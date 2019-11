Uefa abre processos disciplinares contra federações de Montenegro e Rússia

Nesta segunda-feira (30), a Uefa entrou com processos disciplinares contra as federações de futebol de Montenegro e Rússia. O mau comportamento dos torcedores durante a partida entre as duas seleções, válida pelo Grupo G das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016 e jogada na última sexta-feira (27), motivou a entidade que comanda o futebol europeu a tomar tal atitude. O inquérito contra a federação de Montenegro também inclui o fato de o compromisso não ter completado a tradicional duração de 90 minutos.

Os adeptos presentes no Gradski Stadion, em Podgorica, arremessaram objetos em direção ao gramado. Um sinalizador atingiu o goleiro russo Igor Akinfeev aos 10 segundos do primeiro tempo e obrigou o árbitro alemão Deniz Aytekin a interromper o jogo. O arqueiro deixou o campo de maca, deu entrada em um hospital da capital montenegrina, onde foi internado com queimaduras, e passa bem.

O responsável pelo ato se entregou à polícia. "Quero me desculpar por tudo com o homem ferido, com a federação de futebol do meu país, com nossa seleção e com todo o país", disse à imprensa local o jovem de 25 anos, cuja identidade não foi revelada.

Confira o momento em que Akinfeev é atingido pelo sinalizador:

O duelo foi reiniciado 33 minutos depois e voltou a ser interrompido na segunda etapa. Aos 21 minutos, mais objetos foram lançados ao campo. Os novos incidentes ocorreram depois que o goleiro montenegrino Vukasin Poleksic defendeu pênalti cobrado pelo meia Roman Shirokov. Àquela altura, o placar ainda estava em branco. Também houve confusão entre os jogadores. Dmitri Kombarov, também da seleção russa, foi atingido por outro sinalizador, e o encontro acabou sendo suspenso.

Os russos exigem que lhes seja dada uma vitória por 3 a 0. O Comitê de Ética e Disciplina da Uefa se reunirá para discutir o caso - a data da reunião ainda não foi definida. Na classificação da chave, Rússia e Montenegro somam cinco pontos cada e estão nos respectivos terceiro e quarto lugares - os russos levam vantagem no saldo de gols. A líder é a Àustria, com 13 pontos, seguida pela Suécia, que acumula nove pontos.