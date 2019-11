Vice-líder do Grupo H, Itália visita Bulgária buscando ficar mais perto da vaga à Eurocopa

Com uma campanha consistente até agora nas Eliminatórias para a Eurocopa 2016, a Itália viaja até Sofia para enfrentar a Bulgária, que precisa dos três pontos para continuar sonhando em voltar a competição. Com 10 pontos, os italianos dividem a liderança com a Croácia, enquanto os búlgaros estão na 4ª posição, com quatro pontos, cinco atrás da Noruega, 3ª colocada, que disputaria a repescagem.

Bulgária e Itália já se enfrentaram 17 vezes na história. Foram duas vitórias dos búlgaros, sete da Azzurra e oito empates. O último encontro foi nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014 e os italianos venceram por 1 a 0 em setembro de 2013, com gol de Gilardino, em Palermo. A última vitória da Bulgária foi em um amistoso em 1991 por 2 a 1, com gols de Kostadinov e do histórico Stoichkov. Giannini descontou.

Com velho conhecido dos italianos, Bulgária precisa surpreender

Terceira colocada na Copa do Mundo de 1994, a Bulgária não vive seu melhor momento no futebol de seleções. Sem participar de uma grande competição desde 2004 - quando foi eliminada na primeira fase da Eurocopa -, a seleção precisa de um resultado positivo para seguir com o sonho de retornar à um cenário destacável. Na última rodada, os búlgaros apenas empataram com Malta por 1 a 1, em casa, resultado que derrubou o treinador Lubo Penev e ainda deu à Noruega a chance de abrir vantagem na terceira posição do grupo.

O novo técnico Ivaylo Petev, que estreou em um amistoso em 0 a 0 com a Romênia, sabe das dificuldades que sua seleção terá para se classificar, mas acredita que ainda há possibilidades. “Temos possibilidades teóricas (de classificar para a Euro). Enquanto tivermos chances, lutaremos com todas as forças. Jogaremos para ganhar e precisaremos também de um pouco de sorte”, disse à agência Sporta.

Sem Berbatov, do Monaco, jogador búlgaro de mais sucesso nos últimos anos, que se aposentou da Seleção, a Bulgária aposta em Valeri Bojinov, 29 anos, como uma das armas ofensivas da equipe. Conhecedor do futebol italiano, o atacante já passou por Lecce, Juventus, Fiorentina e Parma, além de Manchester City e Sporting Lisboa. Atualmente joga pelo Ternana, time da Serie B italiana. A Bulgária ainda terá os desfalques do lateral Ivanov, do Basel e do volante Milanov, do CSKA Moscou, ambos por contusão.

Desfalcada, Itália quer manter campanha segura

O empate na última rodada com a Croácia por 1 a 1, em casa, manteve a Itália na zona de classificação direta para a fase de grupos da Eurocopa, mas a distância para a 3ª colocação se transformou em apenas um ponto. Com o confronto entre Croácia e Noruega nesta rodada, a Azzurra pode abrir novamente vantagem em relação aos noruegueses, mas para isso precisar superar a Bulgária em sua casa.

Nesta semana, o técnico Antonio Conte sofreu com as lesões de seus comandados nos treinamentos. O lateral Pasqual, da Fiorentina, não enfrenta os búlgaros e o volante Marchisio, da Juventus, também está fora. A boa notícia, é, que diferente das primeiras impressões, a lesão do meia juventino é leve e a previsão é que ele já possa estar a disposição para o amistoso contra a Inglaterra, na próxima terça-feira (31). Além deles, o ala De Sciglio, os volantes De Rossi e Pirlo e o goleiro Perin não foram convocados por problemas físicos. As novidades na convocação foram os atacantes Éder, da Sampdoria, de origem brasileiro e Vázquez, do Palermo, que nasceu na Argentina.

O volante Marco Verratti deve ser titular por conta das várias perdas no meio campo da Itália, e diz que vai se empenha se tiver a chance contra a Bulgária. “É normal não ser a primeira escolha na seleção, dificilmente poderia ser diferente quando você tem jogadores como Pirlo e De Rossi à frente de você no elenco. Eu vou fazer o máximo com essa oportunidade", disse o jovem jogador do Paris Saint-Germain.