Wolfsburg e Borussia Dortmund avançam à semifinal da DFB-Pokal

Nesta terça-feira (7) foram definidos os primeiros semifinalistas da DFB-Pokal 2014/2015. Wolfsburg e Borussia Dortmund confirmaram seus favoritismos e despacharam Freiburg e Hoffenheim, respectivamente. Ambas as equipes conquistaram a classificação em seus domínios.

Mais cedo, às 14h de Brasília, os Lobos venceram por 1 a 0. O único gol da partida, amplamente dominada pelos donos da casa, foi marcado pelo lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez, de pênalti. O suíço, principal destaque da vitória sobre o lanterna Stuttgart na rodada passada da Bundesliga, garantiu o triunfo dos alviverdes aos 27 minutos da segunda etapa. O Freiburg levou perigo nos contra-ataques, mas pararam no goleiro Benaglio. Perto do apito final, Rodríguez evitou o empate dos visitantes ao bloquear uma finalização de Frantz, que já havia passado por Benaglio.

O próximo compromisso dos times vale pela 28ª rodada da Bundesliga e está marcado para o sábado (11). Às 10h30m, horário de de Brasília, o Freiburg, que está em 14º e vem lutando contra o rebaixamento, visita o Schalke 04, que ainda sonha com uma vaga na próxima Uefa Champions League e é o sexto colocado, na Veltins-Arena. Às 13h30m, o Wolfsburg, vice-líder do certame, também joga fora de casa. O adversário será o desesperado Hamburgo, integrante da zona de repescagem de acesso e rebaixamento, na Imtech Arena.

Quando o relógio marcou 15h30m, no horário oficial de Brasília, Dortmund e Hoffenheim iniciaram a disputa por outra vaga na semifinal da Pokal. Os mandantes inauguraram o marcador logo aos 19 minutos de jogo, quando, após escanteio cobrado por Blaszczykowski, o zagueiro Neven Subotic chutou meio sem jeito, mas a bola passou por todo mundo e "morreu" no fundo das redes.

Depois, um "apagão" da defesa do BVB possibilitou a virada do TSG. Aos 21 minutos, Rudy cobrou escanteio, e o meia Kevin Volland, livre de marcação, teve espaço para chutar de primeira e marcar um lindo gol. Em grande noite, o também meio-campista Roberto Firmino colocou os Azuis à frente com um golaço de cobertura, após roubar a bola de Subotic. Eram decorridos 28 minutos no relógio. Já na reta final do primeiro tempo, o brasileiro voltou a roubar a cena: dessa vez, com uma linda caneta em Schmelzer.

Com a desvantagem no placar, o Borussia Dortmund se lançou ao ataque. E o empate veio aos 12 minutos do segundo tempo, momento em que Erik Durm cruzou para a área e Pierre-Emerick Aubameyang cabeceou para o gol, sem chances para Baumann. Ao término dos 90 minutos, o empate em 2 a 2 obrigou a realização de uma prorrogação.

No tempo extra, os aurinegros conquistaram a classificação com um antológico gol de Sebastian Kehl. Aos três minutos da segunda etapa, o meia mandou uma bomba da entrada da área e estufou as redes. Era o gol da classificação. Kehl, que parou em Baumann, e Kampl, que não aproveitou o rebote, ainda desperdiçaram chances de fazer o 4 a 2. Mas nada que evitasse uma épica vitória dos comandados de Jürgen Klopp.

Na próxima jornada da Bundesliga, o clube de Dortmund vai ao Borussia-Park enfrentar o xará de Mönchengladbach, em mais uma edição do Borussen Derby. O Gladbach está em terceiro, enquanto o BVB vem fazendo campanha irregular e ocupa a modesta 10ª posição. O confronto será às 10h30m do próximo sábado (11). No domingo (12), às 10h30m, o Hoffenheim, que está em sétimo, na briga por uma vaga na próxima Europa League, visita o Colônia (12º) no RheinEnergieStadion.

A fase de quartas de final da DFB-Pokal 2014/2015 segue nesta quarta-feira (8). Às 14h, o Borussia Mönchengladbach visita o Arminia Bielefeld, integrante da terceira divisão e único time entre os quadrifinalistas que não participa da elite do futebol alemão. Mais tarde, às 15h30m, o Bayer Leverkusen recebe o Bayern de Munique, líder da Bundesliga. O sorteio que define os duelos da semifinal ocorrerá logo após os jogos.