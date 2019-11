Bastia tem oportunidade de se vingar do PSG na Coupe de la Ligue após 20 anos

Na tarde deste sábado (11), no Stade de France, acontecerá a final da Coupe de la Ligue 2014/15. Em campo, Paris Saint-Germain e SC Bastia. Os times vivem momentos diferentes na temporada. O time da Alta Córsega precisa superar o time de maior investimento da França para erguer a taça desta competição pela primeira vez. A tarefa é difícil, mas o jogo único reserva surpresas.

Bastia e PSG voltam a se encontrar na final da Coupe de la Ligue 20 anos depois

Em três de maio de 1995, aconteceu a final da Coupe de la Ligue daquela temporada, a competição substituiu uma Copa de Verão que servia como teste. Naquela primeira edição a final foi justamente PSG e Bastia. O time da capital venceu por 2 a 0, gols de Alain Roche e Raí. A partida aconteceu no Parc des Princes, palco das três primeiras decisões. 20 anos depois, a equipe tem a chance de se vingar do título perdido e encerrar o jejum de 34 anos sem vencer uma Copa nacional.





A campanha até a decisão

O Bastia entrou na Coupe de la Ligue na terceira fase. Esta que contou com os seis vencedores da rodada anterior mais 14 clubes da Ligue 1 que não se classificaram para competições europeias na temporada passada. No dia 28 de outubro de 2014, os bleus derrotaram o Auxerre por 3 a 1, com destaque para Djibril Cissé, que anotou dois gols e garantiu a classificação.

Em meados de dezembro, aconteceu a fase 16 avos de final. Nela, os 10 vencedores da fase anterior foram sorteados juntamente com os seis clubes franceses que disputaram/disputam competições à nível continental. O sorteio reservou um encontro com o Caen. A equipe estava perdendo por 2 a 1 até os 44 do segundo tempo, quando Koné empatou. Na prorrogação, Mokulu fez o terceiro e garantiu a classificação do Bastia.

Nas quartas de final, o sorteio colocou o time da ilha na rota do Rennes. Em 13 de janeiro, pouco mais de quatro mil pessoas viram a vitória por 3 a 1 diante dos rubro-negros. Squillaci, Danzé e Cissé fizeram os gols. A esta altura, o time estava em uma fase avançada da Copa da Liga, uma boa campanha. O sorteio das semifinais botou o Monaco como adversário, o jogo foi no principado. Após empate em 0 a 0, a classificação ficou com o SCB nos pênaltis, 7 a 6. A vaga na final estava assegurada!

A temporada 2014/15 do Bastia

Atualmente o Bastia está na 14ª posição da Ligue 1, na parte embolada da tabela onde os times brigam contra o rebaixamento. São 37 pontos em 31 jogos. Até aqui, nove vitórias, 10 empates e 12 derrotas. Na Coupe de France, o time caiu cedo. Na fase 32 avos de final eliminou o Lille por 2 a 0, mas na fase 16 avos sucumbiu diante do Quevilly, da quarta divisão, nos pênaltis.

Os principais destaques do elenco

O Bastia, diferentemente do seu adversário deste sábado, não conta com um grupo recheado de estrelas, mas tem jogadores de destaque que fazem a diferença quando estão em campo. O artilheiro do time na Copa da Liga é Djibril Cissé, com três gols em três jogos, mas este não atua desde meados de março.

Ryad Boudebouz é o principal jogador da equipe. Já anotou cinco gols na Ligue 1, mas nenhum nesta Copa. Para ajudar o argelino, o Bastia conta com dois atacantes que podem dar trabalho a defesa do PSG: Giovanni Sio, da Costa do Marfim, e Floyd Ayité, de Togo.

O título que ao fim da temporada pode significar a recompensa da temporada para o Bastia

O Paris SG está disputando quatro campeonatos neste momento. Com chance de título em todas, inclusive nas finais das duas copas. Ao fim da temporada, é provável que os comandados de Laurent Blanc conquistem pelo menos a metade. No fim das contas o troféu da Coupe de la Ligue seria apenas mais um, se tornaria número nas estatísticas da temporada.

Caso o título fique com o Bastia, será a maior conquista dos últimos anos. Recentemente, os bleus conquistaram a Ligue 2 e o National, a terceira divisão francesa. O grande título de expressão da história do clube é a Coupe de France de 1981. Esse será o jogo da vida recente do SCB. Será a recompensa para a torcida que vem sofrendo com más campanhas nos últimos anos.