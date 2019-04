Jogo Inglaterra x Lituânia pelas Eliminatórias da Eurocopa 2016 (4-0)

18:37 Encerramos por aqui a transmissão em tempo real do confronto entre Inglaterra e Lituânia, em jogo válido pela quinta rodada das Eliminatórias para a Euro 2016. Fiquem atentos ao pós jogo com detalhes dos melhores momentos aqui, na VAVEL Brasil! Eu sou Pedro Henrique Guimarães e agradecemos a preferência. Continuem ligados para mais novidades do mundo dos esportes! Obrigado!

18:36 A Lituânia segue na quarta colocação do grupo, com seis pontos conquistados em 15 disputados

18:35 Os gols foram marcadas por Rooney, Welbeck, Sterling e pelo estreante da noite, Harry Kane!

90+3' FIM DE JOGO NO WEMBLEY! Com boa atuação de seu setor ofensivo, a Inglaterra goleia a Lituânia por 4 a 0 e segue na liderança do Grupo E das Eliminatórias, com 15 pontos ganhos, 100% de aproveitamento!

90+1' Cartão amarelo para Kazlauskas

90' Chegamos ao fim do tempo regulamentar. Teremos mais três minutos de acréscimo!

89' Saiu o público presente no Wembley: 83.671 torcedores estão presentes na goleada da seleção inglesa. Ótimo público!

88' Substituição na Lituânia: sai Mikoliunas para entrada de Kazlauskas

87' Kane encontra Walcott em velocidade mas o jogador do Arsenal estava impedido

Kane comemorando seu gol em sua estreia com a camisa da Inglaterra. (Foto: Divulgação/Inglaterra)

84' UUUUUUUH! Triangulação entre Baines, Kane e Delph, que bate de canhota à direita de Arlauskis

82' Não dá mais para Andriuskevicius: o jogador é substituído por Slavickas

81' O jogador lituano segue no chão e vai sendo atendido dentro de campo

79' Cartão amarelo para Sterling após entrada dura em Andriuskevicius

78' Mesmo com a larga vantagem, o English Team continua em busca do quinto gol

CONFIRA O GOL DE HARRY KANE:

77' Substituição na Inglaterra: sai Welbeck e entra Walcott

74' UUUUUUUUUUUH!! Quase o quinto dos ingleses! Sterling faz jogada individual, tira dois zagueiros e bate. A bola desvia e vai para escanteio. Na cobrança, a bola sobra para Welbeck, que finaliza mas Matulevičius impede o o gol da Inglaterra

73' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA INGLATERRA!! É DELE, HARRY KANE!! Na sua estreia pela seleção inglesa, Kane recebe cruzamento de Sterling e cabecea rasteiro, vencendo Arlauskis!

71' Substituição dupla no English Team: sai Rooney e Henderson para as entradas de Kane e Barkley

66' Substituição da seleção lituana: sai Mikuckis e entra o jovem Stankevicius

64' Matulevicius arrisca de longe, por cima da meta defendida por Hart

62' Harry Kane e Ross Barkley iniciam trabalho de aquecimento! Enquanto isso, a Lituânia vai preparando sua primeira alteração

CONFIRA O GOL DE STERLING, O TERCEIRO DA INGLATERRA NA PARTIDA:

58' GOOOOOOOOOOOOOOOL DA INGLATERRA!! Sterling é o nome da fera! Rooney recebe aberto pela ponto direita e cruza na medida para o camisa 7 que, em condição legal, só toca com o pé direito, tirando de Arlauskis. 3 a 0 para os Three Lions!!

55' Dez minutos de segundo tempo e os torcedores presentes no Wembley pedem a entrada de Kane na partida

53' UUUUUHH! Mais uma vez Arlauskis salva a Lituânia. Welbeck bate firme da grande área para boa defesa do arqueiro lituano!

49' UUUUUUUUUUUUUUH!! Quase o terceiro da Inglaterra! Rooney encontra Delph na área que, de primeira, chuta para excelente defesa de Arlauskis!!

46' Os times permanecem inalterados em relação ao primeiro período

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

17:46 As duas equipes já estão em campo para o segundo tempo de 2 a 0 para a Inglaterra!

17:45 IMAGEM: Welbeck comemora com Rooney o segundo gol marcado pela Inglaterra. Os dois foram os nomes do primeiro tempo, atuando bem e ajudando o ataque inglês nas oportunidades criadas (Foto: Divulgação/Inglaterra)

17:40 A Inglaterra teve 62% de posse de bola, contra apenas 32% dos lituanos. Os ingleses chutaram sete vezes e acertaram em três oportunidades a meta defendida por Arlauskis, enquanto a Lituânia finalizou uma e não acertou o gol de Hart. Apenas cinco faltas no primeiro tempo, quatro cometidas pelos visitantes e apenas uma pelos ingleses

17:34 Rooney, que anotou o primeiro gol da partida, chega aos 47 em atuações com a seleção inglesa. É o terceiro maior artilheiro, atrás apenas de Gary Lineker com 48 e Bobby Charlton com 49. O camisa 10 pode ainda hoje ultrapassar ambos se marcar mais duas vezes!

INTERVALO: Confira o segundo gol dos Three Lions, marcado por Welbeck

45' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! O árbitro tcheco encerra a primeira metade do jogo sem acréscimos e a Inglaterra vai vencendo por 2 a 0

44' GOOOOOOOOOOOOOOOL DA INGLATERRA!!! Welbeck desvia de cabeça após cruzamento de Henderson, a bola desvia no capitão Kijanskas e balança as redes!! 2 a 0 para os ingleses!

43' Sterling puxa contra ataque, rola para Welbeck que tenta o drible, é derrubado, mas o juiz manda seguir. Reclamação por parte dos torcedores ingleses presentes no Wembley!!

41' UUUUUUHH! Quase o segundo dos ingleses! Welbeck recebe na entrada da área e chuta colocado, mas a bola passa por cima do gol de Arlauskis

40' Cartão amarelo para Zaliukas, que estica o braço impedindo a passagem da bola

38' UUHHHH! Rooney tenta surpreender cobrando a falta no canto do goleiro, mas Arlauskis, bem posicionado, faz a defesa

37' Rooney tenta tabela com Welbeck mas Zulpa faz a falta na meia lua. Chance de gol para os Three Lions!!

36' O ataque inglês não consegue ultrapassar o setor defensivo lituano, que se organizou após o gol no início do jogo

32' Andriuskevicius puxa contra ataque e cruza para Matulevičius. Na hora da finalização, Jones chega bem e impede o chute do camisa 9 da Lituânia

31' Henderson cruza e a zaga da Lituânia afasta. Na sobra, o lateral Baines erra o cruzamento e a bola vai para fora

30' Chegamos aos trinta minutos de primeiro tempo e a Inglaterra vai dominando as ações ofensivas da partida

28' A seleção lituana aumenta um pouco a sua posse de bola, msa falta criatividade para levar perigo ao gol de Joe Hart

25' Henderson encontra Welbeck mas a arbitragem para o jogo marcando impedimento do atacante do Arsenal

24' Welbeck ajeita para Henderson que, desequilibrado, finaliza à direita da meta defendida por Arlauskis

21' Andriuskevicius tenta puxar contra ataque mas Phil Jones faz a falta na intermediária

18' NA TRAVE DE NOOOVO!!! Welbeck cruza, Rooney cabecea e a bola toca de leve no travessão!!

Rooney comemorando seu 47ª gol pela Inglaterra! (Foto: Divulgação/Inglaterra)

15' Chevdukas tenta completar cruzamento mas a zaga inglesa tira o perigo da área

15' Andriuškevicius tenta jogada na lateral mas Sterling chega e afasta para escanteio

12' Welbeck tenta jogada pela linha de fundo mas o zagueiro Freidgeimas desarma bem

9' Henderson tenta chute de longe e a bola desvia na zaga lituana. Escanteio para os Three Lions

Confira o gol do capitão da seleção inglesa:

6' GOOOOOOOOOOOOOL DA INGLATERRA!!!! Welbeck chuta e Arlauskis defende. No rebote, Rooney escora de cabeça e abre o placar para os donos da casa!!!

4' NA TRAAAVEEEE!! Belo lançamento de Delph para Rooney, que carrega até a grande área, tenta tirar do goleiro lituano, mas a bola acerta o pé da trave!! Quase o camisa 10 abre o placar no Wembley!

Mosaico feito pela torcida durante o hino da Inglaterra! (Foto: Reprodução/Twitter)

1' Henderson tenta passe para Sterling mas Arlauskis sai bem e fica com a bola

0' ROLA A BOLA NO WEMBLEY!! Os visitantes dão a saída no estádio inglês

Muitos aplausos e vibrações por parte dos torcedores ingles. Confiantes de que uma goleada está por vir!

Agora, é entoado o hino inglês!

O hino da Lituânia é tocado primeiro!

Os times vão entrando em campo! Rooney, capitão dos Three Lions, vai puxando a fila dos ingleses!

Imagem do Wembley há poucos momentos, com os dizeres "ingressos esgotados"! A torcida inglesa vai em peso apoiar seus jogadores em busca de mais um resultado positivo. (Foto: Divulgação/Inglaterra)

O Wembley é o palco do embate entre Inglaterra x Lituânia. Com capacidade de abrigar 90.000 torcedores, a expectativa é de casa cheia hoje na Inglaterra! Vista aérea do belo estádio, sediado em Londres. (Foto: Getty Images)

Harry Kane chega ao Wembley! O atacante, que começará no banco de reservas, é uma das principais atrações do jogo de daqui a pouco! Kane tem 19 gols na Premier League pelo Tottenham e é o artilheiro junto com Diego Costa. (Foto: Divulgação/Inglaterra)

O árbitro da partida é da República Tcheca. Pavel Královec comandará as ações do confronto de logo mais!

No banco, Igoris Pankratjevas tem: Černlauskas,Vicius, Vaitkunas, Sirgédas, Kazlauskas, Zubas, Luksa, Beniusis, Slavickas, Panka, Stankevicius e Borovskij

CONFIRMADA A ESCALAÇÃO DA LITUÂNIA: Arlauskis; Andriuš, Mikuckis, Žaliūkas e Kijanskas; Freidgeimas, Chvedukas, Žulpa, Černych e Mikoliūnas; Matulevičius

Mesmo jogando contra a fraca seleção da Lituânia, Rodgson aposta em um meio campo com jogadores de contenção. Carrick, Henderson e Delph irão compor a região central do gramado

No banco, Roy Hodgson tem: Butland, Green, Smalling, Walcott, Jagielka, Milner, Townsend, Kane, Mason, Barkley, Gibbs e Walker

CONFIRMADA A ESCALAÇÃO DA INGLATERRA: Hart; Clyne, Jones, Cahill e Baines; Carrick, Henderson e Delph; Sterling, Welbeck e Wayne Rooney

Já Igoris Pankratjevas, treinador da seleção lituana, sabe que a partida será complicada. A Lituânia se encontra na posição 94 no ranking da FIFA, e marcar pelo menos um gol no Wembley é o desejo de alguns atletas da seleção. Os lituanos buscam fazer história no estádio inglês. Sabem que a tarefa é difícil e praticamente impossível, mas irão tentar conquistar pontos fora de casa.

Durante os treinamentos desta semana, Roy Hodgson não quis confirmar a estreia de Harry Kane no time titular contra os lituanos, mas comentou sobre o jogador: "Estamos feliz com Harry nessa semana, ele tem ido bem. A única coisa certa que posso dizer é que ele não prejudicou, em nenhuma maneira, suas chances de atuar na seleção principal. Tenho certeza que, com o andar dos próximos dois jogos, nós iremos ver Kane fazendo sua estreia."

FIQUE DE OLHO Inglaterra x Lituânia: Giedrius Arlauskis, Lituânia: Atualmente no Steaua Bucareste, da Romênia, Arlauskis é o goleiro da Lituânia. Com 27 anos e 1,87m, o arqueiro buscará parar o poderoso ataque dos ingleses que tem nomes como Wayne Rooney, Harry Kane e Danny Welbeck. (Foto: Getty Images)

FIQUE DE OLHO Inglaterra x Lituânia: Harry Kane, Inglaterra: O jovem atacante de 21 anos fará sua estreia com a camisa da seleção inglesa. Kane, que vem fazendo uma temporada sensacional no Tottenham, tem 29 gols na temporada, e é o artilheiro da Premier League ao lado de Diego Costa, com 19 gols. O atacante ainda falou que espera ser titular no confronto de logo mais. (Foto: Getty Images)

Já a Lituânia ocupa apenas a 4ª colocação, com seis pontos ganhos. Vindo de duas derrotas consecutivas, a seleção lituana foi goleadapor 4 a 0 pela Suíça na última rodada. Confira os gols da partida:

O último triunfo foi diante da Eslovênia, segunda colocada com seis pontos. O jogo marcou a centésima atuação de Wayne Rooney com a camisa dos Three Lions. De virada, a Inglaterra conquistou a vitória por 3 a 1, com dois gols de Welbeck e um do camisa 10. Confira como foram os gols:

O palco do confronto será o Wembley. Nas eliminatórias, o English Team tem 100% de aproveitamento. Com quatro vitórias em quatro jogos, a Inglaterra está na liderança do Grupo E.

