Bayern de Munique enfrenta Bayer Leverkusen para avançar na DFB-Pokal

Nesta quarta-feira (8), o Bayern de Munique enfrentará o Bayer Leverkusen, pelas quartas-de-final da DFB-Pokal, na BayArena. Ambas as equipes vem de bons resultados na Bundesliga. Os bávaros venceram o Borussia Dortmund por 0 a 1, em um jogo complicado no Westfalenstadion; já os Löwen golearam o Hamburgo, em casa, por 4 a 0.

Na copa nacional, ambos vêm de vitórias por 2 a 0: o Bayern sobre o Braunschweig e o Leverkusen sobre o Kaiserslautern. No ultimo confronto entre estas duas equipes, os bávaros venceram por 1 a 0, gol marcado por Ribery.

Guardiola confirma ausências importantes, mas afirma: “Devemos jogar com paixão”

Josep Guardiola, técnico do Bayern, falou sobre o confronto em entrevista coletiva: "Se jogarmos como jogamos no segundo tempo em Dortmund, não teremos a menor chance. Temos que ousar e dominar. Não será fácil, porque o Leverkusen tem um jogo com boa pressão, agressivo. O jogo nos apresenta um grande desafio", disse.

O catalão também confirmou a ausência de Bastian Schweinsteiger, com problemas no tornozelo: "Ele [Bastian] não vai jogar, definitivamente não. Mas, não podemos ter desculpas! Não importa. Isso [as ausências de tantos jogadores importantes] me motiva a encontrar soluções. Porem, com estas ausências, temos de mudar a nossa forma de jogar, pelo menos um pouco, porém sem mudar a filosofia principal, de domínio da bola e gols", falou.

Porém, o treinador bávaro mostrou confiança em sua equipe, apesar das baixas: "Nesta parta da temporada, devemos ter a cabeça fria, grandes corações e paixão. Eles [os jogadores] sempre correm e lutam. Eles estão sempre prontos para tudo. Nós sempre colocamos nossos corações no jogo. Eu estou muito, muito orgulhoso da minha equipe", finalizou Guardiola.

O Bayern, além de Bastian Schweinsteiger, também não possui Franck Ribéry, Arjen Robben, David Alaba, Tom Starke e Javi Martínez, todos por lesão. Porém, conta com a volta de Holger Badstuber, que havia sofrido uma torção.

Schmidt mostra otimismo em relação ao Leverkusen: “Estamos em boa forma”

O treinador do Bayer Leverkusen, Roger Schmidt, também falou sobre o encontro com o Bayern: "Nós estamos em boa forma. Muitos dos meus jogadores estão no pico de forma no momento. Se você estiver indo para colocar as mãos em um troféu, você tem que bater o Bayern em algum momento, embora, obviamente, seja um trabalho de Hércules. Nós vamos ter que implantar nossas armas ofensivas muito bem e defender com coragem", disse.

O diretor esportivo dos Löwen, Rudi Völler, também comentou sobre a partida: "Temos chances melhores de bater o Bayern em casa do que fora ou na final. No entanto, o Bayern é de um calibre diferente, comparado ao Hamburgo. Vamos precisar de um desempenho sensacional. Todos os 11 a 14 jogadores terão de ir ao limite e além, e assim, nós vamos ter uma pequena chance", finalizou.

O técnico alemão não conta com Heung-Min Son, suspenso, nem com Robbie Kruse, que se recupera de uma cirurgia no tornozelo.