Borussia Dortmund tenta superar fase ruim e eliminar Hoffenheim da DFB-Pokal

O Borussia Dortmund recebe o Hoffenheim, nesta terça-feira (7), às 15h30, no Signal Iduna Park, pela DFB-Pokal, procurando esquecer a derrota de 1 a 0 no clássico para o Bayern de Munique. Ambas as equipes foram derrotadas na última rodada, pela Bundesliga. O Hoffenheim sofreu uma goleada do Borussia Mönchengladbach, por 4 a 1.

Como foi eliminado pela Juventus na Uefa Champions League, a DFB-Pokal é a última chance do Borussia salvar uma temporada muito conturbada para o time da cidade de Dortmund. No caso dos azuis, uma classificação seria um fator importantíssimo e levantaria a moral do time de entrar para a história do Hoffe, que nunca conseguiu levantar este título.

Segundo Klopp, Reus não tem problema nenhum e deve ir pro jogo

Apesar de ter demonstrado nos últimos dias alguns sinais de cansaço muscular, após ter participado intensamente do clássico do último sábado (3), o atacante e principal estrela da equipe aurinegra, Marco Reus, deve ir para o jogo desta terça-feira. No entanto, caso não tenha condições de entrar em campo, Ciro Immobile deve ser o seu substituto na partida.

Mesmo com o atacante sendo dúvida para a partida, Jurgen Klopp está confiante e conta com o camisa 11 para a partida contra o Hoffe. Para o treinador aurinegro, Reus terá condições de jogo e encontrará alguns espaços durante a partida para ajudar o Dortmund a conseguir um importante triunfo para se classificar as semifinais da competição. Vale lembrar que o jogador não balança as redes há cerca de quatro jogos. Na metade da tabela da Bundesliga, vencer a Pokal pode ser a única chance do BVB jogar competições europeias na próxima temporada.

Na entrevista coletiva de segunda-feira, o treinador aurinegro afirmou que um bom resultado diante do Hoffenheim é vital para a sequência da temporada. "A Copa é de importância fundamental e é por isso que considero o jogo contra o Hoffenheim amanhã (terça-feira) vital para nossas pretensões”, disse.

Para alcançar as quartas de final, o Borussia Dortmund eliminou Stuttgarter Kickers, St. Pauli e Dynamo Dresden, todos em partidas fora de casa, marcou nove gols e sofreu um.

Suspenso, zagueiro Abraham desfalca Hoffenheim

Na goleada sofrida no último sábado para o Borussia Monchegladbach, o Hoffe perdeu o zagueiro David Abraham para o confronto diante do Dortmund, pelo terceiro cartão amarelo. O provável substituto do jogador é o bósnio Ermin Bicakcic. Além disso, o treinador dos azuis, Markus Gisdol, está confiante na recuperação dos meias Pirmin Schwegler e Eugen Polanski e pretende contar com os dois jogadores no jogo.

O brasileiro Roberto Firmino é o principal jogador da equipe do Hoffenheim nesta temporada, com seis gols e oito assistências na Bundesliga e mais dois na Pokal. É nele que o time deposita suas esperanças para que consigam sair de campo com a vitória em cima do Dortmund. Mesma com a goleada sofrida na última rodada, Firmino conseguiu ser um dos destaques da partida.

De acordo com Markus Gisdol, o Borussia Dortmund é franco favorito para a partida. No entanto, o técnico afirma que é importante ter o controle dos atacantes aurinegros desde o começo do jogo para que a sua equipe possa sair vencedora do Signal Iduna Park. O comandante ainda falou que a sua equipe está muito ansiosa para a bola rolar.

"Para mim, o Dortmund é o favorito. Eles são muito difíceis de ser marcados e, para isso, será muito importante o nosso time ter o controle dos atacantes deles desde o início do jogo. Queremos chegar as semifinais e estamos muito ansiosos para o jogo", afirmou.

Apesar do Borussia Dortmund não ter marcado nos últimos três jogos, a principal preocupação do Hoffenheim é defensiva. Apesar da 7ª colocação no Campeonato Alemão, o time já sofreu 42 gols - a 7ª pior defesa da Bundesliga.

Na atuação edição da DFB-Pokal, o Hoffenheim eliminou o Uhlenhorster Paloma, o FSV Frankfurt e o Aalen, marcou 16 gols e sofreu apenas um.