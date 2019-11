Resultado Sevilla x Barcelona (2-2)

16:53 Encerramos nossa transmissão por aqui. Obrigado a todos que nos acompanham na VAVEL Brasil. Continue acompanhando a cobertura dos jogos.

16:52 O Barcelona se mantém na liderança com 75 pontos, dois a mais que o Real Madrid (73). O Sevilla igualou os 72 pontos do Valencia (4º), mas se mantém em 5º e ainda tem chances de conseguir vaga na Uefa Champions League. O Valencia ainda joga na rodada, contra o Levante, em casa, segunda-feira (13), às 15h30 (de Brasília)

16:50 O Sevilla saiu atrás no placar e buscou o empate, mantendo a invencibilidade em casa na temporada. Com o empate, a vantagem do Barcelona sobre o Real Madrid cai de quatro para dois pontos.

48' FIM DE JOGO!

45' Rakitic arrisca de fora da área e a bola sai pelo lado do gol de Rico

40' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA: SAI: Iniesta / ENTRA: Pedro

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SEVILLA!!! GAMEIRO!!! Piqué saiu jogando errado, Reyes abriu para Vidal que entrou na área e cruzou rasteiro para Gameiro empurrar para o gol e empatar o jogo

36' CARTÃO AMARELO PARA MBIA!

33' Sevilla tenta o empate a todo o custo

33' Cruzamento na área para Gameiro e a defesa do Barça afasta

31' CARTÃO AMARELO PARA REYES! Por reclamação com Busquets

30' Lançamento para Gameiro e Mathieu desviou pela lateral. Perde grande chance o Sevilla

29' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA: SAI: Bacca / ENTRA: Gameiro

29' Neymar mostrou insatisfação ao ser substituído pelo treinador Luis Enrique

29' Messi cobra falta por cima do gol

28' SUBSTITUIÇÃO NO BARCELONA: SAI: Neymar / ENTRA: Xavi

24' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA: SAI: Vitolo / ENTRA: Reyes

24' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA: SAI: Iborra / ENTRA: Mbia

22' QUASE O TERCEIRO! Suarez pega sobra na área e finaliza de primeira. A passa pelo lado do gol

19' Coke tenta finalização da entrada da área e isola

17' Pareja cobra na barreira

16' CARTÃO AMARELO PARA PIQUÉ! Por falta em Iborra

16' Falta perigosa para o Sevilla

14' Neymar toca para Messi na entrada da área. O argentino tenta finalizar mas é travado

10' Mathieu tenta de bicicleta e Rico defende

10' Sevilla vive seu melhor momento no jogo e consegue jogar de igual para igual contra o Barcelona

9' POR CIMA! Bacca recebe dentro da área, domina e bate colocado por cima do gol de Bravo. Perde mais uma chance o artilheiro

6' Coke recebeu na entrada da área e chutou por cima do gol do Barcelona, sem muito perigo para Bravo

4' INACREDITÁVEL!!! Iniesta tabela com Suarez, entra na área e na hora do chute é travado pelo goleiro Rico. No rebote, com o gol aberto, Suarez isola a bola e perde a chance de ampliar o placar

2' Cruzamento da esquerda para área do Barcelona e Bravo fica com a bola. Vidal chegava por trás da defesa para finalizar, mas o goleiro estava esperto

1' CARTÃO AMARELO PARA IBORRA! Por falta em Suarez

0' ROLOU A BOLA PARA A ETAPA FINAL!

16:00 As equipes já voltaram para o segundo tempo. Vai recomeçar a partida

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O Barcelona vai vencendo o Sevilla por 2 a 1, com gols de Messi e Neymar. Banega descontou para o Sevilla.

44' Bola nas mãos do goleiro Rico

44' Primeiro escanteio do jogo. Rakitic na bola

44' QUASE GOLAÇO DE MESSI! O argentino cobrou falta colocado e Rico fez grande defesa

43' QUE LINDO, NEYMAR! O brasileiro da lindo drible e sofre falta na entrada da área

38' QUASE O EMPATE! O Sevilla chegou de novo com Banega que foi trvado na hora da finalização. Bravo ficou com a bola

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SEVILLA!!! BANEGA!!! O meia pegou o rebote da defesa do Barcelona e acertou lindo chute de fora da área. O Sevilla respira e está vivo no jogo

36' Bacca faz boa jogada pela esquerda, toca para Trémoulinas que cruza para área. A zaga do Barcelona afasta

35' O Barcelona domina todas as ações do jogo. O Sevilla ainda não conseguiu levar perigo ao gol de Bravo

32' Suarez tabela com Neymar, entra na área e finaliza por cima do gol. Quase o terceiro do Barcelona!

30' Neymar encerra o jejum de sete jogos sem marcar

29' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DE NEYMAR!!! O brasileiro cobrou falta colocada, no ângulo, sem chances para Rico. O Barcelona amplia

28' CARTÃO AMARELO PARA KRYCHOWIAK! Por falta em Suarez

28' Krychowiak comete falta perigosa em Suarez

26' Contra-ataque do Barcelona, Suarez lança Neymar mas Krychowiak desarma na hora certa e impede que o brasileiro concluísse a jogada

25' Sevilla tenta chegar pela ponta direita com bola aérea, mas a defesa do Barça afasta

24' Sevilla, por enquanto, sofre sua primeira derrota em casa na temporada. A última equipe a vencer o Sevilla em casa foi justamente o Barcelona, na La Liga 2013/14

22' Neymar da belo passe de calcanhar para Iniesta que tabela com Suarez, mas o camisa 9 devolvou muito forte e o goleiro Rico chegou na bola antes de Iniesta

21' Vidal arrancou livre pela ponta, ia invadir a área, mas o árbitro parou o lance e marcou falta no lance anterior. Trémoulinas havia cometido falta em Rakitic quando desarmou o croata. Vidal reclamou, mas o árbitro acertou

20' O Barcelona volta a abrir quatro pontos de vantagem para o Real Madrid

18' Sevilla segue recuado. Barcelona domina as ações do jogo

14' Messi chegou a marca de 19 gols contra o Sevilla. Na liga, é a maior vítima do argentino. Em todas as competições, são 22 gols contra o Sevilla

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BARCELONA!!! MESSI!!! Boa jogada de Neymar que achou Messi livre na esquerda. O camisa 10 dominou e finalizou com categoria, colocado, no canto, sem chances para Rico

11' Iniesta ainda não marcou gol no campeonato

11' Iniesta arrisca de longe e Rico faz a defesa. É a primeira finalização do Barcelona no alvo

9' Messi tabela com Neymar, mas na hora da finalização Carriço travou o argentino

7' Messi cruza para Suarez e Bacca afasta

6' Banega derruba Busquest na intermediária. Messi se prepara para cobrar a falta

3' Sevilla tenta chegar com lançamento para Bacca, mas Bravo sai do gol e afasta

2' O Barcelona acalma a empolgação do Sevilla trocando passes de um lado para o outro

1' O Sevilla vai ao ataque no primeiro lance para tentar surpreender no começo. Trémoulinas cruza pela esquerda, a zaga afasta, e Vitolo chuta o rebote para fora

0' COMEÇOU O JOGO!

14:58 Vai rolar a bola

14:55 As equipes já estão em campo.

14:51 A última equipe que venceu o Sevilla no Ramon Sanchez Pizjuan foi justamente o Barcelona, na La Liga 2013/14.

14:47 O Sevilla está invicto no estádio Ramon Sanchez Pizjuan. Em casa, a equipe ainda não perdeu no Campeonato Espanhol 2014/15.

14:43 Na temporada, Sevilla está 9 jogos sem perder. Por outro lado, o Barcelona soma 9 vitórias seguidas.

14:40 Relembre a homenagem para Messi após a goleada por 5 a 1 contra o Sevilla no primeiro turno. No jogo em questão, Messi marcou três gols e se virou o maior artilheiro da história da Liga.

14:34 Portões do estádio Ramon Sanchez Pizjuan já foram abertos ao público.

14:30 Relembre os gols da goleada por 5 a 1 do Barcelona sobre o Sevilla no primeiro turno.

14:24 Na última vez que o Barcelona enfrentou o Sevilla, Messi marcou três gols e se tornou o maior artilheiro da história da Liga.

14:19 FIQUE DE OLHO: Bacca é o artilheiro do Sevilla e a esperança de gols contra o líder do campeonato.

14:16 FIQUE DE OLHO: Neymar está de volta a equipe do Barcelona. O brasileiro foi poupado na goleada contra o Almería. O camisa 11 está há um mês sem marcar e terá a oportunidade de desencantar.

14:09 Mais cedo, o Real Madrid derrotou o Eibar por 3 a 0 no Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo, Chicharito e Jesé marcaram para os merengues. Com a vitória, o Real diminuiu a diferença para um ponto. Entretanto, o Barcelona joga daqui a pouco. Se vencer, a vantagem volta a ser quatro pontos.

14:05 Segundo o Diário espanhol AS e a esposa e empresária de Daniel Alves, Dinorah Santana, o lateral brasileiro recusou uma renovação de três anos com o time catalão e deverá jogar em outro clube na próxima temporada europeia. Segundo Dinorah, os termos do contrato não agradaram, pois o clube espanhol queria que Daniel Alves renovasse ano a ano e jogasse, pelo menos, 60% dos jogos. Ela ainda citou a família, dizendo que os filhos gostam da cidade e que o próprio jogador gostaria de ficar, mas não com essas exigências.

14:57 "É muito triste chegar a abril, depois de ter esperado um ano pelo Barcelona, e ainda não termos chegado a um acordo. A partir daqui, vou fazer meu trabalho, mas não vou comentar. Eu esperava mais. Dani está triste”, completou Dinorah.

14:54 "Dani gostaria de ficar no Barcelona, porque nossos filhos estão completamente adaptados à cidade e ao estilo de vida. Mas eles nos ofereceram uma proposta de três anos, mas para renovarmos ano a ano, e com a condição de que ele jogue pelo menos 60% das partidas. Isso, para mim, não são três anos, como queríamos, e sim um ano”, disse Dinorah.

14:43 Luis Enrique não conta com Vermaelen, em reta final de recuperação mas tem a volta de Jordi Alba, que havia sofrido uma lesão muscular durante a data Fifa.

14:38 O Sevilla tem como baixas Cristóforo, Beto e Barbosa, todos por lesão.

14:35 Sobre o jogo do Barcelona, ‘Lucho’ disse: "Já jogamos 31 rodadas e eu sempre digo que você tem mais chances de ganhar se jogar bem e isso é o que nós tentamos. Às vezes conseguimos e às vezes não. Esta tem sido uma grande temporada para o Barcelona"

14:31 Quando perguntado sobre Jordi Alba, o treinador blaugrana afirmou: "Está em condições de ser titular. Está na lista"

14:28 Sobre um possível empate, Luis Enrique foi categórico: "Não seria um bom resultado. Se merecermos empatar, merecemos perder. Para ganhar o campeonato, não podemos deixar escapar estes pontos. O objetivo da equipe é seguir melhorando"

14:25 O treinador do Barcelona, Luis Enrique, também comentou sobre o encontro, em coletiva: “É uma das melhores equipes nos aspectos importantes e a classificação reflete isso. Seu estádio é muito difícil e eles estão há muitos jogos sem perder. É uma equipe com muitas variações durante o jogo, o que a torna muito difícil. Será estimulante para nós”

14:21 Perguntado se preferia um empate, Emery foi direto: "Quero jogar, ter esperança e gostaria de ver um grande Sevilla"

14:19 O treinador basco também elogiou a equipe de Luis Enrique: “Luis Enrique está fazendo um ótimo trabalho e isso é visível no jogo, independentemente da posse de bola ser maior ou menor. Eu acho que eles estão em um grande momento"

14:16 O técnico do Sevilla, Unai Emery, falou, em entrevista coletiva, sobre o confronto com o Barcelona: "Continuamos com a mesma linha de responsabilidade, mas sabendo as coisas que conseguimos gerar neste ponto no campeonato.Não é a mesmo coisa jogar contra o Barcelona e contra o outro, as condições são diferentes. O ponto de partida é sempre estar acima do rival. Vamos tentar sermos nós mesmos e usar nossas armas. Quero fazer um grande jogo e ver um grande Sevilla. Nós jogamos com a nossa torcida e nós devemos a eles”

14:13 O Barcelona segue líder, com 74 pontos, quatro à frente do Real Madrid. Já o Sevilla segue em quinto lugar, com 61 pontos, e está na cola do Valencia por uma vaga na Uefa Champions League.

14:07 Ambas as equipes vêm de bons resultados na Liga. Os catalães golearam o Almería, enquanto a equipe andaluza bateu o Levante por 2 a 1.

14:03 O mando de campo é do Sevilla. No primeiro turno, no Camp Nou, o Barcelona goleou por 5 a 1, com gols de Messi (3), Neymar e Rakitic; Jordi Alba marcou contra a favor do Sevilla.

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora a transmissão em tempo real de Sevilla x Barcelona, jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol 2014/15. A bola rola às 15h00.