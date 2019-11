Rumo ao penta: PSG busca manter hegemonia na Coupe de la Ligue

Maior campeão da Coupe de la Ligue com quatro títulos, o Paris Saint-Germain cumpre com as expectativas desde que foi comprado pela QSI, Qatar Sports Investiments, em 2011, e está em mais uma decisão da Copa da Liga. Curiosamente, o primeiro título da competição veio na decisão contra o Bastia, na temporada 1994/1995 e Raí, ídolo do clube, deixou a sua marca no 2 a 0 sobre o time da ilha de Córsega.

A campanha até a decisão

Apesar da Coupe de la Ligue ter iniciado em agosto, o PSG só foi disputara sua primeira eliminatória em dezembro. Ao contrário do Bastia, que fez a sua primeira aparição em outubro junto com outros 13 times da Ligue 1, o time da capital teve a competição incluída em seu calendário já nas oitavas de final, por ter sido um dos seis times franceses que se classificaram para as competições continentais da Europa.

Nas oitavas, o primeiro adversário do PSG foi o Ajaccio, da Ligue 2, e os Parisiens venceram por 3 a 1 de virada. Após avançar de fase, o adversário das quartas foi o Saint-Étienne e Zlatan Ibrahimovic marcou o gol da vitória, da classificação e ainda encerrou um período de invencibilidade em casa do ASSE que era mantido desde o dia 5 de outubro de 2014.

Se Ibrahimovic foi decisivo nas quartas, o lateral Maxwell brilhou na semifinal. Contra o Lille, foi do brasileiro o gol da vitória por 1 a 0 que colocou o PSG na decisão da competição. Um dia depois da classificação sobre o Lille, a equipe de Laurent Blanc viu o Bastia eliminar o Monaco nos pênaltis e o PSG teve conhecimento de quem seria seu adversário na decisão da Coupe de la Ligue.

A temporada 2014/15 do PSG

Cumprindo com as expectativas, o Paris Saint-Germain segue vivo em todas as competições que disputa. Além de ser finalista da Coupe de la Ligue, os Parisiens venceram o Tropheé des Champions, a Supercopa da França, contra o Guingamp, estão liderando a Ligue 1, enfrentam o Barcelona nas quartas de final da Uefa Champions League e no meio da última semana se classificaram para a decisão da Coupe de France, que será disputada contra o Auxerre.

Mesmo disputando todas as competições para vencer, o PSG está sofrendo bastante com as exigências do calendário em relação ao condicionamento físico e a situação disciplinar de seus jogadores e, após ter enfrentado um período de folga durante o fim do mês de março, abril voltou a ser cheio para a equipe da capital francesa. Dentre os oito jogos agendados no mês para o PSG, dois já foram disputados e os desfalques continuam sendo o principal problema a ser enfrentado.

Os principais destaques do elenco

Apesar de ter uma média boa de gols na atual temporada e ter batido a marca de 100 gols marcados pelo PSG contra o Saint-Étienne na semifinal da Coupe de France, essa temporada não é das melhores para Zlatan Ibrahimovic. Além de não desempenhar o papel que todos esperam em jogos de maior expressão, o sueco já foi suspenso duas vezes pelo comitê disciplinar da LFP por conta de seu comportamento e ainda cumprirá suspensão na Champions League na primeira partida contra o Barcelona, após ter sido expulso contra o Chelsea.

Se Ibrahimovic não brilha como o esperado, o setor de meio-campo está segurando o peso que o PSG enfrenta nos últimos meses. Thiago Motta, Marco Verratti e principalmente Blaise Matuidi são os homens que Laurent Blanc pôde depositar suas esperanças, além de ter visto o zagueiro Thiago Silva recuperar o nível que o colocou como um dos melhores zagueiros do mundo

PSG precisa vencer para manter o ambiente focado e motivado

Apesar de estar em primeiro plano, a conquista da Coupe de la Ligue por parte do Paris Saint-Germain se torna até obrigação. A má fase de alguns jogadores como Ezequiel Lavezzi e Edinson Cavani prejudica o futebol e o aspecto coletivo da equipe, que caiu de nível em relação ao que já foi mostrado em temporadas anteriores. A sequência extensa de jogos começou a atacar o elenco, que muitas vezes é preenchido por jovens jogadores que jogam a quarta divisão pelo time B. A indisciplina e a falta de controle fazem jogadores como Marco Verratti e Ibrahimovic desfalcar o time em momentos importantes, já que Verratti tem uma média alta de cartões amarelos recebidos e o sueco, por conta de seu temperamento, recebeu uma punição de quatro jogos de suspensão da LFP.

Lutando e escorregando para seguir vivo principalmente na Ligue 1, ao disputar ponto a ponto contra o Olympique Lyonnais, e na Uefa Champions League, após se classificar de forma dramática sobre o Chelsea, perder o título da Copa da Liga para o Bastia seria um golpe após o clube ter chegado na situação em que as partidas ocorreram.