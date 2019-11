VAVEL Brasil entrevista torcedoras que sonham ser presidente do Rubio Ñu

A paixão de alguns torcedores por seus clubes, independentemente das conquistas ou da representatividade destes, assume contornos inimagináveis em determinadas situações. Um belo exemplo deste amor que não depende de títulos ou glórias é o de duas jovens de Assunção, capital paraguaia: em um país cuja torcida se divide basicamente entre o tradicionalíssimo Olimpia, maior campeão nacional e único campeão internacional guarani, e o Cerro Porteño, segundo maior campeão nacional mas de incursões malogradas a nível internacional, a paixão pelos clubes menores está restrita a uma pequena parcela da população. Contrariando a lógica da “bipolarização”, Jazmín Pavón e Belén Mendoza não escondem de ninguém seu amor pelo simpático Club Rubio Ñu.

O Rubio Ñu é um dos clubes mais tradicionais do futebol paraguaio: fundado em 24 de Agosto de 1913 por um grupo de jovens do bairro de Santísima Trinidad, seu nome faz uma homenagem aos mártires paraguaios da batalha de Acosta Ñu, na Guerra do Paraguai. A equipe é a segunda maior campeã da Intermedia (Segunda Divisão Paraguaia), com sete conquistas (1926, 1941, 1954, 1961, 1963 – invicto, 1972 e 2008). Disputou a elite paraguaia em 23 ocasiões, tendo como melhor resultado a 5ª colocação em 1964. Possui estádio próprio, “La Arboleda”, construído em 1970, com capacidade para 8 mil espectadores.

Seus torcedores, conhecidos como “ñuenses” ou “alviverdes”, depositam suas fichas na atual temporada em um bom trabalho do treinador Alicio Solalinde, campeão da América e do Mundo com a camisa do Olimpia, que promete levar o quadro verde e branco a uma copa internacional em 2016. Contrastando com a alegria da metade verde e branca do bairro, o maior rival do Rubio Ñu, o Sportivo Trinidense, agoniza na Intermedia, sonhando em retornar à elite local.

Sucesso nas redes sociais, a paixão das garotas pelo clube despertou o interesse da Vavel, que procurou as apaixonadas “ñuenses” para saber mais sobre os motivos que levaram estas duas garotas a se encantarem por um humilde “cuadro chico” da capital guarani. Belén, 20 anos, estuda jornalismo e, ao menos atualmente, consegue conciliar seu trabalho como jornalista esportiva no Paraguay Sport Press ao amor pelo Rubio Ñu, clube do qual é setorista.

A paixão pelo clube é antiga na família Mendoza: Jovino Mendoza foi um ídolo “ñuense” nos anos 60 e 70, conseguindo títulos como jogador e treinador do quadro “alviverde”. Abaixo, você confere na íntegra a entrevista com a simpática garota, que sonha ter seu nome estampado como uma jornalista respeitada nos principais periódicos esportivos de seu país:



VAVEL Brasil: Por que o Rubio Ñu?

Belén: Porque sou torcedora do clube desde pequena, minha família é “ñuense”, meu avô foi jogador e técnico do clube, conseguindo um campeonato e um acesso (quando técnico); meu pai também foi jogador, agora é diretor do clube. Vivo no bairro e levo o amor pelo clube em meu sangue.

VB: Como é ser torcedora de um clube como Rubio Ñu em um país “bipolarizado” por Olimpia e Cerro Porteño?

B: É como romper com a tradição de ser dos clubes conhecidos. Muitos me perguntam porque sou tão fanática por um clube como Rubio Ñu. Não vejo sentido em que todos sigamos com essa “tradição”. Ainda há pessoas originais que até na escolha de seu clube não são iguais aos demais.

VB: Sabemos que um verdadeiro torcedor, sempre que possível, apoia sua equipe das arquibancadas. Você assiste às partidas do Rubio Ñu em La Arboleda (estádio do clube)?

B: Sim, vou a todos as partidas que ocorrem em La Arboleda, não deixo de ir ao estádio por nada deste mundo. Nas partidas em que o clube joga como visitante, sempre que posso vou; se surge algum probleminha, vejo pela televisão, mas se jogamos em La Arboleda, sempre estou presente, já que moro praticamente atrás do estádio.

VB: Há alguma partida que você considera a mais marcante de sua vida como torcedora do Rubio Ñu?

B: Sim, uma partida recente (temporada 2014) que definiria se ficaríamos na 1ª Divisão. O jogo foi contra o 3 de Febrero (de Ciudad del Este) na penúltima rodada do último Clausura, em Novembro. Graças a deus, tivemos um resultado positivo de 1-0, com gol de Robert Piris, e mantivemos a categoria.

VB: Belén, quais são seus grandes ídolos no clube?

B: Meu avô e, se tenho que escolher alguém que não seja de minha família, tenho como ídolo a Roberto “Toro” Acuña, pelo que fez em sua passagem pelo clube e pela pessoa que é. Meu avô, Jovino Mendoza, como pessoa e jogador é um ídolo do Rubio Ñu; todos que o conhecem pensam assim. Era um central que jogava com a camisa 5, considerado em sua época um dos melhores da posição. Além de jogar em vários clubes locais, fez fama no Blooming (de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia), onde começou a estudar para ser técnico.

Quando voltou ao país, encontrou o Rubio Ñu na Intermedia (Segunda Divisão Paraguaia) e lhe foi oferecido o comando do plantel; porém, para aceita-lo, teria de deixar de lado sua carreira como jogador. Era tanto seu amor pelo quadro “alviverde” que aceitou e se tornou técnico do Rubio Ñu, conquistando o título da Intermedia (em 1972) e o acesso à 1ª Divisão. Dessa forma, com apenas 31 anos, já tinha um título de campeão com o clube. Além de comandar o plantel “ñuense”, fez com que toda sua família sentisse o mesmo amor e se entregasse pelo clube tal como ele fez.

VB: Saiu, recentemente, uma notícia em que você disse ter o sonho de ser presidente do clube. Diga-nos mais sobre este sonho

B: Sim, via alcançar a presidência do clube como objetivo, mas agora, após pensar bem, não tenho mais isso como um sonho, já que, a meu ver, é complicado que uma mulher comande o clube. Existe muito machismo e, aqui como em quase todo o mundo, o futebol é visto como um esporte de homens. Não levam em consideração se uma mulher entende ou não de futebol – querem aproveitar-se dela em muitas situações. Não generalizo esta situação, mas digo por algumas experiências negativas que tive por aqui, em uma instituição grande e reconhecida, as quais fizeram com que eu mudasse minha forma de pensar. Porém, ainda há mulheres que não perdem sua dignidade neste meio.

VB: Quais são suas expectativas para a temporada 2015?

B: Para este 2015, estou acreditando muito no clube; o plantel me transmite confiança, espero que possamos nos clasificar a uma copa internacional e recuperar a imagen de “clube modelo” que tínhamos quando ascendemos à primeira divisão.

Com apenas 16 anos, Jazmin Pavón se destaca como uma das mais jovens torcedoras do Rubio Ñu. Ainda cursando o ensino médio, tem o sonho, a exemplo de Belén, de se tornar uma jornalista esportiva, algo comum a muitas garotas paraguaias, um país onde as mulheres conseguiram, com muita luta, conquistar seu espaço nas arquibancadas e nos meios de comunicação. Incomum, certamente, é a paixão de Jazmin pelo quadro ñuense, o qual acompanha até nas partidas que ocorrem no interior do país. Abaixo, trazemos o relato de nossa conversa com a jovem, que se orgulha não cair na “cegueira” da bipolarização que atinge boa parte de seu país, evidenciada na desvalorização das equipes menores.

VB: Por que o Rubio Ñu?

J: Penso que cada clube tem algo especial que somente o torcedor amante desse clube enxerga. Eu escolhi o Rubio Ñu porque desde criança me levavam ao clube do meu bairro, o Rubio Ñu de Trinidad. Tenho lembranças de quando jogávamos as partidas da Intermedia (Segunda Divisão Paraguaia) pela manhã e eu via meu pai pulando de alegria pelo clube. Acostumei-me a ir ao estádio todos os domingos com meu pai e meu avô, a ir a cada partida ver nosso querido Rubio Ñu. É um clube simples, humilde, com uma torcida fanática e amorosa. Rubio Ñu me fez ver mais além dos troféus que um clube possa ter, me fez entender e sentir o quão bonito é ir ao estádio apoiar sua equipe, amando-o nas vitórias e nas derrotas. A cada dia meu amor e fanatismo vão aumentando.

VB: Como é ser torcedora de um clube como Rubio Ñu em um país “bipolarizado” por Olimpia e Cerro Porteño?

J: A verdade é que às vezes é algo que incomoda os outros. A maioria dos paraguaios está “cega” por Olimpia e Cerro e não acreditam que outros clubes possam ter torcedores fanáticos. Muitos me perguntam se sou “ñuense” de verdade ou é somente porque tenho parentes na diretoria do clube ou coisas assim. É algo que a me incomoda, mas embora as pessoas me julguem por eu ser torcedora do Rubio Ñu, isso não me importa. Sei que simplesmente não entendem a paixão que tenho pelo meu clube.

VB: Sabemos que um verdadeiro torcedor, sempre que possível, apoia sua equipe das arquibancadas. Você assiste às partidas do Rubio Ñu em La Arboleda (estádio do clube)?

J: Sim, vou a todas as partidas, inclusive àquelas em cidades um pouco mais distantes de Asunción, como Itauguá e Capiatá. No estádio do Rubio Ñu, sempre me sento atrás do gol. Faço o possível para não faltar de nenhuma partida. Quando falto, escuto pela rádio ou assisto pela televisão, mas sempre estou acompanhando o clube.

VB: Há alguma partida que você considera a mais marcante de sua vida como torcedora do Rubio Ñu?

J: Sim, o penúltimo jogo do Clausura do ano passado, contra o 3 de Febrero (de Ciudad del Este). Jogamos por nossa permanência na primeira divisão e, graças a Deus, ganhamos por 1 a 0. Foi o jogo mais marcante para mim porque, desde que voltamos à primeira divisão, nunca havíamos brigado contra o rebaixamento. Porém, no último ano, apesar de começarmos bem no Apertura, somamos poucos pontos no Clausura e estivemos muito perto de voltar à Intermedia. Para calar todos que não confiavam no Rubio Ñu, contudo, seguimos firmes na primeira divisão. Inclusive, seguimos em muito boas condições para esta nova temporada e, espero não me equivocar, será um excelente ano para o Rubio Ñu.

VB: Quais são seus grandes ídolos no clube?

J: Meu grande ídolo é Victor Manolo Gómez – é o único jogador do atual plantel que jogou a Primera de Ascenso (Terceira), a Intermedia (Segunda) e a Primera (Primeira Divisão) pelo Rubio Ñu. Marcou gols importantíssimos para o clube, esteve nos melhores e piores momentos do Rubio Ñu; admiro-o por sua forma de ser e sua forma de jogar. Foi e segue sendo até hoje nosso “prata da casa”, o “interminável Manolito”. Outro jogador que admiro do plantel atual é Claudio Correa, excelente jogador que sempre ajudou nos ajudou quando precisamos dele, inclusive voltou ao Rubio Ñu para jogar o campeonato deste ano.

VB: Quais suas expectativas para a temporada 2015?

J: Minhas expectativas para este ano são realmente muito boas. Creio que o Rubio Ñu finalizou a pré-temporada de forma muito boa, saindo invicto de todos os amistosos que disputou. Estou confiante que o clube fará uma boa campanha neste ano, é algo que nunca havia sentido antes. Grandes feitos para nós virão neste 2015!