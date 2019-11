Montreal Impact e América do México se classificam à final da Concacaf Champions League

A grande final da Concacaf Champions League está definida: os canadenses do Montreal Impact contra o tradicional América do México. Com classificações por gols marcados fora de casa, além de goleada avassaladora, ambos diante de times da Costa Rica. Os jogos de volta das semifinais da principal competição de clubes da América do Norte, Central e Caribe, aconteceram neste meio de semana.

O representante da Concacaf no Mundial de Clubes da Fifa será conhecido após dois jogos. O primeiro, no estádio Azteca, na terça-feira (21). A partida de volta será no estádio Olímpico de Montreal, no dia 28. O América busca o sexto título na competição, já o Montreal quer o seu primeiro troféu de expressão. O clube se classificou como campeão canadense, pois as vagas da MLS são apenas para os estadunidenses.

Alajuelense (CRC) 4 x 2 Montreal Impact (CAN) – (agregado: 4 x 4)

Na noite da terça-feira (7), o Alajuelense tinha a difícil missão de superar a vantagem obtida pelo Impact no jogo de ida. O feito quase aconteceu. Os costa-riquenhos pressionaram no fim e venceram por 4 a 2. Com mais um gol, o time estaria classificado. Mesmo com dificuldades, o Montreal manteve a situação sob controle até os 35 minutos do segundo tempo.

O Alajuelense começou melhor, criou três boas oportunidades de abrir o placar. O goleiro Bush defendeu uma falta cobrada por Gabas. Os mandantes foram superiores na etapa inicial, mas quem largou na frente foram os visitantes. Na ponta direita, Odurto cruzou rasteiro e McInerney completou para as redes. A vantagem aumentou.

No segundo tempo, os rubro-negros mantiveram a postura ofensiva, porém mais efetivos. Aos dois minutos, Gabas cobrou falta com categoria e empatou. Aos 15, ele de novo: cobrança de escanteio, a bola sobrou e Gabas tocou, a bola ainda pegou no travessão e no chão.

Sabendo que mais um gol classificaria para a final, o Alajuelense foi para cima e deixou espaços atrás. O Montreal empatou: contra-ataque, Bernier tocou para Romero, que driblou dois e chutou no canto. Necessitando de três gols, a equipe da casa foi para o abafa e fez dois. Guevara, após passe de Alonso e McDonald em jogada individual. Não restava mais tempo. Os canadenses se seguraram e estão na final.

América (MEX) 6 x 0 Herediano (CRC) – (agregado: 6 x 3)

O Herediano entrou como favorito para o jogo da volta. O placar de 3 a 0 feito em casa animou o outro time da Costa Rica. Mas o América veio para liquidar a fatura e, avassalador, liquidou a fatura goleando por 6 a 0. Chegando com moral à decisão. Benedetto foi o homem do jogo, com quatro tentos anotados.

Os primeiros 30 minutos foram terríveis para os visitantes: quatro gols sofridos e um jogador expulso. Após boa triangulação, Quintero aproveitou o rebote do goleiro e abriu o placar. Pouco depois, Benedetto girou na entrada da área e mandou no cantinho, ampliando. Quintero e Benedetto estavam afiados. Mais um lance entre eles e mais um gol do argentino.

Eram marcados 25 minutos quando o América chegou ao seu quarto gol. Escanteio alçado na área, após cabeçada, o goleiro soltou e Benedetto mandou para as redes. O que estava ruim ficou péssimo: Nelsonfez falta dura no artilheiro e foi expulso. Não tardou para sair o quinto, ainda no primeiro tempo. Samudio foi à linha de fundo e cruzou, Benedetto empurrou para as redes. Fechando a conta, Díaz fez o sexto gol no fim do jogo. Os mexicanos tiveram chances de aumentar o placar, mas as chances foram desperdiçadas.