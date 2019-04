Dirigentes do Barcelona podem ser presos por Caso Neymar

Mesmo após quase dois anos, o "Caso Neymar" ainda dá muito o que falar, e todo esse problema envolvendo o Barcelona pode acabar de uma forma bem complicada ao clube. Na manha desta segunda-feira (23), o Ministério Público da Espanha pediu a prisão do atual presidente do clube, Josep Bartomeu, por dois anos e três meses, e do ex-presidente do clube, Sandro Rosell, por sete anos, por crimes fiscais na transação envolvendo o brasileiro.

Segundo investigações da justiça espanhola, o preço da transação de Neymar não coincide com o divulgado pelo clube catalão. Segundo o Barcelona, o atleta foi contratado por cerca de 57 milhões de euros, mas segundo a justiça, o custo total da negociação foi de 83,3 milhões, quase trinta milhões a mais do revelado.

Sandro Rosell, ex-presidente do clube, foi denunciado fragmentar o pagamento em diversas partes, tentando encobrir o que seria um aumento do custo para o clube na compra do jogador. Por conta disso ele havia caído da presidência, dando lugar a Bartomeu.

Sobre Bartomeu, a Justiça da Espanha já havia recebido uma denúncia contra o presidente do clube em fevereiro por indícios de crimes financeiros na negociação do brasileiro. Um grupo de sócios já pediam sua renúncia, o que seria a segunda queda de um presidente do clube em um ano.

Segundo mais investigações, o clube catalão deixou de pagar cerca de 2,6 milhões de Euros à Fazenda por conta de um contrato de 40 milhões de euros com Neymar. Esse contrato foi assinado em 2013, mas nunca foi revelado aos sócios do clube.

Foram vários "contratos secretos" que se iniciaram em 2013. Em julho do mesmo ano, mais um contrato secreto foi feito entre o clube e o jogador, dessa vez indicando um pagamento de 5 milhões de euros para Neymar. O problema é que o Barcelona deveria ter registrado esses contratos, o que não ocorreu.

Além disso, Bartomeu e Rosell também são acusados de fraude e sonegação em 2011 e 2013. O clube deve soltar uma nota falando sobre o assunto nas próximas horas.