem direção.

16' Merengues seguem marcando pressão. Barcelona tem dificuldades para sair.

15' Barcelona não consegue furar o bloqueio merengue. Messi muito bem marcado.

13' Kroos recebe na direita, cruza e Sergio Ramos manda para fora. As melhores chances são dos merengues no começo.

12' NA TRAVE! Benzema recebe de Marcelo, cruza na segunda trave e Ronaldo manda no travessão.

11' Neymar cai, pede falta e fica no chão. Real Madrid vai para o ataque.

9' Bale dá um chega para lá em Alba e Mateu Lahoz dá uma bronca no galês.

8' Benzema recebe de Bale e tenta finalizar, mas a bola passa longe.

7' Neymar tenta tabela com Suárez, mas Carvajal protege bem.

6' Muitos erros de passe dos dois lados. Defesas estão bem montadas.

4' Jogo começa com uma grande intensidade.

2' A primeira chance é culé! Iniesta tabela com Messi, cruza, mas a defesa merengue tira.

1' Barcelona começa a partida tocando bastante a bola no campo de defesa. Real Madrid avança a marcação.

0' COMEÇA O EL CLÁSICO!

Torcida culé faz um belíssimo mosaico e canta o hino do clube. Bela imagem.

As duas equipes entram no gramado do Camp Nou. Vai rolar a bola!

Barcelona e Real Madrid chegam ao jogo desta forma.

A bola rola em 15 minutos! Camp Nou está numa bela noite.

Iker Casillas não entra no Camp Nou desde 2012. Diego Lopez, ex-goleiro merengue, foi o goleiro do Real Madrid nos últimos jogos Barcelona x Real Madrid .

Em menos 50 minutos a bola rolano Camp Nou. Falta pouco!

Banco do Real Madrid: Navas, Varane, Arbeloa, Illarramendi, Lucas Silva, Jesé e Chicharito.

Banco do Barcelona: Ter Stegen, Bartra, Adriano, Busquets, Xavi, Rafinha e Pedro.

REAL MADRID ESCALADO! Casillas; Carvajal, Pepe, Sergio Ramos e Marcelo; Kroos, Modric e Isco; Bale, Benzema e Ronaldo.

BARCELONA ESCALADO! Bravo; Daniel Alves, Piqué, Mathieu e Jordi Alba; Mascherano, Rakitic e Iniesta; Suarez, Messi e Neymar.

Curiosidade: Alguns famosos no mundo da música/entretenimento e esportes são "torcedores", tanto do Barcelona, como do Real Madrid. Veja a lista abaixo.

Torcedores do Barcelona Torcedores do Real Madrid Magic Johnson, Lewis Hamilton, Shakira, Kobe Bryant e Justin Bieber Jennifer Lopez, Tom Cruise, Rafael Nadal, Evo Morales

Imagem que resume muita coisa sobre o duelo de logo mais.

Não devemos ter muitas surpresas nas escalações. Busquets pode aparecer na equipe culé. Após algum tempo, Kroos, Modric e Isco devem voltar a atuar juntos.

As escalações de Barcelona e Real Madrid deverão ser divulgadas nos próximos minutos.

Neymar já está presente no Camp Nou.

Lembrando que o El Clásico fecha a 28ª rodada da La Liga. Em andamento, apenas Real Sociedad e Córdoba. Veja os jogos já encerrados na rodada.

Elche 0 x 4 Valencia Atlético de Madrid 2 x 0 Getafe Rayo Vallencano 1 x 0 Málaga Levante 0 x 1 Celta de Vigo Granada 0 x 0 Eibar Athletic Bilbao 2 x 1 Almería Deportivo La Coruña 0 x 0 Espanyol Villarreal 0 x 2 Sevilla

BBC x MSN. Os dois melhores trios do mundo chegam com números incríveis para o confronto





O dia que ele aparecia para o mundo. Aos 19 anos, Messi marcava um hat-trick contra os merengues e começava a escrever seu legado. Relembre.

Bale, Benzema e Ronaldo. O Trio BBC é a grande esperança merengue no confronto de logo mais. Saiba mais sobre o que eles fizeram, até aqui, juntos.

Eles não começaram com tudo, mas o Trio MSN vem jogando muito bem na temporada. Messi, Suárez e Neymar vem demonstrando um futebol alegre e muito eficiente em 2015. Saiba mais sobre esse trio.

Ambas as equipes são bem poderosas, principalmente ofensivamente. Barcelona e Real Madrid são as duas equipes que mais finalizaram na competição. Os merengues são os primeiros com 385 disparos, enquanto os culés são os segundos com 381.

Leia mais: Em 'final antecipada', Barcelona e Real Madrid se enfrentam pela liderança da La Liga

Não é atoa que Toni Kroos é o maestro do meio campo merengue. O jogo sempre passa por ele, tanto que o próprio é líder do campeonato em passes certos. São 1.789 passes certos na competição.

O jogo marca o encontro dos dois melhores jogadores do mundo, que brigam pela artilharia da competição. Enquanto Cristiano Ronaldo acumula 30 gols em 24 jogos, Lionel Messi, artilheiro da competição, acumula incríveis 32 gols em 27 jogos.

Quem apita esse grande duelo Barcelona x Real Madrid é Mateu Lahoz, que será auxiliado por Pau Cebrián e Jon Núñez.

Carlo Ancelotti tamém deu algumas palavras sobre o rival em Barcelona x Real Madrid: "Messi está muito bem, como todo o Barcelona. O nível tático está muito ligado a Messi e Neymar. Com respeito ao jogo do primeiro turno, mas hoje eles tem a mesma qualidade e características."

Luis Enrique também falou sobre como o Real Madrid deve ir para o jogo: ""Espero o mesmo rival do duelo do primeiro turno. Bem organizado, esperando as transições e com a infinidade de recursos que têm. Dominam vários pontos do jogo".

O Camp Nou, palco do confronto Barcelona x Real Madrid deste domingo, promete estar entupido. Além disso, o Barcelona deve apresentar um belo e grande mosaico, com 98 mil assentos colorindo o estádio com as cores do clube, azul, grená e amarelo.

Pelos merengues, James Rodríguez ainda desfalca a equipe com uma contusão no pé. Tirando esses desfalques, Barcelona e Real Madrid chegam completas para o confronto.

Os catalães só tem um desfalque para o confronto. Thomas Vermaelen segue sem condições para atuar por conta de contusão.

FIQUE DE OLHO Barcelona x Real Madrid 2015: Gareth Bale. Não, o "Fique de Olho" não vai para Cristiano Ronaldo. Após marcar duas vezes contra o Levante, Bale parece ter voltado à boa forma e deve dar trabalho neste domingo.

FIQUE DE OLHO Barcelona x Real Madrid: Lionel Messi. Em grande temporada, Messi está embalado, jogando muito bem, dando assistências e fazendo gols. Ele é o cara da equipe culé para o El Clásico.

Carlo Ancelotti disse que seus comandos vão chegar bem focados para o importante duelo: "Asseguro que não vai faltar atitude e concentração no duelo. A equipe está bem e melhorou sua condição."

Mesmo dizendo que Barcelona x Real Madrid não é a "final do campeonato", Luis Enrique disse que sua equipe entrará focada e sabe da importância do jogo: "É um duelo diferente. É o eterno rival e o time que está mais perto de nós na tabela de classificação. Se vencemos, eles deixam de somar e também existe a importância do saldo de gols."

Um mês depois a história foi diferente. Em uma partida emocionante, Gareth Bale deu o título da Copa Del Rey ao Real Madrid após marcar um belo gol.

Em março de 2014, Barcelona e Real Madrid protagonizaram um jogão no Santiago Bernabéu. Com hat-trick de Lionel Messi, o Barcelona venceu por 4 a 3.

No primeiro turno, os merengues venceram no Santiago Bernabéu por 3 a 1, em grande atuação coletiva. Ronaldo, Pepe e Benzema marcaram para o Real, enquanto Neymar fez o gol catalão.

O maior clássico do mundo Barcelona x Real Madrid tem vários jogos memoráveis. Pela La Liga, são 169 confrontos entre as duas equipes, sendo 66 vitórias do Barcelona, 32 empates e 71 vitórias do Real Madrid.

Os merengues, mesmo em uma fase pior que a do rival, também vem de vitória na última rodada, quando a equipe da capital derrotou o Levante, em casa, por 2 a 0, dois gols de Gareth Bale. Relembre.

Visitante neste confronto, o Real Madrid é o vice-líder da competição com 64 pontos. São 21 vitórias, um empate e cinco derrotas no campeonato.

Na última rodada, a equipe culé derrotou o Eibar fora de casa, em grande atuação de Lionel Messi, que marcou duas vezes. Relembre.

Líder do campeonato, o Barcelona acumula 65 pontos em 27 jogos disputados. São 21 vitórias, dois empates e quatro derrotas na competição.

Boa tarde para você que navega pela Vavel Brasil! Chegou o grande dia! Você acompanha à partir de agora, tudo sobre o grande clássico entre Barcelona x Real Madrid , em jogo válido pela 28ª rodada da La Liga, que será realizado no estádio Camp Nou, em Barcelona, às 17h. Acompanhe tudo conosco!