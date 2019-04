Juan Arango morde adversário e é suspenso por dois jogos no México

Nesta terça-feira (7), a Federação Mexicana de Futebol (Femexfut) anunciou a suspensão do meia venezuelano Juan Arango, do Tijuana, por dois jogos do campeonato nacional. O motivo da punição foi uma mordida que o jogador deu em um adversário. O alvo foi o ombro do também meio-campista Jesús Zavala, do Monterrey. Captado por câmeras de TV, o incidente não foi visto pelo árbitro da partida cujo placar foi de 4 a 3 para a equipe de Zavala. Arango não foi advertido com nenhum cartão.

"Juan Arango, do Tijuana, foi punido com dois jogos de suspensão pelo Comitê Disciplinar, que tem o poder de julgar graves incidentes que escapem da atenção do árbitro, como este. O incidente não foi retratado na súmula do juiz, mas, depois da análise de imagens de vídeo, a punição se mostrou necessária", disse a Femexfut em nota oficial.

Considerado o melhor jogador venezuelano de todos os tempos, Juan Arango tem 34 anos e é capitão da seleção de seu país. Atleta com mais jogos (120) e gols (22, ao lado de Giancarlo Maldonado) pela Vinotinto, o "Zurdita de Oro" marcou época na Europa, onde defendeu Mallorca e Borussia Mönchengladbach. Revelado pelo Nueva Cádiz, também já vestiu as camisas de Zulianos, Caracas, Pachuca, Puebla e do próprio Monterrey.

Zavala, por sua vez, tem 27 anos e joga pelo Monterrey desde o início de sua carreira. Estreou como profissional em 2006 e também presta serviços à seleção mexicana, a qual defende desde 2011.

O episódio envolvendo Arango e Zavala remonta à mordida do atacante uruguaio Luis Suárez no zagueiro italiano Giorgio Chiellini, fato ocorrido na última Copa do Mundo. Suárez ainda está proibido pela Fifa de defender a seleção do Uruguai e, além disso, já havia sido punido na Premier League por também morder o zagueiro sérvio Branislav Ivanovic, do Chelsea. À época, "Luisito", que hoje está no Barcelona, defendia o Liverpool.

Mesmo com a derrota em casa, os Xolos seguem na liderança do Torneo Clausura da Liga MX, com 23 pontos conquistados em 12 partidas. O vice-líder é o Veracruz, que soma um ponto a menos e também foi derrotado na rodada que se passou - 3 a 1 para o Tigres, equipe do atacante brasileiro Rafael Sobis, fora de casa. Já o Monterrey ocupa a modesta 10ª colocação, com 16 pontos. Os oito primeiros colocados da primeira fase avançam ao mata-mata da competição.

Confira o momento da mordida de Juan Arango em Jesús Zavala: