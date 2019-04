Sem Bale, Real Madrid recebe Eibar para seguir na luta pelo título da Liga

Partida válida pela 31ª rodada da La Liga, a ser realizado no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 31ª rodada da La Liga, a ser realizado no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

Neste sábado (11), às 11h, o Real Madrid segue a sua caça ao líder e rival Barcelona em confronto contra o modesto Eibar, em jogo que valerá pela 31ª rodada da La Liga, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid. Enquanto os merengues buscam diminuir a vantagem culé, o Eibar tenta se consolidar na competição e não ser rebaixado.

Vice-líder da competição, o Real Madrid vem de vitória diante do Rayo Vallecano na última rodada, em uma partida que a equipe sofreu bastante, até "arranjar" um gol com Cristiano Ronaldo. Uma vitória diante do Eibar seria importante, pois o Barcelona tem um dificílimo duelo contra o Sevilla fora de casa. Caso vença e a equipe catalã perca, os merengues diminuem a diferença para um ponto.

Por outro lado, o Eibar sonha em sair com um bom resultado do Bernabéu, para continuar sua luta contra o rebaixamento, o que vem sendo um sucesso, pois a equipe está na 14ª posição e com seis pontos na frente do 18º, Almería. É uma equipe que pode dar trabalho.

No duelo do primeiro turno, os merengues foram dominantes e venceram tranquilo por 4 a 0. Cristiano Ronaldo marcou duas vezes, James Rodríguez foi às redes uma vez, assim como Karim Benzema.

Com três titulares de fora, Real Madrid busca vitória tranquila

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, disse em entrevista coletiva, que sua equipe não pensará em "festa" diante do Eibar, pois a equipe jogou na quarta-feira e descansou pouco para o duelo. Além disso, ressaltou que todo o elenco merengue está focado na briga pelo título da La Liga, único título que Ancelotti não tem como técnico dos blancos.

"Não penso em festa, só penso em ganhar. Chegamos numa condição particular, pois não tivemos muito descanso para este duelo. Temos confiança que podemos jogar bem e demonstrar atitude dentro de campo, mas será um pouco mais complicado, já que não estamos 100%. Temos a obrigação de seguir ganhando e lutando em busca do título da La Liga.", disse.

Os merengues tem vários desfalques para o confronto deste sábado, quatro por contusão e dois por suspensão. Por contusão, o lateral Fabio Coentrão, os volantes Álvaro Medran e Sami Khedira, e o meia-atacante Gareth Bale são desfalques. Por suspensão, que, aliás, ocorreu no último jogo da equipe no campeonato, Toni Kroos e James Rodríguez não atuam.

Para as vagas de Bale, Kroos e James, devem entrar, respectivamente, Jesé Rodriguez, Illarramendi e Isco, sendo que este último volta de suspensão. Quem também volta, só que de contusão, e que deve fazer a dupla de zaga com Sergio Ramos, é o zagueiro luso-brasileiro Pepe. No gol, Ancelotti dará uma chance à Keylor Navas.

Mesmo sabendo da superioridade merengue, Garitano confia nos seus atletas

Quem também falou na entrevista pré-jogo foi o técnico do Eibar, Gaizka Garitano. Entre outros assunos, Garitano falou da honra de atuar num estádio como o Santiago Bernabéu, além de dizer que a única maneiras dos seus jogadores disfrutarem do confronto é competindo e dando o máximo a todo instante.

"É um orgulho poder jogar ali [Santiago Bernabéu]. Eu confio nos meus atletas e sei que eles podem fazer um bom jogo diante do [Real] Madrid. A única maneira de disfrutar deste jogo é competindo, fazendo bem as coisas, com inteligência e calma, e colocando dificuldade para cima deles.", afirmou.

Assim como os merengues, o Eibar também tem alguns desfalques para o jogo, mas apenas dois. O atacante Angel desfalca o time por conta de contusão, enquanto o defensor Bóveda está suspenso. Mas, por outro lado, a equipe conta com a volta do zagueiro Raul Navas e do atacante Federico Piovoccari.