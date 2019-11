Resultado Chelsea x Stoke City na Premier League 2014/15 (2-1)

Obrigado a todos que acompanharam mais este duelo conosco. Não deixem de ver todas as notícias do seu time no nosso Twitter e na nossa página do Facebook. Um abraço e até a próxima!

Com este resultado, o Chelsea abre sete pontos para o vice-líder Arsenal, além de ter um jogo a menos. Mesmo com a derrota, o Stoke segue na 10ª colocação.

94' Acabou no Stamford Bridge! Com gols de Remy e Hazard, Chelsea derrota o Stoke e segue firme na liderança da Premier League!

93' Cartão amarelo para Peter Crouch (Stoke City).

92' Quase! Após cobrança de lateral, a bola passa por toda da área e Arnautovic finaliza de primeira, mas a bola vai para fora.

91' Stoke vai com tudo para cima nesse final.

90' Vamos até 94 em Londres.

89' Arnautovic faz boa jogada pela esquerda, cruza, mas ninguém aparece para completar.

85' Chelsea aposta nos contra-ataques agora.

80' Begovic sensacional! Hazard recebe na grande área, dribla defensor e cruza para Cuadrado, que finaliza de primeira, mas o goleiro defende. No rebote, o colombiano tenta de novo, mas Begovic é soberano mais uma vez.

78' Duas substituições no Stoke, que vai para o abafa nesse final: Sai Adam e Ireland, entra Crouch e Pieters.

76' Chelsea toca a bola, buscando gastar o tempo.

72' Willian recebe pela direita e cruza, mas ninguém aparece para completar.

71' Partida fica equilibrada, com o Stoke saindo mais para o ataque.

66' Cartão amarelo para Charlie Adam (Stoke City).

63' Na trave! Nzonzi recebe na entrada da área e arrisca. A bola pega na trave do Chelsea!

62' Após o gol, teve mudança no Stoke e no Chelsea. Saiu Diouf e entrou Arnautovic. Saiu Remy e entrou Cuadrado.

61' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DO CHELSEA!! Após erro na saída de bola, Hazard pega e passa para Remy apenas escorar para o fundo do gol!

58' Fabregas leva até a entrada da área e finaliza, mas Begovic defende.

56' Ih... Diego Costa sente mais uma vez e dá adeus ao jogo. Drogba entra no seu lugar.

55' Sempre Begovic! Willian cobra falta, há o desvio, mas goleiro do Stoke manda para escanteio.

51' Jogo começa com muita movimentação na segunda etapa.

48' Begovic! Hazard recebe e finaliza de canhota, mas o goleiro defendeu.

47' No Chelsea, Diego Costa entrou no lugar de Oscar.

45' Rola a bola para o segundo tempo!

45+3' Fim de papo na primeira etapa! Com gols de Hazard e Adam, tudo igual no Stamford Bridge: 1 a 1.

45+1' Walters tenta lançar para Diouf, mas ele não chega.

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLAAAAAÇOOOO DO STOKE!!!!!!! GOLAÇO AÇO AÇO! Charlie Adam vê Courtois bem adiantado e arrisca de ANTES do meio do campo! Que golaço!

43' Stoke não consegue chegar à meta de Courtois.

40' Fabregas leva pancada no nariz e sangra bastante.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DO CHELSEA! Hazard cobra com tranquilidade e coloca os Blues na frente!

37' PÊNALTI PARA O CHELSEA! Fabregas recebe na grande área e é derrubado por Wollscheid.

35' Chelsea marca muita presença no campo de ataque.

32' Willian cobra falta, mas a bola passa por cima.

30' Assim não, Oscar! Após bela troca de passe, Hazard passa para o Oscar, que, na marca do pênalti, finaliza para fora.

29' UUUUUUUUH! Hazard recebe pela direita, puxa para o meio e finaliza de canhota, rasteiro, mas Begovic vai bem mais uma vez.

27' Olha o Stoke! Adam cruza e Matic corta mal. Nzonzi recebe na entrada da área e finaliza colocado, mas a bola passa por cima. Boa chance.

26' Cartão amarelo para Whelan (Stoke City).

26' Hazard tenta passe pelo meio, mas sem perigo.

23' Charlie Adam cobra falta, mas a defesa do Chelsea afasta.

20' Chelsea continua pressionando bastante, mas não consegue tornar a pressão em bola na rede.

17' Remy recebe e chuta, mas a bola sai fraca, sem perigo para a meta de Begovic.

15' Oscar dá bom passe para Hazard, que cruza, mas a defesa afasta.

14' Begovic de novo! Oscar dá bela bola em profundidade para Remy, que finaliza de primeira, mas goleiro defende.

11' Hazard recebe, clareia a jogada, mas finaliza para fora.

10' Chelsea toca bastante a bola neste momento.

6' Remy recebe pela esquerda, puxa para o meio, mas finaliza para fora.

5' Chelsea fica mais com a bola neste começo. Stoke se fecha e tenta sair no contra-ataque.

2' Begovic! Cahill recebe pela direita, cruza e Remy finaliza. A bola pega na defesa do Stoke, mas Begovic salva.

1' Ireland tenta lançamento para Walters, mas a bola fica com Courtois.

0' Rola a bola!

As duas equipes estão no gramado do Stamford Bridge. Vai rolar a bola!

Stoke City escalado! Begovic; Cameron, Shawcross, Wollscheid e Wilson; Ireland, Whelan, Nzonzi e Adam; Walterse Diouf

Chelsea escalado! Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry e Azpilicueta; Matic, Fabregas, Willian, Oscar e Hazard; Remy

Vale lembrar que este duelo é o último do dia.

O artilheiro dos The Potters na competição é Mame Diouf, que promete dar muita correria à defesa dos Blues.

Mesmo, provavelmente, começando o jogo no banco, Diego Costa é o artilheiro não só do Chelsea, como do campeonato com 19 gols, ao lado de Harry Kane.

FIQUE DE OLHO: O atacante Mame Diouf já passou pelo Manchester United mas sem grande destaque. Na temporada passada pela Bundesliga foi bem e chamou atenção do Stoke que o trouxe de volta para Premier League e não se arrependeu. São 30 jogos, nove gols e duas assistências.

FIQUE DE OLHO: ​Cesc Fàbregas voltou a encontrar o caminho das assistências na última partida contra o Hull. A vitória do Chelsea pode passar pelos pés do meia espanhol.

Já Mark Hughes, falou sobre a forma de jogo do Chelsea e falou sobre possíveis formas de sua equipe vencer:

“O Chelsea desenvolveu um tipo de padrão nessa temporada, em que eles procuram marcar cedo no jogo e eles tiram a vantagem disso, e fecham o jogo. Eles fizeram isso contra nós em Dezembro e, para ser justo com eles, foram incrivelmente eficientes no que fizeram. Depois eles nos golpearam no segundo tempo e, no final, venceram o jogo relativamente confortáveis, eu sugeriria."

"Eles marcam muitos gols nos 15 minutos iniciais dos jogos, e isso tem sido bastante prevalente até essa altura da temporada. Quando você atua contra os melhores times, certamente não quer sofrer cedo, então precisamos ser sólidos."

"Se pudermos manter o jogo agradável e apertado por um tempo e restringi-los, espero que com o avanço do jogo consigamos criar algumas chances e seguir para uma vitória nossa, que é o nosso objetivo."

Em sua entrevista pré jogo, o treinador José Mourinho falou sobre as condições físicas de Diego Costa, Mikel e Hazard:

"O Diego treinou ontem e hoje com o grupo. Ele não está machucado. Não sei se começo o jogo com ele ou não, porque após uma lesão muscular e com apenas dois dias com o grupo, preciso analisar a situação com ele e tomar a decisão. (…) O Mikel está bem e trabalhou toda a semana com o grupo, mas está muito cansado, então não será relacionado, mas não está machucado."

"O Eden estava cansado porque jogou duas partidas em três dias e jogou em Israel. Ele viajou e não dormiu, uma vez que desembarcou na Bélgica às cinco ou seis horas da manhã. Ele está cansado porque jogou, mas pensamos que ele pode se recuperar nesses dois dias e ele iniciará o jogo amanhã."

Já no Stoke, Jonathan Walters sofreu uma pancada na panturrilha e é dúvida para o jogo. Por outro lado, o treinador Mark Hughes contará com as voltas de Philipp Wollscheid, Erik Pieters e Stephen Ireland, todos recuperados de lesão.

O Chelsea não deve contar com o artilheiro Diego Costa para o jogo. O atacante está com um problema no aquiles e talvez fique no banco de reservas. Outro que deve ficar fora da partida é o goleiro Petr Cech que nem no banco deve ficar com uma lesão muscular. Quem segue fora a várias partidas é John Obi Mikel com uma lesão no joelho.

Histórico dos confrontos: 93 jogos, com 44 vitórias do Chelsea, 28 do Stoke e 21 empates.

No último confronto entre as duas equipes, o Chelsea venceu com tranquilidade, mesmo jogando no Britannia Stadium. John Terry abriu o placar com dois minutos de jogo, e Cesc Fàbregas garantiu a vitória com um gol na segunda etapa. Veja os melhores momentos da partida:

Com a derrota, os The Potters perderam duas posições, para West Ham e Swansea. Estão em 10º lugar com 42 pontos.

Já o Stoke City, mesmo jogando em casa, perdeu para o Crystal Palace de virada. Diouf abriu o placar aos 14 minutos de partida, mas com Murray aos 41 e Zaha aos 44 os The Eagles viraram a partida.

A vitória do Chelsea o manteve na liderança da competição com 67 pontos, seis a mais que o vice-líder Manchester City.

O Chelsea vem de vitória na última rodada da Barclays Premier League. Os blues foram a KC Stadium e venceram o Hull City por três a dois. Veja os detalhes da partida aqui.

Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe Chelsea x Stoke City , em partida válida pela 31ª rodada da Barclays Premier League, realizado no estádio Stamford Brigde em Londres, Inglaterra.