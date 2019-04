Desfalcada Holanda conta com retrospecto positivo para encarar Turquia

Na tarde deste sábado (28), às 15h30, a Holanda receberá a Turquia na Amsterdam Arena, em partida válida pela 5ª rodada do Grupo A, pela fase de qualificação para a Eurocopa 2016. As seleções já se enfrentaram dez vezes entre partidas oficiais e amistosos. Nos seis jogos oficiais, a Laranja leva vantagem com retrospecto de quatro vitórias, uma vitória para a Turquia e um empate, enquanto nos quatro amistosos já realizados, cada lado tem uma vitória e somam-se dois empates no confronto.

Embora venha de uma goleada de 6 a 0 aplicada sobre a Letônia em novembro do ano passado, a seleção holandesa está pressionada por alguns maus resultados anteriores e a incômoda colocação na tabela de classificação. Os comandados de Guus Hiddink, com apenas seis pontos somados, ocupam a 3ª posição, atrás da Islândia, com nove, e República Tcheca com doze. Os holandeses necessitam uma boa vitória em casa diante dos turcos e esperam por um tropeço dos islandeses para ao menos aproximarem-se da segunda vaga.

Também vinda de um bom resultado na última rodada da eliminatória para a Eurocopa com a vitória de 3 a 1 sobre o Cazaquistão, a seleção turca não está muito confortável no Grupo A. Em 4º lugar na tabela de classificação, com apenas quatro pontos conquistados, a Turquia precisa da vitória se quiser mesmo manter as chances de classificação para a Eurocopa a ser jogada na França.

Laranja confiante, apesar dos consideráveis desfalques

Com desfalques no setor ofensivo da Laranja, Guus Hiddink terá de fazer certos malabarismos para armar o ataque da Holanda para a partida diante da Turquia. O treinador não poderá contar com a velocidade de Robben e a referência de Van Persie dentro da área, ambos lesionados. Para substituí-los, o comandante escolheu Narsingh e Huntelaar.

Além do ataque, a defesa também tem um baixa. O zagueiro Ron Vlaar lesionado também está fora, e para substituí-lo o mais cotado é o defensor Martins Indi, que foi titular da zaga holandesa durante a Copa do Mundo no Brasil. Durante o último treinamento, Hiddink manteve o tradicional esquema 4-3-3, que vem utilizando desde que assumiu a equipe após a saída de Louis van Gaal.

Aproveitando-se da ausência de algumas peças, o comandante da Oranje irá colocar alguns jogadores pouco usuais como titulares e outros em posições diferentes da que estão acostumados a jogar vestindo o uniforme laranja. É provável que o meio-campista do Feyenoord, Jordy Clasie comece a partida como titular, junto Sneijder e De Jong. Além de Afellay, que costumeiramente joga no meio, deverá formar o trio de ataque holandês atuando pelo lado direito, junto de Huntelaar centralizado e Narsingh pela esquerda.

O volante Nigel de Jong mostrou estar confiante, apesar dos desfalques. O jogador falou que a partida deste sábado pode servir para separar os meninos dos homens e demonstrou confiança no meia Wesley Sneijder para comandar a equipe dentro de campo como capitão.

“A nossa atitude que vai definir o futuro do jogo… Esse jogo vai separar os meninos dos homens para a seleção. Eu conversei com Wesley (Sneijder) e ele me passou muita segurança, sei que ele tem totais condições de conduzir a equipe com a camisa 10 e faixa de capitão com a maior tranqulidade. Ele disse que iria assumir essa condição e que faria de tudo para nós ajudar, confio demais nele”, disse De Jong.

Turquia precisa vencer para manter vivo o sonho da Euro 2016

Em situação complicada no Grupo A, a Turquia comandada por Fatih Terim tem a dura missão de vencer a seleção holandesa jogando fora de casa em Amsterdam. Além de ter o fator casa contrário, a seleção turca terá de o retrospecto ruim contra o adversário deste sábado, somando apenas uma vitória em seis confrontos oficiais.

A tarefa de vencer na Amsterdam Arena é dificil não apenas por fatores externos, mas também por desfalques importantes que a seleção tem para o jogo contra a Oranje. O meio-campista do Atlético de Madrid, Arda Turan principal jogador da Turquia está fora do jogo, devido aos cartões amarelos acumulados. Além dele, o atacante Burak Ilmaz é dúvida para a partida, o jogador vem se recuperando de lesão e não se sabe se terá condições de jogo.

"Nós sabemos que não será fácil, mas nós temos de nos aproveitar do fato que a Holanda está tendo um começo difícil, usar isso como vantagem e vencer o jogo. Eles vão estar desfalcados de dois jogadores impotantes, mas ainda não deixa de ser uma das seleções mais fortes do mundo", disse o atacante Burak Ilmaz

Além de tudo, existe dentro da seleção turca um potêncial clima de tensão entre alguns jogadores. O veterano meia-armador Emre Belözoğlu, que joga no Fenerbahçe, arrumou novamente uma confusão das grandes no último final de semana na partida contra o Besiktas, na qual ele teve uma explosão de raiva xingando jogadores e membros da comissão técnica do clube rival.

A situação cria certo mal estar, pois agora o meia-armador "convive" e joga na seleção com jogadores que atuam pelo Besiktas e que acabaram sendo ofendidos pelo jogador. Não se sabe quanto ao ambiente entre os atletas nos bastidores, porém entre os torcedores já se é notado que não é dos melhores. A demonstração disso aconteceu quando torcedores do Besiktas invadiram o local onde a seleção turca estava treinando na Alemanha, criando uma situação bastante embaraçosa pricipalmente para Emre e para o restante do grupo.