Atlético de Madrid recebe Real Sociedad para seguir no G-3 da Liga

Nesta terça-feira (7), Atlético de Madrid e Real Sociedad duelam em confronto válido pela 30ª rodada da La Liga, em jogo realizado no estádio Vicente Calderón, em Madrid, às 15h. O Atlético pretende manter a terceira colocação e tentar encostar mais em Real Madrid e Barcelona, enquanto a Sociedad ainda luta por uma vaga na Europa League.

Atual 3º colocado da competição, o Atlético vem de vitória diante do Córdoba fora de casa. Com o empate do Valencia diante do Villarreal, os comandados de Simeone voltaram à terceira colocação, colocando um ponto à frente da própria equipe Ché. Uma vitória contra a Sociedad manteria a equipe em terceiro.

Fazendo uma temporada abaixo do esperado, a Real Sociedad espera, pelo menos, arrancar uma vaga na Uefa Europa League da próxima temporada. Vindo de empate na última rodada diante do Málaga, a Sociedad espera conseguir um bom resultado em Madrid, para continuar sonhando com essa vaga.

No duelo do primeiro turno, em jogo realizado na Andaluzia e válido pela 11ª rodada, os donos da casa venceram por 2 a 1, de virada, com gols de Vela e Agirretxe. Mandzukic marcou para os colchoneros. Agora o Atlético busca a revanche.

Simeone elogia adversário e pede intensidade durante todo jogo

Em entrevista coletiva antes do confronto desta terça, Diego Simeone falou sobre o complicado duelo diante da Sociedad. Sobre o adversário, Cholo elogiou bastante o bom conjunto da equipe, principalmente sobre os jogadores que atuam do meio para frente, como o mexicano Carlos Vela. Além disso, disse que seus comandados precisam jogar com grande intensidade.

"Esperamos fazer uma boa partida diante de um rival que, ofensivamente, tem muitos bons jogadores, que trabalha muito bem a bola parada, que sai com bastante velocidade para o ataque e que pedirá que nós joguemos com uma grande intensidade durante todo o jogo".

Para o confronto, o Atlético tem alguns desfalques, sendo três titulares. Por contusão, o goleiro Moyá, o meia Raul Garcia e o atacante Raul Jimenez são desfalques. Por suspensão, apenas o lateral, e um dos destaques do time, Juanfran, e o zagueiro brasileiro Miranda, são desfalques. Jesus Gamez será seu substituto. Mario Mandzukic também é dúvida e não deve começar jogando. Fernando Torres será seu substituto.

Moyes admite favoritismo do Atlético, mas confia nos seus comandados

David Moyes, técnico da Real Sociedad, também falou sobre a partida desta terça, fora de casa. Segundo ele, o Atlético está entre as equipes mais fortes da competição, junto de Barcelona, Real Madrid e Valencia, mas ele disse que confia no potencial e na qualidade de seus comandados, e irá busca um bom resultado de Madrid.

"Vamos jogar com um grande rival. Será uma partida muito difícil, assim como foi contra Barcelona, Real Madrid e Valencia, que são as melhores equipes do campeonato. Será uma partida difícil, mas vamos trabalhar e tentar ser competitivos contra um adversário complicado. Tentaremos impor nossas táticas e nosso jogo".

Pelo lado dos comandados de Moyes, apenas o lateral De La Bella é desfalque, o que deixa o técnico inglês menos preocupado para o duelo. Carlos Vela é dúvida, por ainda se recuperar de uma lesão no joelho. Com isso, Castro, Xabi Prieto, Canales e Agirretxe devem formar o meio e ataque da equipe para o duelo.