Bielefeld e Bayern vencem nos pênaltis e se classificam na DFB-Pokal

Depois das dramáticas classificações de Wolfsburg e Borussia Dortmund, a DFB-Pokal 2014/2015 conheceu os outros classificados à fase semifinal. O drama também tomou conta das partidas desta quarta-feira (8). As classificações de Arminia Bielefeld e Bayern de Munique vieram após disputas de pênalti. Os próximos duelos serão definidos através de sorteio.

Jogando em casa, o Arminia saiu na frente do Borussia Mönchengladbach com Manuel Junglas, aos 26 minutos da primeira etapa. O volante recebeu passe primoroso de Mast e acertou um lindo chute de primeira da entrada da área, sem dar chances ao goleiro Sommer. O empate do Gladbach veio logo depois: aos 32 minutos, o atacante Max Kruse converteu uma penalidade máxima a favor dos visitantes.

A igualdade em um gol no placar persistiu durante o restante do tempo normal e, também, durante toda a prorrogação. Com isso, a eliminatória acabou por se definir nos pênaltis. Klos abriu a disputa com gol para o Bielefeld. O brasileiro Raffael desperdiçou a primeira chance para o M'gladbach. Depois de Dick, Johnson, Ulm, Xhaka, Brinkmann e Brouwers acertarem as redes, Yann Sommer defendeu a finalização de Lorenz. Kruse, que balançou as redes em pênalti no tempo normal, voltou a marcar. Nas cobranças alternadas, Burmeister fez 5 a 4, e Traoré parou no arqueiro Alexander Schwolow. A SchücoArena ficou pequena para a grandiosa festa dos anfitriões. A equipe treinada por Norbert Meier - que, curiosamente, é ex-jogador e ex-técnico do Mönchengladbach - fez história.

Líder da terceira divisão, a grande sensação da copa alemã retorna aos gramados no próximo sábado (11), quando visita o Dynamo Dresden (12º) no Glücksgas Stadion às 9h, horário de Brasília. A sete rodadas do final da competição, os Arminen somam 62 pontos, sete a mais que o Stuttgarter Kickers, integrante da zona de playoffs de acesso e rebaixamento, e dependem somente de si mesmos para retornarem à 2.Bundesliga. No mesmo dia, às 10h30m, os Potros, donos do terceiro posto, fazem mais uma edição do Borussen Derby no Borussia-Park, pela 28ª rodada da Bundesliga. O Borussia Dortmund é o 10º colocado.

Por sua vez, o Bayern ficou no empate sem gols com o Bayer Leverkusen na BayArena, tanto nos 90 minutos de tempo regulamentar quanto nos 15 minutos de tempo extra. No desempate através de penalidades máximas, Thomas Müller colocou os bávaros em vantagem. Depois, brilhou a estrela de Manuel Neuer: dono da Luva de Ouro da última Copa do Mundo e terceiro colocado na última Bola de Ouro, o goleiro defendeu a cobrança de Drmic. Lewandowski, Lars Bender, Xabi Alonso, Castro, Götze e Çalhanoglu foram às redes, e coube a Thiago Alcântara colocar os comandados de Pep Guardiola na próxima fase: 5 a 3.

Os escretes voltam a campo no sábado (11). Às 10h30m de Brasília, os Aspirinas, que estão em quarto, visitam o Mainz (12º) na Coface Arena. No mesmo horário, o Bayern recepciona o Eintracht Frankfurt (8º) na Allianz Arena. O time de Munique lidera o certame com sobras: tem 67 pontos, 10 a mais que o vice-líder Wolfsburg.