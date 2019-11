Treinada por Kluivert, Curaçao avança nas Eliminatórias do Mundial de 2018

Na última terça-feira (31), a seleção de Curaçao, 187ª colocada no ranking da Fifa, empatou com Montserrat, dona do 165º posto no ranking mundial, e se classificou à segunda fase das Eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo de 2018. A ex-colônia da Holanda é treinada por Patrick Kluivert, um dos maiores ídolos da história da seleção holandesa. Segundo maior artilheiro da história da Oranje com 40 gols anotados entre 1994 e 2008, em 79 partidas, Kluivert vive seu primeiro desafio como técnico justamente na nação onde sua mãe nasceu. Na última Copa do Mundo, ele foi auxiliar técnico de Louis van Gaal na Laranja Mecânica.

Depois de triunfar em Willemstad, por 2 a 1, Curaçao arrancou um empate em St. John's nos minutos finais. A igualdade de dois gols para cada lado deu a vaga aos comandados de Kluivert. O zagueiro Darryl Lachman, que defende o time B do Twente, abriu o placar para os visitantes. Os donos da casa chegaram à virada com gols do meia Jamal Willer e do atacante Bradley Woods-Garness. A contagem de 2 a 1 levava a eliminatória para a prorrogação, até que, aos 42 minutos do segundo tempo, Charlton Vicento, atacante do Willem II, marcou o gol da classificação de Curaçao.

No primeiro jogo, os gols da vitória do território que se tornou autônomo em 2010 foram marcados pelo meia Papito Merencia, do ADO Den Haag, e pelo atacante Felitciano Zschusschen, do NAC Breda. O atacante Lyle Taylor descontou para Montserrat.

A partir de agora, o selecionado de Patrick Kluivert concentrará suas atenções na seleção de Cuba, adversária na segunda fase. A partida de ida será jogada em território curaçoense, no dia 8 de junho, e o segundo compromisso, a ser organizado em terras cubanas, está agendado para 16 de junho.

Além de Curaçao, também avançaram ao próximo estágio das Eliminatórias da Concacaf as seleções de Bermuda, Dominica, Barbados, São Cristóvão e Névis, Nicarágua e Belize.

Gols de Montserrat 2 x 2 Curaçao - após o segundo gol de sua seleção, Kluivert invadiu o gramado para comemorar:

Confira outros resultados da primeira fase das Eliminatórias da Concacaf para o Mundial de 2018:

Bermuda 3 x 0 Bahamas (agregado: 8 x 0)

Dominica 0 x 0 Ilhas Virgens Britânicas (agregado: 3 x 2)

Ilhas Virgens Americanas 0 x 4 Barbados (agregado: 1 x 4)

Ilhas Turcas e Caicos 2 x 6 São Cristóvão e Névis (agregado: 4 x 12)

Anguilla 0 x 3 Nicarágua (agregado: 0 x 8)

Ilhas Cayman 1 x 1 Belize (agregado: 1 x 1 - Belize avançou graças à regra do gol fora de casa)

Confira os confrontos da segunda fase:

São Vicente e Granadinas x Guiana

Antígua e Barbuda x Santa Lúcia

Porto Rico x Granada

Dominica x Canadá

República Dominicana x Belize

Guatemala x Bermuda

Aruba x Barbados

São Cristóvão e Névis x El Salvador

Curaçao x Cuba

Nicarágua x Suriname