Jogo Blackburn x Liverpool na FA CUP Replay (0-1)

17:54 No próximo compromisso pela Premier Leage, os Reds enfrentam o Newcastle, na próxima segunda (13), em Anfield Road. Já os Rovers enfrentam o Reading fora de casa, no sábado (11), pela Championship.

17:45 Com o resultado, o time da terra dos Beatles segue sonhando com um título na temporada. Será também a chance de Steven Gerrard se despedir do Liverpool em uma final em Wembley, e se possível, dizer adeus como capitão e campeão. Então agora resta caminhar com a esperança no coração, e eles não estarão sós.

17:42 Adivinha quem foi o nosso Man Of The Macth? Como não podia ser diferente, o brasileiro Phillipe Coutinho, autor do único gol do jogo, foi o melhor em campo na vitória do Liverpool ante o Blackburn.

17:40 No próximo dia 19, os Reds enfrentam o Aston Villa em em Wembley uma perna das semifinais. Na outra, Reading e Arsenal medem forças por uma vaga na decisão.

90+4 Fim de jogo! Liverpool vence por 1 a 0 e está classificado para a semifinal, onde enfrenta o Aston Villa.

90+3 INCRÍVEL! Eastwood fica com o rebote, gira a bate forte, mas Mignolet faz a defesa.

90+3 Goleiro Eastwood vai para a área adversária.

90+2 Torcida do Blackburn tenta invandir o gramado. Porém, alguns ainda acreditam.

90+1 Allen cai na área e pede pênalti, mas o árbitro Kevin Friend ignora.

90' Teremos quatro minutos de acréscimos para saber quem será o classificado à semifinal.

89' Sterling faz jogada individual pela direita e bate para o gol, a bola passa por cima.

87' Com esforço, Henderson ganha escanteio pelo lado direito. Na cobrança, os Reds valorizam a posse de bola.

85' Mudança no Liverpool: Daniel Sturridge dá lugar ao centravante Rickie Lambert.

82' Agora é o time visitante que marca mais e melhor.

80' Cairney bate de canhote, mas erra o alvo, para desespero da torcida alviazul.

80' Mais uma alteração no Blackburn: sai: Baptiste; entra: Spurr.

78' Sterling é atingido sem bola, mas o árbitro não vê o lance e manda seguir.

77' LONGE! Sterling bate de fora da área, mas pega muito mal na bola e manda por cima.

75' UH! Sturridge recebe em posição legal e finaliza por cobertura, a bola passa por cima da meta de Eastwood.

75' Foi o segundo gol de Coutinho na competição mais antiga do futebol mundial.

73' Blackburn acusa o golpe e precisa se recuperar se quiser continuar vivo na Fa Cup.

71' Com muita confiança, o brasileiro tabelou com Henderson bateu com força para espantar a crise que ameaçava rondar a terra dos Beatles.

71' GOL DO LIVERPOOL! Coutinho bate cruzado de perna direita e vence Eastwood para fazer o primeiro gol da peleja em Blackburn.

68' Jogadores do Liverpool pediram cartão vermelho, alegando que Sterling sairia na cara do gol. Mas Kevin Friend deu apenas um cartão de advertência.

67' Cartão amarelo para Evans, por falta em Sterling.

65' Gary Bowyer colcoa um homem a mais no ataque dos Rovers, mostrando que vai em busca da vitória.

64' Substituição no Blackburn: sai: Conway: entra: Gestede.

60' Partida esquenta e muito na etapa final. Mesmo assim, o empate vai levando o jogo para o tempo extra.

57' Sterling tenta a finalização, mas pega muito mal na bola e manda longe.

55' Reds tentam pressionar, mas encontram dificuldades para encontrar espaços.

50' Liverpool responde e quase chega ao gol com o meia Jordan Henderson.

49' Rovers voltam de maneira eletrizante e enfim entram no jogo.

47' NA TRAVE! Após cobrança de escanteio, Marshall cabeceia e carimba o poste dos Reds.

46' QUASE! Cairney bateu com classe e forçou Mignolet a fazer grande defesa para evitar o gol.

45 Começa a segunda etapa para Blackburn e Liverpool.

16:47 Times retornam ao gramado para a disputa do segundo tempo no Ewood Park.

16:45 Se quiser a classificação nos 90 minutos, os Rovers precisarão de mais imponência ofensiva e deve retornar mais ligado para o segundo tempo.

16:35 E os primeiros 45 minutos foram assim: o Liverpool com muita posse de bola no campo de ataque, enquanto o Blackburn apenas de defendeu.

45+'1 Fim de papo na primeira etapa! Blackburn e Liverpool vão empatando sem gols e por enquanto estamos indo indo para a prorrogação.

44' Equipe visitante tenta o último abafa no primeiro tempo.

42' Muito retraído, o Blackburn não demonstra muitas opções a não ser se defender lá atrás.

40' Liverpool tenta pressionar e esbarra na grande marcação dos Rovers.

38' Coutinho tenta a finalização de fora da área, mas pega muito em baixo da bola erra o alvo por muito.

35' SALVA EASTWOOD! Após confusão na área, Coutinho finaliza e goleiro faz grande defesa.

32' Sturridge finaliza de longe e Eastwood faz mais uma intervenção.

31'EASTWOOD! Após finalização de Johnson, goleiro dos Rovers faz boa defesa.

30' Falta dura de Willamson em cima de Coutinho.

30' Com o empate parcial, por enquanto estamos indo para a prorrogação.

29' Falta de Henley sob Sterling.

27' Mudança no Liverpool! Sakho, contuntido sai de campo e da lugar a Touré.

26' PASSA PERTO! Rhodes finaliza com perigo de cabeça, mas a bola vai por cima da meta de Mignolet.

20' Marshall, sangrando, recebe atendimento médico na lateral do gramado.

19' Quase! Sturridge finaliza e leva muito perigo. Bola ainda tocou na rede pelo lado de fora.

15' Liverpool troca passes no campo de ataque, ainda sem muita objetividade.

13' Zaga dos Reds cochila e quasa o Rovers aproveita. Sakho chegou para fazer o corte.

13' Henderson faz falta em Marshall.

12' Liverpool tem mais posse de bola e é mais incisivo em campo. Porém, ainda não conseguiu criar nenhuma chance clara de gol, a exemplo do Blackburn.

9' Falta de Lucas em Cairney.

8' Daniel Sturridge deixa o campo para trocar as chuteiras.

6' Sturridge bate de fora da área, mas erra o alvo por muito.

5' Allen pega o rebote e bate na primeira, na primeira finalização do jogo. A bola saiu à direita de Eastwood.

3' O vencedor do jogo enfrenta o Aston Villa, no próximo dia 19, em Wembley, pelas semifinais.

2' Torcida dos Rovers canta alto e tenta empurrar o time nos minutos iniciais.

0' Bola rolando para Blackburn e Liverpool pelo Replay da FA Cup.

15:42 Equipes entram no gramado do Ewood Park neste momento.

15:38 Reservas dos Reds: Jones (GK), Toure, Lambert, Manquillo, Borini, Brannigan, Markovic.

15:37 Reservas dos Rovers: Steele (GK), Spurr, Songo'o, Nyambe, Lenihan, Mahoney, Gestede.

15:33 Para chegar á vitória, o time da terra dos Beatles terá dois homens de ataque, que serão municiados pelo brasileiro Phillipe Coutinho.

"Vai ser o melhor, eu acho que nós jogamos melhor quando estamos em frente de grandes multidões. "É um grande jogo, contra o Liverpool, a chance de Wembley", disse.

15:25 Matt Kilagon é um dos mais empolgados pelo lado dos donos da casa. O atleta acredita que o apoio da torcida alviazul será fundamental para o sucesso da equipe dentro das quatro linhas.

15:22 Reds também confirmado: Mignolet, Johnson, Lovren, Sakho, Lucas, Allen, Henderson, Moreno, Sterling, Coutinho, Sturridge

15:20 Blackburn defniido para o confronto! Os Rovers vão a campo com: Eastwood, Henley, Baptiste, Kilgallon, Olsson, Conway, Evans, Williamson, Cairney, Marshall, Rhodes.

FIQUE DE OLHO Blackburn x Liverpool : Jordan Henderson. Outro Jordan que vem se destacando é o Henderson, dos Reds. Na atual temporada, o meio-campista se tornou peça principal do Liverpool, ganhando a alcunha de capitão do time. Com transferência iminente de Steven Gerrard, Henderson tem tudo para assumir o posto de jogador mais técnico do elenco, com passes precisos e arremates ao gol sempre coerentes.

FIQUE DE OLHO Blackburn x Liverpool : Jordan Rhodes. Com muita qualidade na meia cancha, Rhodes é uma das maiores armas dos Rovers, sendo um dos homens mais incisivos da equipe. Não a toa, ele é o artilheiro do time na temporada, com 17 tentos anotados em 40 partidas disputadas. Entre outras virtudes, o jogador inglês é homem de confiança do treinador Gary Bowyer e deve ser uma das maiores preocupações da defesa dos Reds.

Em 1996, o time do Merseyside deu o troco no Ewood Park. O Blackburn, que era o atual campeão da Premier League naquela época, caiu por 3 a 2 diante do Liverpool em um jogo que entrou para a história do futebol inglês. Michael Thomas e Stan Collymore, duas vezes, marcaram para os visitantes, com Jason Wilcox e Tim Sherwood fazendo os gols do time da casa.

Em jogo válido pela temporada 1992/1993, o Blackburn teve grande atuação diante do Liverpool e fez a festa de sua torcida na goleada por 4 a 1. Mike Newell, Kevin Moran, Kevin Gallacher e Jason Wilcox marcaram os gols do time alviazul, enquanto Ian Rush fez o único tento dos Reds.

Histórico do confronto: Blackburn e Liverpool já se enfrentaram 136 vezes e sempre travaram uma boa rivalidade no futebol inglês. Os Reds levam vantagem com aproximadamente 43% de aproveitamento e 58 vitórias, enquanto os Rovers somam 36 trunfos e pouco mais de 26% de aproveitamento. Outras 42 partidas, nenhuma equipe saiu de campo como vencedora.

O encarregado no apito do confronto será Kevin Friend, que tem 43 anos e experiência em grandes jogos do futebol na terra da rainha. Ele será auxiliado por Peter Kirkup e Simon Longo, enquanto Roger East será o quatro árbitro.

“O jogo diante do Blackburn será muito importante para nós na sequência da temporada. Temos que nos recuperar bem, aprender com os errois e seguir em frente na tentativa de obter uma grande vitória na quarta-feira (8)”, disse Henderson.

O capitão, que marcou o único dos Reds na derrota para o Arsenal, cobrou um pouco mais de atenção de seus companheiros na partida diante do Blackburn. Para o meia britânico, o Liverpool precisa ter forças para dar a volta por cima e se recuperar já no duelo contra o time de Lancashire.

“Sabíamos que ia ser difícil (terminar entre os quatro primeiros), mas agora se tornou ainda mais difícil. Isso não significa que vamos desistir. Temos sete jogos resta agora e precisamos tentar ganhar cada um. Se fizermos isso, veremos o que estará por vir”, enfatizou.

Fazendo jus ao título de capitão do time, Jordan Henderson falou que o time ainda não desistiu da busca pelas primeiras posições na Premier League, mesmo que a diferença de pontos na tabela tenha aumentado.

“Ser o azarão você sempre tem um pouco de vantagem, se você ganhar todo mundo está fazendo muito barulho e se você perder não será nada muito além era esperado”, adicionou Marshall.

Para o duelo ante o Liverpool, mais de 27 mil ingressos já foram comercializados e a expectativa de casa cheia deve ser concretizada. Portanto, existe sim a possibilidade de classificação do Blackburn, mesmo com a distância quase abissal das equipes entre a parte de cima primeira e o nível intermediário segunda divisão.

"Vai ser brilhante. Eu acho que nós vamos precisar de todos os fãs atrás de nós para nos estimular, uma vez que vai ser um jogo difícil. Nós vamos ter uma casa cheia e espero que possamos obter o resultado e recompensá-los com uma viagem para Wembley”, disse empolgado.

O duelo no Ewood Park deve ser marcado por muito equilíbrio e chances de gol, afinal, o empate não interessa a ninguém. Confiante em boa atuação dos Rovers, o meio-campista Ben Marshall acredita que com o apoio do torcedor alviazul, a equipe pode surpreender a todos na terra da rainha.

Agora, os Reds focam as atenções na FA Cup, onde existe a única chance de título na temporada. Se quiserem avanças às semifinais, os comandados de Bredan Rodgers precisam bater de frente com o adversário e buscar espaços para atacar. Esquecer o início de crise e buscar o caneco da competição de futebol mais antiga do planeta.

Com uma atuação muito aquém do esperado, o time da terra dos Beatles perdeu para o Arsenal em Londres, demonstrando pouco poder de reação. Héctor Bellerin, Mesut Özil, Alexis Sanchez e Olivier Giroud marcaram na goleada por 4 a 1, enquanto Jordan Henderson descontou de pênalti.

No lado do Merseyside, o clima não é assim tão ameno. Depois de duas derrotas na Premier League, para Manchester United e Arsenal, o Liverpool se distanciou da briga por uma vaga na próxima edição da Uefa Champions League. A diferença já é de sete pontos, restando o mesmo número de partidas a serem disputadas.

Além da grande atuação ofensiva, os Riversiders contaram com uma boa estreia do arqueiro David Raya, que fez seu debut com pela equipe alviazul com um Clean Sheet. Ou seja, não sofrer nenhum gol durante os 90 minutos de jogo.

O excrete treinado por Gary Bower vem empolgado após triunfar diante do Leeds United, mesmo atuando fora de casa. Tom Cariney, Jordan Rhodes e e Jay Spearing marcaram os gols da goleada por 3 a 0 em pleno Elland Road. Foi uma exibição confiante, e que ampliou a invencibilidade dos Rovers para seis partidas.

Depois do resultado considerado satisfatório, o Blackburn chega para o confronto cheio de esperanças de chegar às semifinais, o que já seria um grande feito para um clube que atualmente disputa a segunda divisão inglesa. No momento, a equipe de Lancashire aparece na 10ª colocação da Championship, com 57 pontos.

Na primeira partida em Anfield Road, os donos da casa tiveram chances, mas o ataque não funcionou, enquanto o time visitante fez uma boa marcação. Em campo, tudo em branco no placar. O resultado reservou grandes emoções para o replay. Em caso de um novo empate, a classificação será decidida no tempo extra, e se preciso pênaltis.

Blackburn e Liverpool, jogo válido pelo replay das quartas de finais da FA Cup. A bola rola às 15h45. O vencedor ganha a classificação à fase semifinal e segue sonhado com o título.