Suarez e Messi marcam e comandam goleada do Barcelona ante Almería

Na tarde desta quarta-feira (8), o Barcelona goleou o Almería por 4 a 0, no Camp Nou, com gols de Messi, Bartra e Luis Suarez (duas vezes). Com Neymar no banco, poupado pelo treinador Luis Enrique, o Barcelona venceu e segue firme na liderança do Campeonato Espanhol com 74 pontos. Na próxima rodada, o líder Barcelona irá visitar o Sevilla no estádio Ramon Sanchez Pizjuan, enquanto o 18º colocado Almería receberá o Granada.

Messi abre o caminho para goleada

O Barcelona começou melhor com lançamentos no fundo para Pedro e Suarez e em lances de bola parada. Aos cinco minutos, Xavi cobrou escanteio e Rakitic subiu mais que a defesa do Almería, a bola ficou queimando na área e a zaga jogou para fora. Após nova cobrança de escanteio, Suarez completou de cabeça para fora.

Dos pés do lateral-direito brasileiro Daniel Alves surgiu a melhor oportunidade do Barcelona no jogo. O lateral cruzou na cabeça de Messi que tocou colocado. O goleiro Cuesta fez boa defesa. Aos 14 minutos, o Almería respondeu com outro brasileiro: Wellington Silva, ex-Fluminense, recebeu de Thievy, passou pelo marcador na área e bateu colocado. A bola desviou em Daniel Alves e passou com perigo rente a trave. Aos 18 minutos, foi a vez de Messi lançar Pedro na área. O atacante finalizou cruzado e levou perigo.

O Barcelona continuou pressionando mas sentia dificuldade na hora de finalizar. Até que aos 33 minutos, Messi recebeu pelo lado direito, foi para o meio e bateu colocado, quase do bico da grande área, e marcou um golaço para abrir o caminho da goleada catalã. O Barcelona seguiu dominando o Almería, mas continuava com problemas de finalização e assim foi para o intervalo com a vantagem no placar.

Suarez marca dois e comanda goleada

O Barcelona voltou como na primeira etapa, dominando o adversário. Mas, desta vez não demorou para abrir o placar. Logo aos nove minutos, Suarez recebeu lançamento de Daniel Alves, deu um drible de corpo em Casado e com espaço finalizou de canhota para marcar outro golaço no Camp Nou.

Por um pouco a vantagem não aumentou aos 14 minutos, quando Daniel Alves cruzou para entrada da área e encontrou Rakitic que bateu de primeira. O goleiro Cuesta defendeu em dois tempos. Montoya entrou no lugar do brasileiro Daniel Alves e aos 25 minutos cruzou para Pedro que quase ampliou a vantagem com mais um gol. Mas, aos 29 minutos, após cobrança de escanteio de Xavi, Bartra marcou o terceiro no Camp Nou.

Com três a zero no placar, o Barcelona administrou o resto do jogo. Messi chegou a balançar as redes aos 34 minutos, mas o árbitro marcou impedimento. Depois, aos 43, a cobrança de falta parou nas mãos do goleiro Cuesta. Por fim, aos 47, lançou Pedro que invadiu a área e tocou para Suarez, livre, fechar o placar em 4 a 0.