Real Madrid derrota Rayo Vallecano e segue na caça ao líder Barcelona

Nesta quarta-feira (8), Rayo Vallecano e Real Madrid duelaram em jogo válido pela 30ª rodada da La Liga, em jogo realizado no estádio de Vallecas. Com um de Cristiano Ronaldo e outro de James Rodriguez, os merengues venceram por 2 a 0.

Com esse resultado, os blancos seguem na "caça" ao líder Barcelona e mantêm a diferença em quatro pontos. Mesmo com a derrota, o Rayo não perde a 9ª colocação nesta rodada, já que Real Sociedad e Celta de Vigo não venceram seus jogos.

Na próxima rodada, 31ª da competição, o Rayo viaja até Vigo para enfrentar o Celta no sábado (11), às 17h, enquanto o Real Madrid tem, na teoria, um tranquilo duelo contra o Eibar em casa, também no sábado (11), às 11h.

Rayo tem as melhores chances, mas não marca

A partida começou com uma grande intensidade e muita movimentação por ambos os times, principalmente por parte do Real Madrid, que buscava abrir o marcador logo no começo. O Rayo, mesmo jogando com a defesa mais adiantada, se fechava e tentava sair na velocidade de Kakuta e Manucho, além da qualidade de Trashorras.

As principais chegadas iniciais dos visitantes aconteciam pela direita, explorando a boa chegada à frente de Carvajal. Cristiano Ronaldo foi o primeiro assustar, quando foi lançado e finalizou de primeira cruzado. Depois, foi a vez de Carvajal cruzar e James Rodriguez finalizar de primeira, mas a bola saiu fraco, nas mãos de Cobeño. A primeira boa chegada dos donos da casa aconteceu aos 13 minutos, quando Bueno recebeu pelo meio e finalizou forte, para linda defesa de Iker Casillas.

Um dos grandes problemas para o Real Madrid no confronto era a calma e paciência dos donos da casa com a bola. O Rayo tocava bastante a bola e tentava ficar o máximo de tempo possível com ela, para não deixar os merengues jogarem com tanta liberdade e tempo. As duas equipes chegavam bem, mas não conseguiam tornar a pressão em bola na rede.

A segunda ótima chance do Rayo na primeira etapa aconteceu aos 33 minutos, quando, após cobrança de escanteio, Manucho aparece bem na primeira trave e deu só um toque com a coxa. Casillas estava atento e fez defesa importante. Os merengues chegaram em cabeçada de Cristiano Ronaldo, mas a bola subiu.

Na última chance da primeira etapa, o Rayo quase abriu o placar. Após cruzamento da direita, Trashorras apareceu na segunda trave e cabeceou com força, mas Casillas, de novo, salvou os merengues. E ficou nisso na primeira etapa: 0 a 0.

Merengues dominam, marcam dois e confirmam triunfo

A primeira boa chegada no início de segunda etapa foi dos visitantes, quando James Rodriguez acertou pelo cruzamento Gareth Bale, que cabeceou e a bola tirou tinta da trave do goleiro Cobeño. Em seguida, foi a vez de Nacho tentar arrisca, mas a bola pegou nas costas de Varane.

Aos cinco minutos, polêmica no estádio de Vallecas. Em ótimo contra-ataque, Cristiano Ronaldo recebeu e ia saindo na cara de Cobeño, mas Amaya chega no carrinho e, claramente, derruba o português. Mas isso não ficou claro para Melero Lopez, que além de não marcar pênalti, ainda deu amarelo à Ronaldo, que não enfrenta o Málaga na próxima rodada.

Só dava Real Madrid! Aos dez minutos, mais uma boa chegada merengue. Bale recebeu pela esquerda e virou o jogo para Cristiano Ronaldo, que ajeitou para Marcelo finalizar de primeira, mas a bola foi para fora. No lance seguinte, Bale arriscou de fora da área e ela passou muito perto.

Com metade da etapa final jogada, os merengues continuavam pressionando, enquanto o Rayo seguia fechado e tocando bastante a bola. James Rodriguez quase abriu o placar, quando recebeu passe de Marcelo, tirou de três defensores e finalizou por cima.

Mas toda a pressão deu resultado. Aos 23 minutos, Carvajal recebeu bola de Bale e colocou na frente, ganhando na velocidade do defensor e cruzando para Cristiano Ronaldo cabecear de peixinho e colocar os merengues na frente: 1 a 0.

Minutos depois, saiu o segundo. Em mais um contra-ataque, Carvajal passou para Cristiano Ronaldo, que levou até a entrada da área e passou para James Rodriguez, que finalizou colocado, no canto direito de Cobeño, marcando o segundo gol merengue: 2 a 0. O Rayo ainda tentou ensaiar uma pressão final, mas os merengues se fecharam bem a confirmaram a importante vitória.