Manchester United vence Liverpool com grande atuação de Juan Mata

Em jogo quente, que aconteceu quase de tudo, o Manchester United derrotou o Liverpool em Anfield Road neste domingo (22), com grande atuação de Juan Mata. O meia espanhol marcou duas vezes na vitória por 2 a 1. Partida também ficou marcada pela expulsão de Gerrard com 40 segundos em campo.

Com o resultado, os Reds permaneceram na quinta posição com 54 pontos ganhos em 30 jogos e se distanciaram um pouco do grupo dos quatro melhores colocados. Já os Red Devils chegaram a 59 pontos e segue com grandes chances de terminar a temporada com uma vaga na próxima Uefa Champions League.

Na próxima rodada, a equipe do Merseyside terá mais um confronto direto na briga por uma vaga no G-4. O embate será contra o Arsenal, terceiro colocado, no Emirates Stadium, dia quatro de abril. Nesta mesma data, o time de Manchester recebe o Aston Villa em Old Trafford.

Em dobradinha de espanhóis, United sai na frente no primeiro tempo

Nos minutos iniciais, Os Reds tentaram tomar as iniciativas de jogo. A primeira chance veio quando Sterling ganhou o duelo contra Blind e adentrou a grande área. O goleiro De Gea apareceu para fazer o corte providencial. Os Diabos Vermelhos tentaram a resposta, mas o teor inicial da peleja era de muita marcação de ambos os lados.

Com o meio campo muito povoado, as equipes concentraram as investidas de ataque pelas laterais. Enquanto os visitantes tinha mais posse de bola, os donos da casa tentaram ser mais verticais e objetivos. Mesmo assim, o Manchester United foi letal quando chegou ao ataque.

Ander Herrera recebeu a bola e deu grande assistência para Juan Mata. O espanhol bateu colocado com a perna direita e a bola ainda beijou a trave de Mignolet antes de ultrapassar a última linha. Eis que o time anfitrião se viu pressionado a buscar uma resposta imediata.

Jordan Henderson deu passe para Daniel Sturridge, que finalizou bonito de perna esquerda, mas não acertou o alvo. O ritmo do jogo era bom, com ambas as equipes buscando levar perigo ao adversário. O Liverpool, que precisava reagir, partiu em busca do gol que deixaria tudo igual no placar.

Os comandados de Loius Van Gaal marcavam bem, aplicando um jogo tático muito trabalhado. Sem espaço, o time da terra dos Beatles se via em situação bastante adversa. Mas a grande chance apareceu. Sturridge escorou para Adam Lallana, que bateu de primeira. O arremate saiu tirando tinta da trave direita de De Gea.

Ainda na etapa inicial, os Reds tentaram a todo custo chegar ao gol, enquanto os Red Devils tentavam valorizar a posse de bola em seu campo de ataque. Mesmo sem ser brilhante, o maior campeão do futebol inglês saiu – por merecimento – vitorioso na primeira metade de jogo.

Gerrard tem despedida melancólica e Mata marca gol de placa

No segundo tempo, Steven Gerrard entrou para disputar seu último clássico contra o Manchester United. O capitão é o maior artilheiro do confronto, com nove gols marcados com a camisa vermelha. Em seu primeiro lance e com menos de 40 segundos d jogo, ele faz falta dura em foi expulso de campo. Uma despedida melancólica.

O adversário, que não tinha nada com isso, tentou ampliar sua vantagem. Rooney teve a chance, mas foi desarmado na hora certa pela defesa. Atordoado, o time de Brendan Rodgers tentou reagir de alguma forma, Sterling tentou o cruzamento para Sturridge, que não alcançou a bola para fazer o cabeceio.

Depois daí, o jogo passou a ser bastante truncado e com faltas duras. Até que Juan Mata tabelou com Dí Maria e marcou um golaço. O espanhol emendou um belíssimo voleio para fazer um dos mais belos gols de sua carreira. Uma verdadeira pintura para dar um banho de água fria nas esperanças do Liverpool.

Em seguida, só deu Manchester, que pressionava o adversário. Porém, o time da terra dos Beatles também tem camisa. Coutinho lançou Strrudige, que bateu de perna direita para vencer de Gea e diminuir a vantagem dos visitantes. Os Reds, então, voltavam para o jogo em Anfield.

Com o gol, o time do Merseyside se empolgou e se lançou ainda mais ao ataque. Afinal, a derrota não interessava, fosse por qualquer placar. Sterling e Sturridge passaram a ser mais perigosos. Porém, sempre sobrava um jogador do United em campo.

No fim, Sterling bateu cruzado e forçou De Gea a trabalhar com os pés. Os donos da casa passaram a pressionar nos minutos finais, buscando o empate que, àquela altura, seria heroico. No final, Can derrubou Blind dentro da área e o árbitro assinalou a penalidade. Na cobrança, Mignolet defendeu a cobrança de Rooney, no último lance do jogo.