Resultado Palermo x Milan pela Serie A (1-2)

49'' Fim de jogo no Renzo Barbera! O Milan vence o Palermo por 2 a 1 com gols de Cerci e Menez. Dybala descontou de pênalti. Foi uma bela partida, aberta, onde o time mais eficiente se sobressaiu.

47'' Menez deixa o gramado para dar lugar a Poli. Milan se segura como pode.

44'' Suso puxa ótimo contra ataque e toca para Pazzini que chuta, mas Sorrentino faz boa defesa.

43'' La Gumina entra no lugar de Jajalo, Palermo vai com tudo em busca do empate.

40'' O Palermo parece ter perdido o ânimo após o segundo gol do Milan.

38'' Menez arranca do meio campo na velocidade e sai cara a cara com Sorrentino, o francês com extrema categoria bate por cima do goleiro e coloca o Milan novamente na frente. Foi o 16º gol do francês no campeonato, igualando-se a Tevez na artilharia.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN !

31'' Duas alterações no Milan: saíram Destro e Cerci e entraram Pazzini e Suso, respectivamente.

30'' Dybala toca para Belotti que cruza na área novamente para o argentino que de voleio manda pra fora.

27'' Menez cruza na área e Antonelli aparece sozinho e toca de letra, mas Sorrentino está atento e efetua boa intervenção.

O atacante argentino bate muito bem a penalidade e empata a partida. Foi o 13º gol da jovem promessa na Serie A.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALERMO ! Dybala !

25'' PÊNALTI PARA O PALERMO ! Paletta derruba Belotti na área e o árbitro não tem dúvidas.

23'' O próprio Cerci foi para a bola mas bateu por cima, sem perigo.

22'' Cerci recebe falta muito próximo da área. Chance boa para o Milan.

21'' Vitiello comete falta feia em Cerci e recebe cartão amarelo.

17'' Antonelli cruza na área, mas Destro não consegue domínio e perde boa chance. Na sequência, Abate mata contra ataque e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo.

14'' Após cobrança de escanteio, Vazquez chuta na rede pelo lado de fora. Parte do estádio comemorou.

12'' Segunda alteração no Palermo: saiu Quaison e entrou Belotti.

11'' Jajalo tenta penetrar na área rossonera e cai pedindo pênalti. O árbitro Doveri manda seguir.

10'' Gol anulado do Milan! Antonelli dá belo passe para Destro que cara a cara com Sorrentino não perdoa, mas o impedimento foi assinalado.

8'' O meia Chochev substitui o paraguaio Barreto.

7'' Barreto tenta chute de longe e arremata completamente sem perigo. Imediatamente, sentiu algum incômodo e pediu substituição.

4'' Dybala recebe na entrada da área e bate pra fora, com certo perigo.

3'' Na cobrança de escanteio, Antonelli escora a bola e Paletta cabeceia por cima. Boa chance para o Milan.

2'' Menez faz grande jogada passando por quatro jogadores e na hora do passe para o meio da área, é travado pela defesa adversária.

1'' Tá rolando a bola para a segunda etapa. Palermo e Milan seguem com a mesma equipe que terminaram o primeiro tempo.

45' Fim do primeiro tempo! Milan foi mais eficiente e vence parcialmente a partida com gol de Cerci. Palermo joga melhor e já perdeu algumas chances claras.

44' Outro contra ataque puxado por Cerci que entretanto demora demais para definir a jogada e é desarmado por Lazaar.

42' Boa jogada de Cerci pela direita, mas na hora de cruzar, acertou o jogador adversário. Escanteio.

40' Gol anulado do Palermo! Após um bate-rebate na área do Milan, Barreto chuta para o fundo das redes, mas no iníco da jogada havia um jogador do Palermo em impedimento.

37' Van Ginkel aparece pelo lado direito do ataque rossonero e cruza para Cerci que disputa com Sorrentino e a bola acaba entrando. Milan na frente.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MILAN !

32' UUUUHHH! Quaison arremata da entrada da área e Diego Lopez faz bela defesa, na sequência Mexès tira para escanteio. Palermo melhor no jogo.

29' Rigoni arrisca chute forte da entrada da área, mas centralmente. Diego Lopez defende sem maiores problemas.

24' Resposta do Milan! Cerci puxa contra ataque e cruza na área para Destro que chuta por cima do gol. Partida esquenta nesse momento.

22' UUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHH! Grande jogada de Quaison que dribla três adversários e sofre falta, mas o árbitro da vantagem e a bola fica com Dybala que passa por Mexès e só rola para Vazquez que de frente para o gol, chuta torto e pra fora. Grande chance desperdiçada pelo Palermo.

19' Queridinho da torcida do Palermo, Dybala consegue belo drible em Bonaventura, arrancando os aplausos do espectadores.

17' Jogo bastante truncado até o momento, cada equipe teve uma chance de gol, mas muitos passes errados e pouca criatividade prejudicam o andamento da partida.

12' UUUUHHHH! Dybala aplica belo drible em Antonelli e bate colocado, a bola sai passando muito perto do gol.

10' O Palermo consegue boa triangulação pela direita do ataque mas Rispoli cruza encima de Antonelli.

5' Boa trama ofensiva do ataque do Milan e a bola fica com Destro que ajeita e chuta por gol. Sorrentino defende, no rebote Cerci não consegue prosseguir na jogada.

1' Menez escapa pela esquerda do ataque rossonero e cruza na área, mas a zaga do Palermo afasta.

Começa a partida entre Palermo e Milan no estádio Renzo Barbera.

As duas equipes estão entrando em campo nesse momento.

O Milan também já está oficialmente escalado: Diego Lopez; Abate, Paletta, Mexes e Antonelli; Van Ginkel, De Jong e Bonaventura; Cerci, Destro e Menez.

Formação oficial do Palermo anunciada: Sorrentino; Rispoli, Gonzalez, Vitiello e Lazaar; Rigoni, Jajalo e Barreto; Vazquez e Quaison; Dybala.

No Milan, um desfalque veio de última hora, afinal, sabendo que não irá fazer parte do elenco do Diavolo na próxima temporada, o volante ganês Muntari pediu para não ser convocado para os próximos jogos, fato confirmado pelo seu agente, Federico Pastorello: ''Muntari solicitou ao clube que não fosse mais convocado para as próximas dez partidas, haja visto que não permanecerá no Milan na próxima temporada.''

Convocado pela seleção italiana pela primeira vez, o meia atacante Vázquez, do Palermo, deu sua opinião em relação à partida deste sábado (4): ''Sabemos que não estamos tão bem quanto há alguns meses atrás, mas estamos focados para essa partida contra o Milan que é uma grande equipe. Nosso ataque teve azar nas últimas partidas, mas esperamos que contra o Milan isso possa mudar.''

Serie A: Palermo x Milan em tempo real

O estádio Renzo Barbera deve receber um bom público nesse sábado (4). O estádio tem capacidade para 36.442 pessoas. (Foto: Getty Images)

Já o Milan vai contar com as voltas de De Sciglio, Zapata, Alex e Bonaventura em relação ao último jogo da equipe, mas ainda assim terá dez desfalques para o confronto. Para montar a equipe, Inzaghi tem apenas duas indecisões: Poli, Van Ginkel e Bonaventura brigam por duas vagas no meio-campo e no ataque. Com a ausência de Honda, Cerci e Suso também disputam um lugar no time titular.

O Palermo terá apenas dois desfalques para o jogo, os defensores Andelkovic e Morganella. Eles estão fora por suspensão e contusão, respectivamente. E para escalar o time titular, o técnico Iachini tem apenas duas dúvidas: Vitiello ou Terzi na defesa; Belotti ou Quaison para o ataque.

FIQUE DE OLHO: Jeremy Menez, atacante do Milan. Francês de 27 anos já anotou quinze gols e briga gol a gol pela artilharia da competição. Faz sua melhor temporada desde sua profissonalização no futebol. (Foto: Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Paolo Dybala, atacante do Palermo. Jovem promessa de apenas 20 anos e desejado pelos maiores clubes da Europa, o atacante argentino já marcou 12 gols no campeonato e é a grande aposta rosanera para a partida. (Foto: Getty Images)

Palermo x Milan

Filippo Inzaghi, treinador do Milan, também apressiou sobre o jogo: ''Devemos ter a ambição de vencer todas as partidas daqui até o fim da temporada, temos que pensar de partida em partida, mas se jogamos como sabemos, será possível atingir esse objetivo.''

O treinador do Palermo, Giuseppe Iachini conversou com a imprensa e avaliou a partida: ''Sabemos que o Milan tem uma boa equipe e se reforçou no mercado de janeiro, mas queremos mostrar o nosso valor e fazer uma grande partida diante da nossa torcida. Estamos mais maduros em relação ao jogo do turno.''

No último confronto entre as equipes, o Palermo bateu o Milan no estádio San Siro por 2 a 0. Gols anotados por Zapata (contra) e Dybala.

Esse duelo entre Palermo e Milan será realizado pela 27ª vez na história e reina o equilíbrio: cada equipe venceu 9 vezes e ainda houveram 8 empates.

O Milan em seu último compromisso, venceu o Cagliari por 3 a 1. Leia mais sobre: https://www.vavel.com/br/futebol-internacional/italia/466357-menez-marca-dois-milan-bate-cagliari-e-alivia-crise.html

Na última rodada, o Palermo perdeu para o Chievo fora de casa por 1 a 0. Gol marcado por Alberto Paloschi.

Já o Milan é o oitavo colocado com 38 pontos que foram conquistados através de 9 vitórias, 11 empates e 8 derrotas. Fez 41 gols e foi vazado por 35 vezes.

O Palermo ocupa a 11ª posição na tabela de classificação, com 35 pontos, frutos de 8 vitórias, 11 empates e 9 derrotas. Marcou 38 gols e sofreu 41.

Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Palermo x Milan, pela 29ª rodada da Serie A, partida a ser disputada às 10h (de Brasília), no estádio Renzo Barbera.

Minuto a Minuto de Palermo x Milan, pela Serie A