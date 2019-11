França e Brasil disputam amistoso no reencontro de capitães da Copa do Mundo de 1998

Na tarde desta quinta-feira (26), no Stade de France, a seleção brasileira inicia sua jornada em 2015 diante da França. Este será o penúltimo amistoso antes da lista final de convocados para a Copa América. Já os franceses seguem em preparação visando a Eurocopa 2016, na qual sediarão a competição, e por este motivo não disputam as eliminatórias. A bola rola às 17h.

O histórico de confrontos é bem equilibrado, mas na Copa do Mundo os bleus levam a melhor. No total foram 15 encontros, com seis vitórias do Brasil, cinco triunfos franceses e quatro empates. Em mundiais, a seleção europeia perdeu apenas uma vez em quatro jogos, foi em 1958. Nas outras vezes, a França levou a melhor (1986, 1998 e 2006). No último amistoso, a seleção canarinho bateu os galos por 3 a 0, em 2013.

Com desfalques importantes, França quer manter invencibilidade pós-Copa do Mundo

A seleção francesa está invicta após a Copa do Mundo. Foram seis jogos, com quatro vitórias e dois empates. A França só perdeu uma partida em 2014, exatamente para a Alemanha que a eliminou do mundial.

O principal desfalque da seleção francesa é Paul Pogba, volante da Juventus está com lesão na coxa e não foi convocado. O goleiro Hugo Lloris e o volante Maxime Gonalons foram cortados. O primeiro por problema no joelho e o segundo também com lesão na coxa. Benoît Costil e Joshua Guilavogui foram convocados para seus respectivos lugares.

O treinador dos tricolores, Didier Deschamps, analisou o momento vivido pelo Brasil na Copa: “O Brasil teve uma Copa do Mundo difícil, mas não esqueçam que eles chegaram às semifinais. A equipe mudou muito, só há oito ou nove jogadores da Copa. Fizeram uma série impressionante nos amistosos com a mesma equipe, que ganha continuidade.”

“É um jogo de prestígio, paixão. O jogador brasileiro é muito valorizado no mundo pela técnica, mas também pelas boas defesas. Não se pode esquecer que o Brasil foi campeão do mundo cinco vezes. Os jogos que tive foram diferentes, o último foi o mais difícil. É bom sempre enfrentar equipes mais fortes”, comentou o técnico.

Capitão da seleção francesa na Copa de 1998, Deschamps relembrou o triunfo sobre o Brasil, no mesmo palco do duelo desta quinta-feira: “Não há nada mais bonito que levantar a taça. É uma apoteose. Levantar o troféu é o privilégio do capitão e fui o primeiro francês a fazer isso numa Copa do Mundo. Depois da final, dormi com a taça. Ela ficou no meu quarto. Depois disso, passou para os outros, mas naquela noite, fui egoísta, quis guardá-la para mim.”

Nos testes finais antes da Copa América, jogadores procuram firmar seu nome na lista final

Após as humilhantes derrotas para a Alemanha por 7 a 1 e Holanda por 3 a 0, a seleção brasileira começou a segunda ‘era Dunga’, foram seis vitórias em seis jogos, incluindo vitória diante da Argentina. Alguns jogadores que ainda não se firmaram no elenco, buscarão mostrar o melhor de seu futebol para garantir presença na lista para a Copa América.

Por contusão, três jogadores foram substituídos: o zagueiro David Luiz, nome quase certo na lista final para a competição continental, foi cortado. Marquinhos e Diego Tardelli também, mas estes não têm seus nomes certos na convocação final. Gil, do Corinthians, e Gabriel Paulista, do Arsenal, e o atacante Luiz Adriano, do Shakhtar Donetsk herdaram as vagas.

No treino preparatório para a partida, Dunga colocou Roberto Firmino na equipe titular ao lado de Neymar. O treinador não garantiu a presença do atacante: “Não confirmamos nada, colete é mera distribuição de posições. Independentemente de quem vai jogar ou não, todos têm que estar preparados, independentemente do nome, precisam ter cabeça até o momento de jogar. Não tem nada confirmado.”

Questionado sobre a final de 1998, assunto recorrente na entrevista, Dunga comentou e enalteceu aquela seleção francesa: “Perder sempre dói muito, principalmente numa final de Copa do Mundo. Em 1990, seguramente doeu mais porque toda responsabilidade foi colocada no meu nome por quatro anos, e até hoje colocam. Queríamos ganhar em 98, lógico, mas jogar contra um país que está organizando a Copa e com grandes jogadores, é muito complicado. A França não deixaria escapar a vitória em sua casa.”

Sobre a base para a Copa América, o treinador falou da importância destes amistosos e de opções para posições: “Todos os jogos são fundamentais, isso não invalida a base que já criamos para dar sustentação aos outros convocados. Mas precisamos criar opções em cada posição. Por isso, é importantíssimo fazer amistosos e ter competições e dificuldades diferentes a cada jogo para vermos as reações e onde temos que melhorar para estarmos prontos.”

Robinho comentou em entrevista coletiva sobre os atuais atletas franceses, mas afirmou que o Brasil está preparado: “Respeito todos os jogadores. A França tem grandes atletas, e o último jogo que joguei acabei perdendo, mas o Brasil está preparado para enfrentar qualquer seleção. Procuro passar mais tranquilidade para eles. O jogador tem que fazer o que faz no clube. Se dá caneta no clube, tem que dar na Seleção. Todo jogador está aqui por mérito.”