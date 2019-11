Holanda x Espanha no Amistoso 2015 (2-0)

Obrigado a todos que acompanharam mais essa grande jogo com a VAVEL Brasil! Não deixem de conferir todas as notícias do mundo da bola no nosso Twitter (@Vavel_Brasil) e na nossa página do Facebook. Um abraço a todos e até a próxima!

93' Fim de papo na Amsterdam Arena! Com gols de De Vrij e Klaassen, holandeses derrotam os espanhóis mais uma vez.

88' Silva chega pela esquerda, tem a chance de finalizar, mas cruza. A zaga da Holanda afasta.

86' Morata é acionado pela direita, finaliza, mas a bola vai para fora.

85' Olha a Espanha! Após cruzamento, Vitolo tenta de cabeça, mas a bola pega em Willems e vai para escanteio.

84' Depay deixa o jogo pela Holanda. Ele dá lugar a Afellay.

83' Janmaat puxa contra-ataque, mas erra na hora de passar a bola.

82' Quase o terceiro! Wijnaldum recebe de Depay na área e chuta forte, mas a bola pega na rede pelo lado de fora.

80' Vermeer mais uma vez! Fabregas recebe bela bola pela direita e tenta cruzamento, mas goleiro defende.

78' Mais uma substituição na Holanda: sai Huntelaar, entra Bas Dost.

75' Iniesta entra pela Espanha. Cazorla dá o lugar para ele.

73' Vitolo recebe pela direita, cai na área pedindo pênalti, mas nada é marcado.

72' Holanda mexe: sai Blind, entra De Guzman.

70' Silva marca após arremate de Morata, mas a bola pegou na mão do meio do Manchester City.

68' Mais duas substituições na Espanha: Sai Mario Suárez e Piqué, entra Sergio Ramos e Mikel San José.

67' Assim não! Espanha chega muito bem à frente, Morata ajeita para Vitolo, que, sozinho na grande área, tenta de bico, mas a bola vai para fora.

66' Willems tenta cruzamento para Huntelaar, mas De Gea sai bem.

63' Duas substituições foram realizadas. Na Holanda, Sneijder deu o lugar ao jovem Wijnaldum, enquanto Morata entrou no lugar de Juanmi pela Espanha.

62' Essa é a primeira vez em 95 anos que a Espanha atua com 11 jogadores de times diferentes em campo.

60' Vermeer! Piqué cobra falta por baixo, mas goleiro holandês defende.

59' Vitolo recebe na esquerda, tenta levar, mas é parado com falta. Ótima chance para os espanhóis.

58' Frank De Boer marca presença na Amsterdam Arena. Ele é técnico do Ajax.

55' De Gea! Depay recebe pela esquerda, puxa para o meio e chuta forte, com efeito, para boa defesa do goleiro espanhol.

53' Incrível Indi! Após cobrança de escanteio, zagueiro holandês sobe sozinho na pequena área, mas ele cabeceia muito para baixo e ela pega no chão e passa por cima.

52' Narsingh puxa contra-ataque, mas na hora de cruzar, a bola bate no jogador espanhol.

50' Incrível! Bernat recebe pela esquerda, cruza rasteiro, mas ninguém manda para o fundo da rede.

49' Espanha parece ter voltado com mais poderio ofensivo para segunda etapa.

47' A Espanha veio com duas mudanças para o segundo tempo: saíram Pedro e Isco, entraram David Silva e Vitolo.

45' Começa a segunda etapa!

Momento do segundo gol holandês, marcado pelo jovem Davy Klaassen, meia do Ajax.

45' Fim do primeiro tempo na Amsterdam Arena! Com dois gols em seguida, um de De Vrij e outro de Klaassen, a Holanda vai derrotando a Espanha por 2 a 0.

44' Carvajal é lançado, mas divide com Vermeer e fica no chão.

42' Espanha segue marcando pressão, mas não consegue ter muitas chances.

40' Pedro tenta a jogada pelo meio, mas erra o passe.

37' Jogo fica mais equilibrado neste momento.

34' Que perigo! Juanmi recebe de Isco na entrada da área, gira e finaliza colocado. A bola passa com muito perigo.

33' Pedro chega mais uma vez pela direita, mas Willems corta bem.

30' Vermeer mais uma vez! Indi falha, Pedro aproveita, tenta driblar Vermeer, mas goleiro holandês é soberano mais uma vez.

29' Vermeer! Após bola na área, Pique divide com o goleiro holândes na pequena área e Vermeer leva a melhor.

28' Espanha mostra mais presença no ataque neste momento.

25' Willems recebe pela esquerda, mas cruza nas mãos de De Gea.

24' Martins Indi tenta lançamento ao ataque, mas bola passa longe.

21' Sneijder busca lançamento para Huntelaar, mas Albiol tira.

20' Mario Suarez chega duro em Sneijder e juíz dá bronca.

19' Espanha para no bom bloqueio formado pela defesa holandesa.

18' Torcida holandesa já começa a "Ola" na Amsterdam Arena.

17' Dois gols em sequência para a Laranja Mecânica, que está bem superior no confronto.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA HOLANDA! Tem mais! Willems tabela com Depay e cruza para Klaassen, que tenta na primeira vez, mas De Gea defende. No rebote, Klaassen arrisca de novo e não perdoa!

12' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DA HOLANDA! Após pressionar tanto, a Laranja Mecânica abre o placar! Sneijder recebe na esquerda e cruza na cabeça de Stefan De Vrij, que abre o placar na Amsterdam Arena!

12' Martins Indi tenta lançamento para Huntelaar, mas Pique manda para escanteio.

9' Espanha tenta chegar em contra-ataque, mas sem sucesso.

7' De Gea! Foi a vez do goleiro espanhol trabalhar! Depay tabela bem com Huntelaar e finaliza forte, mas o jovem goleiro do Manchester United defende bem.

4' Vermeer! Holanda sai jogando errado, mas Juanmi dá boa bola para Isco, que chuta na saída do goleiro holandês, mas ele defende. O lance estava parado por impedimento.

3' Holanda mais presente no ataque.

2' Muito toque de bola neste começo.

0' Rola a bola!

Vai rolar a bola na Holanda!

As duas equipes entram no gramado da Amsterdam Arena.

Espanha escalada! De Gea; Carvajal, Piqué, Albiol e Bernat; Mario Suarez, Fàbregas e Cazorla; Pedro, Juanmi e Isco.

Holanda escalada! Vermeer; Janmaat, De Vrij, Martins Indi e Willems; Klaassen, Blind e Sneijder; Narsingh, Huntelaar e Depay.

Lembrando mais uma vez que a bola rola às 15h45.

Quem ganhou uma chance na seleção holandesa foi o atacante Bas Dost, que vive a melhor fase da carreira no Wolfsburg. Ele promete dar trabalho.

Além de Morata, outro que vive grande momento na carreira é o meia Isco, um dos destaques merengues na temporada.

Vicente Del Bosque disse que deverá fazer um rodízio para o confronto Holanda x Espanha: "Nós queremos colocar para jogar todo mundo e acho certo colocar um novo time, pois quem não atuou contra a Ucrânia, merece uma chance de mostrar resultado".

Após o empate contra a Turquia, Guus Hiddink foi indagado de forma crítica após o resultado. Na coletiva pré-jogo, ele falou sobre isso: "Antes de vir a esta entrevista coletiva eu coloquei um colete à prova de balas. Eu não perco tempo lendo a imprensa porque tenho um treino para preparar o time para o jogo contra a Espanha. Não presto atenção aos que disparam contra mim. Os meios de comunicação manipulam muito bem a opinião pública".

Estádio do Ajax, a Amsterdam Arena será o palco do confronto. Um dos estádios mais belos do mundo promete estar lotado para ajudar sua seleção nesse complicado confronto. Cerca de 53 mil pessoas são esperadas para o duelo.

FIQUE DE OLHO: Morata, atacante da Espanha. O jovem atacante da Juventus vive, provavelmente, o melhor momento da carreira. Ele vem aproveitando as chances no clube italiano e na Fúria, tanto que marcou o gol da vitória contra a Ucrânia.

FIQUE DE OLHO: Wesley Sneijder, meia da Holanda. Mesmo não estando no seu auge como em 2010, Sneijder segue sendo, ao lado de Arjen Robben, o melhor jogador da Laranja Mecânica. Após marcar contra a Turquia, Sneijder promete dar trabalho contra a Fúria.

Vicente Del Bosque, comandante da Fúria, disse que seu time vai bem para duelo e diz não ter sede de revanche por derrota no Mundial: "Eu não tenho sede de vingança. Vamos fazer um bom jogo e trabalhar duro. Marcamos 14 vezes e só tomamos três gols desde a Copa do Mundo. Estamos na direção certa".

Guus Hiddink, técnico da Holanda, disse que, por conta do último resultado entre as duas seleções, a Espanha deve chegar "faminta" em busca da revanche: "Os jogadores da Espanha terão um espírito de revanche e vão querer limpar a imagem da derrota no Mundial do Brasil. É certo que vamos encontrar um jogo complicado".

Memorável também a final da Copa do Mundo 2010, quando, com um gol de Iniesta na prorrogação, a Fúria se sagrou campeão pela primeira vez, em cima da Holanda.

O último duelo entre holandeses e espanhóis foi memorável... para a Laranja Mecânica. Primeira rodada da Copa do Mundo 2014 e os holandeses não tiveram dó, goleando a Fúria por 5 a 1.

Em dez confrontos, juntando Copa do Mundo, Amistosos e Eurocopas, muito equilíbrio. São cinco vitórias para os holandeses, um empate e quatro vitórias espanholas.

Assim como os laranjas, a Fúria também entrou em campo pelas Eliminatórias. Mesmo jogando mal, Morata garantiu a vitória espanhola diante da Ucrânia. Relembre.

A Holanda, dona da casa no confronto, vem de empate diante da Turquia, em jogo válido pelas Eliminatórias da Eurocopa 2016. Com um gol de Sneijder no fima, a Laranja Mecânica não saiu no prejuízo. Relembre.

Boa tarde para você que navega pela VAVEL Brasil! Hoje é dia de Amistoso Internacional! Pela primeira vez desde o duelo pela Copa do Mundo do ano passado, Holanda e Espanha duelam em jogo amistoso. A bola rola às 15h45.