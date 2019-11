Jogo Manchester United x Aston Villa na Premier League 2015

Tudo pronto para Manchester United x Aston Villa.



(Foto: Divulgação/ ManUtd)

10h30: Quase na hora do jogo Manchester United x Aston Villa, meia hora.

10h15: Em votação no site do Aston Villa o placar mais votado pelos torcedores foi ManUtd 1 x 2 Villa, com 38% dos votos.

10h12: Jogadores do Red Devils já estão no local do jogo.

(Foto: Divulgação/ Manchester United)

10h10: Mais cedo o Manchester divulgou a palylist que tocaria durante o dia no Old Trafford.

10h08: Tim Sherwood deixa como opções Given, Vlaar, Bacuna, Cole, Gil, Baker e Grealish.

10h07: Já o Villa vem com Guzan, Hutton, Okore, Clark, Lowton, Delph, Sanchez, N’Zogbia, Weimann, Agbonlahor e Benteke.

10h06: Banco do United com Valdes, Rafael, McNair, A Pereira, Januzaj, Di Maria, Falcao.

10h05: Louis Van Gaal manda a campo De Gea, Valencia, Jones, Rojo, Blind, Carrick, Herrera, Mata, Fellaini, Young e Rooney.

10h: Uma hora para o jogo em Old Trafford

O técnico do Manchester Luis Van Gaal sobre Felaini: "Ele teve uma temporada de azar [na temporada passada], porque ele se machucou um monte de vezes, mas quando ele está em forma, ele jogou por mim, mais ou menos. Eu estava à procura de equilíbrio na equipe, e ele pode trazer. É claro que eu posso mudar as coisas de acordo com o nosso adversário, mas eu não posso mudá-lo quando ele está jogando assim. "



(Foto: Reprodução ManUtd)



O meio-campista Ander Herrera destacou a importância de Rooney: "Wayne Rooney é nosso líder. Ele é talvez o cara mais forte, não somente fisicamente, mas também mentalmente. Acho que nós do time estamos seguindo ele sempre. Ele é nosso capitão, nosso líder e nosso grande personagem. Eu acho que ele mostra o que é ser um Red Devil."



(Foto: Divulgação Manchester United)

Técnico do Aston Villa, Tim Sherwood, disse em entrevista coletiva pré-jogo que a semana será decisiva e que espera apoio dos trocedores. "É uma semana pesada. Nós esperamos que possamos obter alguns apoios de volta em campo para nos dar um pouco mais de ímpeto. O jogo contra o Manchester United é o único que eu estou preocupado. Precisamos tirar algo desse jogo. É um lugar maravilhoso para ir e jogar. Há alguns de nosso jogadores que foram lá e já ganharam, os meninos estão confiantes de que podemos fazê-lo novamente. "

Manchester United x Aston Villa, às 11h, em Old Trafford

Manchester United venceu 31 jogos na Barclays Premier League contra o Aston Villa, a maior série de vitória contra um oponente na competição.

Wayne Rooney marcou 12 gols contra o Aston Villa. Seis em old Trafford. Sendo que nos últimos seis jogos ele marcou pelo menos um gol.



(Foto: Divulgação Manchester)

Villa é a única equipe na primeira divisão, que não teve um jogador vindo do banco marcando um gol ou ajudando a marcar nesta temporada.

Rooney marcou 95 gols em Old Trafford. Só Alan Shearer,com 97 em St James' Park, e Thierry Henry, com 114 em Highbury, marcaram mais gols que ele em um mesmo estádio na BPL.

Jonny Evans está novamente fora por suspensão, enquanto Chris Smalling é duvida depois de ser forçado a sair durante confronto no meio da semana da Inglaterra contra a Itália. Marcos Rojo está na luta para voltar à ação como um penúltimo minuto contra o Liverpool.

O Villa tem preocupações defensivas após Jores Okore sofrer com o joelho inchado contra a Dinamarca. Nathan Baker também tem um problema no joelho, enquanto Ron Vlaar e Philippe Senderos lutam contra problemas de panturrilha.

Jogando em casa o Manchester é o líder na Premier League com 37 pontos contra 36 do Chelsea. Já o Aston Villa jogando fora, conquistou apenas 14 pontos dos 45 disputados, vencendo quatro partidas fora de seus domínios.

A última derrota do Manchester em casa pela BPL foi em 11 de janeiro contra Southampton por 1 a zero. Já o Villa venceu há duas rodadas o Sunderland por quatro a zero.

Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Manchester United e Aston Villa, em jogo válido pela 31ª rodada da Barclays Premier League, às 11h (de Brasíla), no estádio Old Trafford, em Manchester.