Bastia x Paris Saint-Germain na final da Coupe de la Ligue 2015 (0-4)

Obrigado a todos que acompanharam a final da Coupe de la Ligue 2014/15 aqui na VAVEL Brasil! Curta a nossa página no facebook, siga no twitter. Veja todas as notícias do futebol francês aqui. Até a próxima!

Na quarta-feira (15), o Bastia encara o Lyon fora de casa, pela 32ª rodada da Ligue 1.

Pastore puxa a fila, os jogadores do PSG sobem as escadas para receberem também uma miniatura do troféu. Marquinhos está com a bandeira do Brasil.

Os árbitros recebem uma réplica em miniatura do troféu como lembrança da partida.

O capitão Thiago Silva levantará o troféu daqui a pouco. O palco está montado no centro da arquibancada, próximo as tribunas.

A maioria dos atletas do Bastia apenas pega sua medalha e sai rapidamente, descendo a escada.

Repetindo 1995, o Bastia é derrotado pelo PSG na final da Coupe de la Ligue.

Os jogadores caminham até o local onde será feita a entrega de medalhas e troféu. Primeiro os vice-campeões.

O PSG abriu o placar com Ibra, de pênalti. No fim do primeiro tempo, o sueco ampliou. Cavani marcou mais duas vezes e sacramentou a vitória.

Festa dos jogadores do PSG no gramado do Stade de France. Titulares, reservas, jogadores que não foram relacionados e a comissão técnica celebram mais um título.

Com dois gols de Ibrahimovic e outros dois de Cavani, o PSG goleou o Bastia.

92' FIM DE JOGO!!! É PENTA!!! PARIS SAINT-GERMAIN CAMPEÃO DA COUPE DE LA LIGUE 2014/15.

91' GOOOOOOOOOOOOOL!!!!! CAVANI DE NOVO!!!! Grande passe de Ibrahimovic, Cavani apareceu na cara do gol e tocou colocado, na saída do goleiro.

90' Dois minutos de acréscimos.

89' Cruzamento de Maxwell, Cavani surge no segundo poste, mas cabeceia por cima. Ibra fica irritado com o brasileiro. Queria a bola nele.

87' Cioni recebe CARTÃO AMARELO por falta em Cavani.

87' Falta pouco para o PSG comemorar seu quinto título da Coupe de la Ligue.

86' Ibrahimovic cobra falta em cima da barreira.

81' Brandão está de volta!!!! O brasileiro entra na vaga de Sio. É o retorno do atacante do Bastia que viveu momentos conturbados nos últimos meses.

79' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG!!! CAVANI!!! Após cruzamento de Aurier, o uruguaio cabeceou com estilo e fez o terceiro do time da capital.

77' QUASE: Peybernes tenta na pequena área após confusão, mas Thiago Silva salva em cima da linha.

75' Outra mexida no PSG. Sai Rabiot, entra Cabaye.

75' QUASE O TERCEIRO: Marquinhos viu o goleiro adiantado e tentou por cobertura. Areola se recuperou e espalmou.

72' Lucas está de volta!!!! Sai Pastore e entra Lucas. O brasileiro estava afstado por lesão desde fevereiro.

71' Verratti faz Areola trabalhar. O goleiro do Bastia salva mais uma.

68' Bastia muda. Sai Palmiéri e entra Ayité.

66' IMPEDIMENTO: Pastore tocou para Matuidi, que impedido, devolveu para o argentino chutar em cima de Areola.

63' Mudança no PSG. Sai Lavezzi, entra Cavani.

62’ O Bastia está presente no ataque, mas alguns erros individuais atrapalham a equipe. O PSG espera por um contra-ataque.

58' Cavani termina seu aquecimento e é chamado de volta para o banco. O uruguaio pode entrar daqui a pouco em campo.

55' QUASE GOL DO BASTIA: Boudebouz cobrou falta para o tumulto, Marange cabeceou para o chão e a bola tirou tinta da trave. Assustou o goleiro Douchez.

52' Com o PSG tocando a bola no campo defensivo, o time da Córsega adianta as linhas. O que não é muito efetivo.

50' Jogando com um a menos desde a expulsão de Squillaci, o Bastia encontra dificuldades para criar jogadas.

47' Lavezzi recebe na esquerda, chuta cruzado e a bola passa na frente do gol, duas chances em dois minutos. O PSG busca liquidar a partida.

46' A primeira investida na volta do intervalo é do PSG: Pastore arrisca de fora da área, Areola defende.

45' Recomeça o jogo no Stade de France. Vamos para a etapa final de Bastia x PSG. Final da Coupe de la Ligue.

As equipes já estão no gramado para o segundo tempo.

Aos 39 minutos, Aurier cruzou, a defesa afastou mal o cruzamento e Ibra chutou no cantinho. Sem chances para Areola.

O placar foi inaugurado com Ibra cobrando pênalti. O lance foi duvidoso, já que Lavezzi valorizou na queda após o contato de Squillaci. O zagueiro acabou expulso.

Posse de bola na primeira etapa: PSG 66% x 34% Bastia.

48' Fim do primeiro tempo. O Paris SG vai vencendo o Bastia por 2 a 0. Gols de Zlatan Ibrahimovic.

48' DEFENDEU! Areola fehca o aângulo de Lavezzi no momento do chute. Impedindo o gol do argentino.

46' QUASE: Ibrahimovic domina no peito o cruzamento de Lavezzi, mas erra o chute.

45' Teremos 3 minutos de acréscimo.

45' Pastore sofreu choque de cabeça em dividia com Palmieri, foi atendido fora do gramado, mas já está de volta.

43' Posse de bola. PSG 64% x 36% Bastia.

43' CARTÃO AMARELO: Lavezzi fez falta em Cioni e recebeu o cartão amarelo. O segundo da partida até aqui.

Ibrahimovic está cada vez mais próximo de alcançar a marca de Pauleta, o maior artilheiro da história do PSG.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG!!!!! Ibrahimovic novamente. O sueco amplia o marcador no Stade de France.

37' OUTRA VEZ IMPEDIMENTO: Aurier acha Maxwell na área, mas o lateral esquerdo brasileiro estava em posição irregular.

35' IMPEDIDO: Verratti lança Ibrahimovic, que domina cara a cara com o goleiro. O bandeirinha aponta o impedimento.

34' Os parisienses seguem em busca de um espaço na defesa adversária

33' Todos os jogadores do Bastia estão atrás da linha da bola. PSG troca passes entre a faixa central e as laterais do campo.

32' Agora é o time da capital que gira a bola, Ibra vem até o circulo central para articular o jogo.

31' O Bastia procurou manter a posse da bola, mas após um passe em profundidade, Thiago Silva recuperou.

29' Verratti chuta de muito longe, mas a bola não toma a direção da meta.

28' As duas equipes apostam na bola alçada na área. O Bastia tenta nos escanteios e o PSG nas faltas.

24' Ibrahimovic cobrou a falta da intermediaria, mas mandou para fora.

24' Cartão amarelo para Yannick Cahuzac (Bastia).

22' Mudança no Bastia. Gaël Danic é substituído por Mathieu Peybernes.

O craque do PSG foi suspenso por quatro jogos na Ligue 1. Ele falou sobre a punição e ironizou. Veja.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG!!! Ibrahimovic abre o placar de pênalti. O sueco cobrou no ângulo, o goleiro caiu no outro lado.

20' CARTÃO VERMELHO! Squillaci está expulso.

19' PÊNALTI PARA O PSG! Ibrahimovic tocou para Lavezzi que foi derrubado por Squillaci na área.

17' QUASE PSG: Após passe de Lavezzi, Pastore vai à linha de fundo e cruza. Ibrahimovic cabecea, mas Areola defende.

15' PSG toca a bola no campo defesivo, o time da Córsega obeva e cerca os jogadores parisienses.

12' O Bastia é quem chega com mais perigo no ataque nesses primeiros minutos.

11' Cruzamento de Florian Marange para Sio, que cabeceou para fora.

9' Jogada confusa na área do Bastia. A bola pela no cotovelo de Danic, mas o árbitro manda o jogo seguir.

6' Após sofrer pisão do adversário, Thiago Silva ficou caído no gramado. O brasileiro recebe atendimento.

5' Bastia responde: Após cobrança de escanteio, Sio mandou por cima do gol.

4' Rabiot lança Ibrahimovic que estava impedido.

Bola rolando, começa a final da Coupe de la Ligue.

O PSG jogará de vermelho e o Bastia de azul. O time da Córsega é o "mandante".

Daqui a pouco a bola rola no Stade de France.

Bastia escalado: Areola; Cioni, Squillaci, Modesto, Marange; Cahuzac, Gillet, Palmieri; Danic, Boudebouz, Sio.

Por outro lado, o Bastia nunca foi campeão desta competição. Chegou à final em 1995, mas acabou derrotado pelo próprio PSG. Foi a única vez que chegou à final.

O Paris Saint-Germain ergue a Coupe de la Ligue em quatro oportunidades (1995, 1998, 2008, 2014).

São esperados cerca de 25 mil torcedores do Bastia no Stade de France, para acompanhar a final contra o PSG.

Torcedores do Bastia brigaram com policiais horas atrás. O confronto deixou 15 feridos, todos da polícia francesa. A confusão envolveu cerca de 200 torcedores do clube da Córsega. O local foi o bairro de Les Halles, no centro de Paris. As ruas ficaram repletas de lixo, com latas de cerveja e pedras espalhadas.

PSG escalado para a decisão: Douchez; Aurier, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell; Rabiot, Verratti, Matuidi; Lavezzi, Pastore, Ibrahimovic.

A final Bastia x Paris Saint-Germain será realizada no Stade de France. O estádio fica localizado em Saint-Denis, nos arredores de Paris. A capacidade para jogos de futebol é 81.338 espectadores.

Leia Mais: Pela segunda vez em dois anos, PSG defende título da Coupe de la Ligue jogando contra Bastia

Bastia x PSG

Campanha na competição: PSG. Atual campeão, entrou nas oitavas de final. Derrotou o Ajaccio por 3 a 1. Nas quartas de final, passou pelo Saint-Étienne pelo placar mínimo. Na semifinal, eliminou o Lille também por 1 a 0.

Leia mais: Rumo ao penta: PSG busca manter hegemonia na Coupe de la Ligue

Campanha na competição: Bastia. Entrou na fase 16 avos de final. Esta que conta com os vencedores da etapa anterior mais os times da Ligue 1 que não foram para as competições europeias. Bateu o Auxerre por 3 a 1. Nas oitavas de final derrotou o Caen por 3 a 2 na prorrogação. Nas quartas, eliminou o Rennes por 3 a 1. Nas semifinais o jogo mais complicado, derrotou o Monaco nos pênaltis, no principado.

Leia mais: Bastia tem oportunidade de se vingar do PSG na Coupe de la Ligue após 20 anos

Em 1995, o PSG foi campeão da Coupe de la Ligue ao bater o próprio Bastia por 2 a 0, gols de Alain Roche e Raí.

O goleiro do PSG, Nicolas Douchez falou sobre o adversário: “Não devemos temer esta equipe, mas respeitá-lo. No entanto, possuímos qualidade técnica superior a eles que podem nos ajudar a fazer a diferença.”

Yannick Cahuzac, meia do Bastia, comentou aos jornalistas o sentimento de jogar esta final: “É um grande orgulho estar aqui e jogar uma final com este clube. O grupo merece e eu estou feliz em participar. O grupo é sereno e tentar ignorar o exterior, tudo sem pressão.”

Fique de olho: Ibrahimovic, atacante do PSG. Atual segundo maior artilheiro do clube, o sueco precisa fazer mais sete gols para igualar a marca de Pauleta. Uma grande atuação neste jogo certamente ajudará sua equipe a conquistar o título e ele a se aproximar da marca. Suspenso por quatro jogos na Ligue 1 por declarações polêmicas, Ibra entrará com tudo na partida deste domingo.

Fique de olho: Ryad Boudebouz, meia atacante do Bastia. Argelino de 25 anos está na equipe da Córsega há dois anos. Nesta temporada, em todas as competições, atuou em 31 partidas, balançando as redes em cinco oportunidades. Ele foi uma das peças principais na arrancada da equipe no começo do ano, que tirou o time do buraco e deixou em situação um pouco mais amena. Inclusive marcou um gol de pênalti na goleada por 4 a 2 contra o PSG.

Laurent Blanc manteve o discurso respeitoso e relembrou a derrota por 4 a 2 em janeiro: “Nós respeitamos esta equipe. Sabemos os seus pontos fortes e fracos, mas eu acho que eles também sabem os nossos. Eles nos venceram por isso estamos ansiosos para jogar contra eles. Queremos continuar a desenvolver o nosso jogo, porque estamos em um bom momento agora. Temos de ganhar a Copa da Liga.”

Ghislain Printant falou em entrevista coletiva sobre o orgulho que tanto o time quanto a população local tem de enfrentar o PSG na final de uma competição nacional: “Jogar uma final de Copa contra o PSG é um orgulho para o clube e para todo o Povo Córsega. Mesmo se nada for feito no campeonato, os meninos estão fazendo uma grande temporada. Nós viemos para jogar futebol, como nós tentamos fazer em todas as partidas com as nossas ideias, os nossos princípios e valores.”

A boa noticia é que o meia Lucas, machucado desde 14 de fevereiro, está relacionado para a partida. O brasileiro sentiu a coxa em jogo contra o Caen. Por conta desse longo período afastado, é provável que comece no banco de reservas.

Dois jogadores são desfalques certos na lista do PSG e não enfrentarão o Bastia. David Luiz e Thiago Motta estão vetados. O zagueiro sofreu uma lesão na parte posterior da coxa esquerda e ficará um mês fora dos gramados. O volante também está com problema muscular, seu retorno é previsto para 10 dias.

Brandão atuou pela última vez contra o próprio PSG, no dia 16 de agosto de 2014. Naquele dia, após o apito final, ele acertou uma cabeçada em Thiago Motta no caminho para os vestiários. O atacante ficou todo esse período suspenso e ainda lesionou a coxa.

O treinador do Bastia, Ghislain Printant, convocou 20 jogadores para o duelo contra o PSG. Mas só poderá relacionar 18 para a partida. Entre eles estão o brasileiro Brandão e o atacante Djibril Cissé. Sebastien Squillaci, se recuperando de lesão na coxa, é dúvida.

Mas no geral, o histórico do confronto é favorável aos parisienses. Em 55 jogos, o time da capital venceu 34; o Bastia, dez – além de 11 empates. Na Coupe de la Ligue aconteceram dois jogos, sendo dois triunfos do Paris.

No último confronto entre as equipes deu Bastia. O clube azul da Córsega venceu o PSG por 4 a 2, de virada, no dia 10 de janeiro. Julian Palmieri marcou dois gols e foi destaque da partida.

No meio de semana, o PSG entrou em campo pela semifinal da Coupe de France. O time da capital avançou para a final ao derrotar o Saint-Étienne por 4 a 1, com três gols de Ibrahimovic. Na Ligue 1, os parisienses seguem na ponta da tabela, com 62 pontos.

O Bastia vem de derrota para o Montpellier por 3 a 1, fora de casa, pela 31ª rodada da Ligue 1. Esse resultado colocou a equipe na 14ª posição com 37 pontos. Apenas cinco pontos separam a equipe da zona de rebaixamento.

Bom dia, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe Bastia x PSG , em tempo real. Partida válida pela final da Coupe de la Ligue 2014/15, realizada no Stade de France, em Saint-Denis.