Elenco do Bayern autografa Fusca para evitar falência de time da quinta divisão alemã

Conhecido por promover ações em prol de times que se encontram em grave crise financeira, como amistosos beneficentes ou até mesmo empréstimo de dinheiro, o Bayern de Munique deu nesta sexta-feira (10) sua contribuição para evitar a falência do Borussia Neunkirchen, da quinta divisão alemã. Jogadores do elenco bávaro autografaram um Fusca que será leiloado nas próximas semanas com o objetivo de angariar fundos para o clube do estado alemão de Saarland.

A ideia é recolher assinaturas de diversos jogadores que atuam no futebol alemão, e o veículo ainda rodará por outras regiões da Alemanha, para recolher assinaturas de atletas de clubes como Borussia Dortmund, Wolfsburg e Bayer Leverkusen. O técnico Pep Guardiola e jogadores como Dante, Ribéry, Neuer, Thiago Alcântara, Götze e Lahm deixaram seus nomes gravados no carro, que ficou estacionado no centro de treinamento do clube alvirrubro.

O automóvel também contém o escudo do Neunkirchen, clube o qual figurou na Bundesliga nos anos 60. Atualmente, a equipe milita na Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar, um dos 14 grupos da Oberliga, campeonato que corresponde ao quinto escalão do futebol da Alemanha. Os alvinegros mandam seus jogos no Ellenfeldstadion, cuja capacidade é de 23 mil pessoas. Os Borussen foram fundados em 1905.

O Fusca foi o primeiro automóvel fabricado pela companhia alemã Volkswagen, em 1938. O último modelo foi produzido em 2003, no México. No Brasil, o carro não é fabricado desde 1996.