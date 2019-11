Jogo Itália x Inglaterra no amistoso 2015 (1-1)

Encerramos por aqui a transmissão de Itália 1x1 Inglaterra pela VAVEL Brasil. Em instantes mais detalhes sobre o amistoso.

93' FIM DE JOGO! Itália 1x1 Inglaterra.

90' BUFFON NOVAMENTE! Kane arrisca de fora da área e o goleiro italiano opera a defesa.

89' TRÊS MINUTOS DE ACRÉSCIMOS!

83' Walker cruza na área da Itália, mas Moretti afasta para escanteio.

80' Inglaterra cresce na partida depois do gol, e Kane tem boa oportunidade de virar o placar, mas esbara em Buffon.

78' Townsend limpa jogada, puxa para a perna direita e, de fora da área, acerta um excelente chute na lateral da rede do gol de Buffon. Itália 1x1 Inglaterra.

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA INGLATERRA! TOWNSEND!

76' Defesa inglesa faz confusão na área e Jones quase marca contra.

75' Verratti dá fantástico lançamento para Immobile, porém o atacante não consegue passar de Jagilka e a bola sai pela linha de fundo. Escanteio para a Itália.

73' UHHH! Kane chega pela direita e cruza rasteiro para a pequena área buscando Ronney. O atacante do Manchester United divide com Moretti e a bola passa perto do gol.

71' ALTERAÇÕES NA ITÁLIA! Saem Chiellini e Darmian; entram Moretti e Antonelli.

70' BUFFON!!! Rooney recebe lançamento por cima da defesa azzura, domina e enfia o pé na bola, mas Buffon espalma para o lado.

69' ALTERAÇÃO NA INGLATERRA! Sai Delph; entra Townsend.

66' ALTERAÇÃO NA ITÁLIA! Sai Valdifiori; entra Verratti.

65' Itália começa a fazer pressão na saída de bola da Inglaterra.

62' Jogo morno até o momento nessa segunda etapa.

57' ALTERAÇÃO NA ITÁLIA! Saem Florenzi, Pellè e Éder; entram Abate, Vazquéz e Immobile.

54' Gibbs recebe passa na esquerda de Rooney e finaliza, mas a bola vai para fora.

52' Kane arrisca de fora da área, mas a bola desvia em Chiellini e quase engana Buffon.

47' HART!!! Darmian faz boa jogada pela esquerda e passa bola para Éder, que finaliza em cima de Hart. No rebote, Pellè mandou para fora.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Itália vai para o intervalo em vantagem. Graziano Pellè marcou o único gol da partida.

45' Um minuto de acréscimo.

43' ALTERAÇÃO NA INGLATERRA! Sai Smalling; entra Carrick.

41' Valdifiori derruba Walcott. Vem bola levantada na área da Itália.

39' Pellè puxa contra-ataque rápido e abre para Florenzi na direita. O jogador da Roma cruza rasteiro à área da Inglaterra, mas Éder não alcança a bola.

37' Florenzi cobra escateio na pequena área, mas Jagielka tira de cabeça.

34' AMARELO! Pellè comete falta em Jagielka e é advertido.

30' Inglaterra toca a bola no campo defensivo, enquanto a Itália, composta em um 5-3-2 sem a bola, apenas cerca a partir do campo defensivo.

25' Chiellini chega à linha de fundo, puxa para o pé direito e manda na cabeça de Pellè, que apenas testa no canto direito de Hart! Itália 1x0 Inglaterra.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ITÁLIA! Pellé abre o placar!

24' Gibbs tenta pressionar a saída de bola da Itália, mas comete falta em cima de Darmian.

20' NO TRAVESSÃO! Rooney pega a sobra na entrada da área e chuta de primeira. A bola desvia na defesa e explode no travessão italiano!

15' Itália tem boa chance com falta na entrada da área, mas Valdifiori pega mal na bola e manda longe.

13' Boa troca de passes no ataque da Inglaterra, que encontra Kane em boa posição. Mas o atacante acaba perdendo para a defesa italiana na ponta direita.

12' Dos 22 titulares presente na vitória da Itália por 2 a 1 na Inglaterra na Copa de 2014, só cinco começam o amistoso de hoje.

10' Na cobrança de escanteio, Hart sai bem do gol e fica com ela. O arqueiro tenta ligar o contra-ataque, mas a defesa italiana impede a saida em velocidade.

9' Parolo, de fora da área, arrisca forte e Hart espalma para escanteio.

8' Rooney recebe bom passe dentro da grande área, mas se enrola com a bola e não consegue concluir. Primeira boa chance inglesa no jogo.

7' Walcott é lançado em profundida no ataque inglês, mas a defesa italiano se recompõe com velocidade e afasta o perigo.

6' IMPEDIDO! Fiorenzi é lançado no lado direito de ataque italiano, mas o impedimento já havia sido marcado no lance.

4' Éder tabela com Pellé na entrada da área, sai de frente para o gol, mas Smalling afasta no momento providencial.

3' Soriano tenta pressão na saída de bola da Inglaterra, mas comete falta em cima de Phil Jones.

2' Henderson puxa contra-ataque para a Inglaterra, mas é parado com falta por Chiellini.

0' BOLA ROLANDO PARA ITÁLIA E INGLATERRA!

Roy Hodgson, sobre a dupla Rooney e Kane no ataque da Inglaterra: "Estou honrado para ver os dois jogarem juntos desde o início. Harry certamente merece sua chance. Ele está olhando além desse jogo, e isso é uma boa oportunidade para que os jogadores que não tiveram suas chances mostrem que eles merecem um lugar no time."

Antonio Conte, sobre as mudanças na equipe italiana: "Estamos tentando construir algo novo e é claro que precisamos daquela paciência da torcida para que possamos testar jogadores na seleção pela primeira vez. Eles não podem ser rejeitados em suas primeiras oportunidades. Estou feliz por ter um grupo de bons jogadores. Isso me tranquiliza."

A partida desta terça-feira (31) será disputada no estádio da Juventus, o moderno Juventus Stadium, cediado em Turim.

FIQUE DE OLHO: Harry Kane, atacante da Inglaterra. O jovem atacante é o destaque do Tottenham na temporada e não demorou muito para ser lembrado por Roy Hodgson na Seleção Inglesa. A estrela do jogador é tanta que ele não precisou de um minuto em campo na sexta-feira (27) para marcar seu primeiro gol com a camisa da Inglaterra. Kane, assim como Éder, terá sua primeira oportunidade como titular de seu país nesta terça-feira (31).

FIQUE DE OLHO: Éder, atacante da Itália. Desfrutando de seu melhor momento na careira, o brasileiro Éder chamou a atenção de Antonio Conte por suas contundentes atuações pela Sampdoria nesta temporada. Sem chances na Seleção Brasileira, o atacante não pensou duas vezes antes de aceitar o convite para defender a Seleção Italiana. Éder estreou pela Azzurra da melhor maneira: marcou o gol de empate diante da Bulgária, no sábado (28), pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016.

O grande desfalque da Azzurra é o goleiro Gianluigi Buffon, que ainda sente dores musculares e, assim, ficará fora do jogo. Já o English Team não contará com Leighton Baines, Danny Welbeck e Raheem Sterling, pois o treinador Roy Hodgson decidiu poupá-los.

A Itália leva clara vantagem sobre a Inglaterra nos últimos cinco jogos: quatro vitória para os italianos, enquanto os ingleses têm apenas uma.

Esta será a primeira vez que Itália e Inglaterra se enfrentam depois da Copa do Mundo no Brasil. Naquela ocasião, a Azzurra levou a melhor sobre o English Team por 2 a 1, no primeiro jogo do Grupo D, no calor de Manaus. Relembre.

Os ingleses lideram com folga o Grupo E das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016 com 15 pontos. A Suíça, vice-líder, está com nove pontos, assim como a Eslovênia.

Já a Inglaterra fez o dever de casa na sexta-feira (27) ao passar por cima da fraca seleção da Lituânia, no estádio Wembley, em Londres, por 4 a 0, em jogo válido pela quinta rodada da Eliminatórias à Eurocopa de 2016. Apesar da boa atuação de Rooney e Welbeck, o grande destaque do jogo foi Harry Kane, que marcou seu primeiro gol pelo English Team.

Os italianos estão na segunda colocação no Grupo H das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016 com 11 pontos, dois a menos que a líder Croácia.

A Itália, mandante da partida, vem um empate suado contra a Bulgária, no último sábado (28), pelas Eliminatórias à Eurocopa de 2016. Os azzurri saíram na frente com um gol contra, mas caíram de produção e levaram a virada ainda no primeiro tempo. O ítalo-brasileiro Éder, destaque da Sampdoria e convocado pela primeira vez, saiu do banco para empatar e dar números finais à partida.

Boa tarde, torcedor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a partida entre Itália x Inglaterra , em partida amistosa. Jogo a ser disputado às 15h45, no Juventus Stadium, em Turim. Fique conosco!