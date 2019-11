PSG goleia Bastia e conquista a Coupe de la Ligue pela quinta vez

Final nem sempre é sinônimo de jogo equilibrado. Neste sábado (11), Bastia e Paris Saint-Germain entraram em campo no Stade de France, em Saint-Denis, para medir forças pela final da Coupe de la Ligue 2014/2015. O time da Ilha de Córsega tinha a oportunidade de se vingar da equipe de Paris 20 anos após a primeira final da história da competição e sonhava com um título inédito, já o PSG buscava a quinta taça do torneio, para abrir vantagem sobre Bordeaux e Olympique de Marseille - ambos acumulam três títulos - e continuar no posto de maior campeão do certame. Os comandados de Laurent Blanc passearam em campo. Sem muitas dificuldades, venceram por 4 a 0, com Zlatan Ibrahimovic e Edinson Cavani marcando dois gols cada, e levantaram o caneco.

A Copa da Liga dá ao campeão um lugar na próxima edição da Uefa Europa League. Como os Parisiens estão encaminhando na Ligue 1 sua vaga para a próxima Uefa Champions League, será aberta mais uma vaga para a UEL no campeonato nacional - neste caso, para o quinto colocado. Caso o PSG também conquiste a Coupe de France, cujo campeão também ganha o direito de jogar a Europa League, o sexto colocado da L1 herda a vaga.

Comandada por Benoît Bastien, a arbitragem da grande decisão foi bastante questionada. Os parisienses reclamaram de pênalti não marcado aos 10 minutos de jogo, e os corsos se mostraram indignados com a penalidade questionável sobre Ezequiel Lavezzi, que resultou na polêmica expulsão do zagueiro Sebastien Squillaci aos 20 minutos. Em desvantagem numérica, o escrete treinado por Ghislain Printant não segurou o poderio ofensivo do adversário e acabou goleado.

A festa do time da capital, no entanto, não será prolongada. Na próxima quarta-feira (15), os Parisiens, líderes da Ligue 1, recebem o Barcelona, líder de La Liga, pelo jogo de ida das quartas de final da Uefa Champions League 2014/2015, às 15h45 de Brasília. No mesmo dia, às 13h30, o Bastia, 14º colocado, visita o vice-líder Lyon no Gerland, pela 32ª rodada da Ligue 1 2014/2015.

PSG sai na frente com dois gols de Ibrahimovic

Como se esperava, foi o PSG quem tomou a iniciativa. Aos quatro minutos, Rabiot lançou para Ibrahimovic e, no momento em que o sueco se preparava para concluir a jogada, o bandeirinha assinalou o impedimento. O Bastia respondeu no minuto seguinte, quando Sio cabeceou por cima da meta após escanteio cobrado por Squillaci.

Com seis minutos no relógio, o jogo foi paralisado para que o zagueiro Thiago Silva recebesse atendimento médico. Após disputa pelo alto, o brasileiro ficou caído no gramado e levou um pisão na cabeça. Os jogadores do Paris Saint-Germain ficaram na bronca com a arbitragem por conta das fortes entradas proporcionadas pelos jogadores adversários.

Ironicamente, foi graças a um lance questionável que os parisienses largaram em vantagem no marcador. Aos 19 minutos, Ibrahimovic tocou para Lavezzi, que caiu na área. O árbitro Benoît Bastien apontou a marca da cal e expulsou o zagueiro Sebastien Squillaci. Os atletas do Bastia alegaram que o atacante argentino simulou a penalidade, tendo se jogado antes de Squillacci chegar na marcação. Todavia, não foi esse o primeiro lance polêmico da decisão. Aos 10 minutos, os jogadores do PSG pediram pênalti após um defensor do SCB tocar a bola com o braço, porém o juiz interpetou que o toque não foi intencional.

Coube a Ibrahimovic converter a penalidade e deixar o clube da capital francesa na frente. O centroavante bateu no canto direito do goleiro Areola, que pulou para o outro lado.

Com um homem a mais em campo, o Paris SG continuou a todo vapor. Aos 25, Ibra levou perigo à meta oponente em cobrança de falta - a bola saiu por cima. Os Rouges et Blancs seguiram dominando a partida e buscando espaços. Aos 38, Aurier tocou para Maxwell, e o brasileiro mandou para fora a oportunidade de se consagrar e deixar sua equipe muito próxima do título.

Em novo lançamento do marfinense, a zaga do time da Córsega afastou, e a pelota sobrou para "Ibracadabra". O nórdico ajeitou e, da entrada da área, mandou com precisão no canto direito de Areola e encaminhou o título para Paris. A contagem foi alterada para 2 a 0 no momento em que o relógio apontava 41 minutos da etapa inicial.

Cavani marca duas vezes e PSG é campeão

O segundo tempo começou com pressão do Paris Saint-Germain. Logo no primeiro minuto, Pastore arriscou de fora da área e obrigou Areola a fazer boa defesa. Aos dois minutos, Lavezzi foi lançado, chutou cruzado e viu a bola passar a centímetros da trave.

Buscando diminuir o prejuízo, os corsos tinham dificuldades para sair jogando. A primeira chance de perigo veio na bola parada: aos 10 minutos, Boudebouz cobrou falta em direção à área, Marange cabeceou e a pelota tirou tinta da trave. Animado com a possibilidade de diminuir a desvantagem no placar, os Bleus começaram a tomar conta do campo de ataque, mas esbarraram na afobação e nos erros individuais.

Mais cauteloso, o PSG só voltou a criar uma chance real de gol aos 26, em lançamento de Ibra para Verratti, que parou em Areola. O arqueiro do SCB voltou a trabalhar à meia-hora da segunda etapa, quando evitou o que seria um golaço de cobertura do zagueiro brasileiro Marquinhos. Três minutos mais tarde, Gillet cabeceou e reacenderia as esperanças do clube da Ilha da Córsega se Thiago Silva não estivesse no lugar certo e na hora certa: afastou a bola em cima da linha.

Ainda deu tempo de o time de Laurent Blanc marcar mais dois tentos. Aos 35, Aurier cruzou pela direita e Cavani testou para as redes. O uruguaio jogou um balde de água fria nas pretensões do Bastia. Já nos acréscimos, o atacante balançou as redes pela segunda vez, aproveitando belo passe de Ibrahimovic. Foi a cereja do bolo.