Jogo Liverpool x Manchester United pela Premier League 2015 (1-2)

12:25 Na próxima rodada, o Manchester recebe o Aston Villa no Old Trafford, no sábado (4), às 11h, horário de Brasília. Já os Reds têm mais uma batalha pela frente. Enfrentarão o Arsenal no Emirates Stadium, também no sábado. O confronto terá início às 08h45, também horário de Brasília

12:24 Com a vitória, o United segue na 4ª colocação na tabela, cinco a mais que o rival Liverpool. 5º colocado

FIM DE JOGO NO ANFIELD!! Com dois gols de Juan Mata, o Manchester United vence o Liverpool fora de casa e conquista um resultado importantíssimo para a sequência do campeonato. Sturridge anotou o único gol dos donos da casa

90+4' Entra Rojo no lugar de Blind

90+3' MIGNOLEEEEEEEET!! Rooney cobra à meia altura e o goleiro pula pra defesa

90+3' PÊNALTI PARA O MANCHESTER UNITED! Blind se livra de Emre Can, mas o jogador faz falta dentro da área

90+2' United fica com a posse de bola. Jogo vai chegando ao seu fim

90' Chegamos ao fim do tempo regulamentar. Mais quatro minutos de acréscimos

89' Valencia vai segurando a bola na linha de fundo de ataque

85' Sterling chega na linha de fundo e arruma outro escanteio para os Reds. Na cobrança, Fellaini afasta o perigo

84' Liverpool segue com a bola mas falta criatividade para chegar ao gol de empate

82' Substituição nos Red Devils: Falcao Garcia entra no lugar de Ander Herrera

82' Fellaini corta e De Gea fica com ela

81' Escanteio para o Liverpool. VEM PERIGO NA ÁREA DO UNITED!!

76' Jogo vai chegando aos dez minutos finais, que prometem ser tensos

69' GOOOOOOOL DO LIVERPOOL!! Philippe Coutinho encontra Sturridge dentro da área que chuta firme, vencendo De Gea

67' Cartão amarelo para Balotelli por falta em cima de Jones

65' Substituição no Liverpool: Entra Balotelli para saída de Alberto Moreno. Brendan Rodgers vai com tudo em busca do gol

63' O Liverpool tem mais posse de bola no segundo tempo, mas não conseguia criar chances. Com um a menos, fica ainda mais difícil para os Reds

61' Di María puxa contra ataque mas erra último passe para Rooney, que estava livre no lance

59' GOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO DO MANCHESTER UNITED!!!! Juan Mata de voleio! Di Maria dá uma assistência magistral e Mata, de voleio, marca um golaço. Seu segundo na partida! United 2 a 0

56' Cartão amarelo para Jones! O zagueiro chega atrasado e acerta Henderson com força

55' SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER UNITED: Entra Di María para a saída de Young

54' UUUUUUHHHH! Philippe Coutinho chuta firme, mas a bola passa por cima da meta defendida pelo espanhol

52' Sterling levanta bola na área mas passa por todos. Tiro de meta para De Gea cobrar

50' Torcida presente no Anfield segue incrédula com o ocorrido. Gerrard, em seu último clássico contra o United, é expulso com menos de um minuto dentro de campo

47' Herrera leva cartão amarelo por entrada anterior a de Gerrard

47' ESTÁ EXPULSO STEVEN GERRARD!! Mal entra na partida e o inglês pisa propositalmente em Ander Herrera. Liverpool com um a menos!

47' O United volta a campo com o mesmo time que iniciou o embate

46' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!! A saída é com os donos da casa

11:31 Os times vão voltando a campo e substituição no Liverpool: Gerrard entra no lugar de Lallana

11:30 Com a vitória parcial, o United vai chegando a 59 pontos, um a menos que o Arsenal, terceiro colado, e apenas dois a menos que o Manchester City, que ocupa a segunda colocação na tabela da Premier League

11:26 O Manchester terminou o primeiro tempo com 60% de posse de bola e três chutes a gol, um a menos que o Liverpool. Os visitantes acertaram dois enquanto os Reds não foram felizes nas finalizações

INTERVALO: Mata comemorando seu bel gol, que abriu o placar no Anfield

45+2' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!! Com uma boa atuação em conjunto, o United vai vencendo o Liverpool fora de casa, conquistando um ótimo resultado para a sequência do campeonato

45+1' Carrick finaliza de longe para defesa segura de Mignolet

45' Martin Atkinson dá mais dois minutos de acréscimo

42' O fim do primeiro tempo se aproxima com os visitantes com 62% de posse de bola

35' UUUUUUUHHHH!! Quase gol do Liverpool! Sturridge recebe lançamento e ajeita para Lallana dentro da área, mas o jogador chuta pela direita da meta defendida por De Gea

33' O Liverpool vai perdendo a invencibilidade de 13 jogos. A última derrota? Exatamente para o United no primeiro turno

30' Moreno cruza para dentro da área mas De Gea fica com ela

PRESENÇA ILUSTRE NO ANFIELD! Pelé está acompanhando o jogo na Inglaterra!

25' United permanece com a posse de bola e administra a vantagem

19' Cartão amarelo para Allen por parar contra ataque dos visitantes

17' Sturridge pega de primeira mas a bola passa por cima do gol de De Gea

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MANCHESTER UNITED!!! QUE GOLAÇO! Enfiada de Herrera para Juan Mata, que só tira de Mignolet e abre o placar para os visitantes!!

10' 58% de posse de bola para os visitantes mas falta criatividade para levar perigo ao gol de Mignolet

8' O espanhol cruza mas a zaga afasta o perigo

8' Moreno faz falta em Juan Mata. VEM BOLA NA ÁREA!

7' O Liverpool sobe a marcação e complica a saída de bola do United

4' Sterling recebe na linha de fundo, dribla para dentro da área mas De Gea, esperto, desarma o atacante

2' O árbitro da partida é o experiente Martin Atkinson. Acostumado a apitar clássicos, não deve prejudicar o andamento da partida

1' COMEÇA O JOGO! A SAÍDA É COM OS VISITANTES!

Todo o Anfield começa a entoar You Never Walk Alone! Van Gaal afirmou que preparou seu time para isso e, mesmo jogando fora de casa e pressionado, vai firme em busca da vitória

Os times entram em campo para o maior clássico da Terra da Rainha!

Após Van Gaal voltar a colocar Rooney de atacante, o inglês já marcou cinco gols nos últimos seis jogos. Hoje, o camisa 10 atua sozinho no ataque, sendo referência para o meio campo dos Red Devils

Pouco menos de 15 minutos para a bola rolar e a torcida do Liverpool não para de fazer barulho! Ótimo clima para um clássico entre duas equipes gigantes da Inglaterra!

O vestíario dos Reds já está pronto para receber seus jogadores

No banco, Van Gaal tem: Valdés, Rafael, Rojo, Di María, Pereira, Januzaj e Falcao

Sem Van Persie e Shaw, machucados, o MANCHESTER UNITED VAI A CAMPO COM: De Gea; Valencia, Jones, Smalling e Blind; Carrick, Fellaini, Juan Mata e Herrera; Young e Rooney

Brendan Rodgers tem à sua disposição no banco: Jones, Johnson, Toure, Gerrard, Lucas Leiva, Lambert e Balotelli

O LIVERPOOL VAI A CAMPO COM: Mignolet; Can, Skrtel e Sakho; Allen, Henderson, Lallana, Moreno e Philippe Coutinho; Sturridge e Sterling

Pouco menos de meia hora para o início do jogo e as escalações estão definidas!

Já Louis Van Gaal, treinador do United, está animado para o confronto devido a atuação de seus jogadores na última rodada da Premier League, onde venceram o Tottenham por 3 a 0: "Eu acho que cada jogador sabe da importância deste jogo. Estamos em uma fase muito importante e não podemos perder. Jogamos muito bem no contra o Spurs, mas não diz nada quando você perde o próximo jogo. Eu quero ganhar contra eles de novo. É muito importante”

Nesta semana, o treinador do Liverpool, Brendan Rodgers, citou a derrota no primeiro turno e o sentimento de vingança que ele e seus comandados carregam, e citou as melhoras que devem ser feitas para um bom jogo: "Nós encontramos soluções para os problemas que tivemos no início da temporada, mas ainda há muito trabalho a fazer. Os jogadores estão muito confortáveis na forma de trabalhar. Nós mostramos um lado diferente na vitória por 1 a 0 contra o Swansea City”

FIQUE DE OLHO: Wayne Rooney, Manchester United: Rooney vem recuperando sua boa forma e auxiliando os Red Devils na caminhada em busca à vaga na próxima Champions League. O camisa 10 tem 13 gols e quatro assistências no ano, e vem sendo o nome mais importante do United nessa temporada.

FIQUE DE OLHO: Philippe Coutinho, Liverpool: O brasileiro vem tendo sua melhor temporada pelo time inglês, o que já rendeu convocações para a seleção comandada por Dunga. Na temporada, são quatro gols e cinco assistências, números considerados baixos mas as atuações em conjunto vem chamando a atenção de todos. (Foto: Getty Images)

Em 2003, 67.639 torcedores acompanharam a goleada do United por 4 a 0 em cima do Liverpool. Os gols foram marcados por Van Nistelrooy, anotando dois, Giggs e Solskjaer. O árbitro daquela partida foi Mike Riley.

No dia 14 de março de 2009, os dois se enfrentaram também no Teatro dos Sonhos, mas de virada, os visitantes golearam o United por 4 a 1. Com gols de Fernando Torres, Gerrard, Fabio Aurelio e Dossena, o Liverpool bateu o Manchester fora de casa. Cristiano Ronaldo anotou o único dos Red Devils.

A última partida entre os dois foi no dia 14 de dezembro do ano passado. Com gols de Rooney, Juan Mata e Van Persie, o United venceu por 3 a 0 no Old Trafford. Confira os melhores momentos.

Os mandantes do confronto de logo mais têm recorde negativo contra o time de Manchester. No história dos embates, são 84 vitórias do United, 62 empates e 74 vitórias dos Reds.

Os Red Devils vem de vitória impressionante sobre o Tottenham dentro do Old Trafford. Com gols de Fellaini, Carrick e Rooney, todos no primeiro tempo, o Manchester dominou os Spurs e seguiu na 4ª colocação da Premier League.

Já o United ocupa uma posição acima com dois pontos a mais que o Liverpool. São 56 pontos conquistados e a vaga na Champions League do próximo ano é o principal objetivo dos comandados de Louis Van Gaal.

Na última rodada, os Reds venceram o Swansea pelo placar mínimo e mantiveram a sequência de 13 jogos sem derrota. O gol da vitória foi marcado por Henderson.

O mando de campo é do Liverpool, que ocupa a 5ª colocação na tabela com 54 pontos ganhos. No campeonato inglês, são 16 vitórias, seis empates e sete derrotas.

Bom dia leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora comigo o clássico entre Liverpool x Manchester United pela 30ª rodada da Premier League. A partida será no Anfield e tem início às 10h30, horário de Brasília.