Resultado QPR x Chelsea na Premier League 2015 (0 - 1)

Já o QPR se complica na competição. Segue na zona de rebaixamento da competição e com uma partida a mais que os concorrentes diretos.

O Chelsea vence o QPR em Loftus Road depois de 16 anos e continua na liderança da Premier League.

49' Termina o derby em Londres!

46' Saiu Fàbregas e entrou Zouma no Chelsea

45' Mais três minutos de acréscimos.

42' Green saiu mal, Hazard roubou a bola, tabelou com Oscar e tocou para Fàbregas que tocou rasteiro no canto para abrir o marcador!

42' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DOOOOO CHEEEELLLSEEEEAAA!

37' Sai Zamora e entra Hoilett

36' Após escanteio, Austin tenta finalizar duas vezes mas Courtois cata firme.

35' Sai Sandro e entra Kranjcar

33' Hazard arrisca de fora da área mais a bola vai por sobre o gol.

32' Cartão amarelo para Sandro por falta em Oscar.

29' Zamora comete falta por trás em Azpilicueta e recebe cartão amarelo!

25' Segundo tempo continua como o primeiro, muito truncado, poucas oportunidades e chutões.

20' Sandro arrisca o chute de muito longe, mas a bola sobe demais.

18' Phillips aparece dentro da área, gira pra cima da marcação e chuta a queima roupa para grande defesa de Courtois!

14' Cartão amarelo para Drogba por falta por trás em Sandro.

10' Primeira substituição na partida: Oscar no lugar de Ramires no Chelsea!

5' Hill recebe a bola pelo lado esquerdo, leva para dentro e tenta finalização colocada mas Courtois defendeu.

3' Phillips bate direto para o gol em fez de cruzar, surpreende Courtois e quase abre o placar!

0' Bola rolando para segunda etapa!

SHOW DO INTERVALO Jogo muito fraco tecnicamente muito fraco, com muitos passes errados e sem lances de perigo.

46' Termina a primeira etapa!

45' Cruzamento de Ivanovic e Fàbregas cabeceia para fora.

43' Austin consegue a finalização da entrada da área e Courtois manda pra escanteio.

36' Cruzemnto da ponta direita, Zamora ganhou de cabeça mais a bola foi pela linha de fundo.

32' Chelsea toca a bola tentando abrir a defesa do QPR.

30' Cruzamento de Drogba e Ramires tentou antecipar a bola na área mais finalizou para fora.

26' Jogo começa a ficar feio com muitos lançamentos e passes errados.

19' Cruzamento de Phillips na área do Chelsea, Caulker sobe bem, mas Cahill corta.

16' O espanhol rola para Matic que bate mascado e a zaga corta.

16' Falta perigosa para o Chelsea na ponta esquerda da área! Fàbregas vai erguer!

10' Zamora lança para Austin que tenta dividir com Courtois e acaba acertando um chute no peito do goleiro.

7' Escanteio cobrado na segunda trave, Terry desviou para o meio da área, mas a zaga corta! No rebote Willian tentou cruzar e acertou a trave!

5' Azpilicueta vacilou, Phillips tentou o cruzamento rasteiro e Courtois antecipa e fica com a bola.

4' Charlie Austin tenta finalizar de fora da área, mas pega mascado e vai fraco para o gol.

3' Hazard tenta levar o Chelsea ao ataque e é derrubado por Isla.

1' Zamora tentou a infiltração dentro da área, mas adiantou demais a bola e ficou fácil para Courtois defender.

0' BOLA ROLANDO!

09:30 As duas equipes já estão em campo e a bola vai rolar no Loftus Road!

09:20: No banco de reservas o Chelsea tem a disposição: ech, Zouma, Filipe Luis, Mikel, Oscar, Cuadrado, Brown

09:15 Já o treinador José Mourinho teve um desfalque de última hora. Remy está fora da partida por conta de uma lesão muscular.



O português mandou a equipe a campo com: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry (c), Azpilicueta; Matic, Fabregas; Ramires, Willian, Hazard; Drogba

09:10 No banco de reservas o treinador Chris Ramsey conta com: McCarthy, Traore, Dunne, Kranjcar, Hoilett, Grego-Cox, Comley

09:05 O QPR vai a campo com: Green, Isla, Caulker, Onuoha, Hill, Phillips, Sandro, Barton, Henry, Zamora, Austin

09:00 Bom dia torcedor VAVEL Brasil! Falta apenas 30 minutos para a partida e as duas equipes já estão confirmadas!

O QPR vai a campo com importantes desfalques. O treinador Chris Ramsey não terá os experientes zagueiros Richard Dunne e Rio Ferdinand, o lateral sul-coreano Yun Suk-Young, com uma concussão, o jovem Michael Doughty, e de Eduardo Vargas, Leroy Fer e Alejandro Faurlin, estes com problemas nos joelhos. Única novidade na equipe é a volta do lateral Darnell Furlong.

FIQUE DE OLHO QPR x Chelsea: Eden Hazard tem sido a principal válvula de escape do Chelsea nas partidas. Tem 12 gols na competição e sete assistências.

FIQUE DE OLHO QPR x Chelsea: O atacante Charlie Austin é vice artilheiro da Premier League com 17 gols. E isso representa quase metade dos gols do QPR em toda o torneio.

Chris Ramsey, comandante dos Hoops, elogiou a forma recente de sua equipe, garantindo que ela está consciente de sua responsabilidade no jogo contra o Chelsea: “Eles (do Chelsea) podem se dar ao luxo de terem um escorregão e ainda vencerem o campeonato. Por outro lado, temos que pegar todos os pontos que pudermos. É um derby, então haverá hostilidade. Nossos torcedores têm sido excelentes durante toda a temporada e eu não espero nada diferente nesse final de semana. Todos sabemos o que isso significa para os torcedores – estamos cientes disso. Todos os derbies são grandes."



"Todo o nosso foco está no Chelsea, nesse domingo. Nosso desempenho em casa tem sido bom. Se jogarmos como temos feito em Loftus Road, estou confiante de que vamos conseguir reverter a situação. Estou certo de que será um jogo duro. Sabemos que qualquer time que joga contra o Chelsea, especialmente com a forma em que eles estão, no caminho certo para vencer o campeonato, terá um trabalho difícil em suas mãos."

Em sua entrevista coletiva, o treinador José Mourinho destacou positivamente o impacto de dois jogadores em especial: Loic Remy e Eden Hazard: "Remy é um profissional com um grande perfil, o tempo todo trabalhando duro e quando está jogando, marcando ou não, ele sempre está lá para o time. Agora ele marcou dois gols em duas partidas e conquistou alguns pontos importantes. Gosto dele porque ele pode marcar gols, e isso é importante para um atacante, mas, ao mesmo tempo, sua movimentação é sempre boa e, quando o time não tem a posse da bola, ele sabe que é melhor quando o time se defende com 10 jogadores e dá essa contribuição."



"Com o que ele (Hazard) está fazendo não deveria haver sequer um debate (na eleição do melhor jogador da Premier League na temporada). Se alguém jogar outros nomes na mesa, é porque querem vender jornais ou querem alguns cliques, ou querem jogar um pouco de areia nos olhos das pessoas, porque ele tem sido, de longe, o melhor jogador da Premier League, por toda a temporada.”

O Chelsea não contará com seu artilheiro na Premier League. Diego Costa tem uma lesão na coxa e deve ficar de fora desta partida e contra Manchester United, Arsenal e Leicester City. Cesc Fàbregas está confirmado e atuará com uma máscara para proteger seu nariz. José Mourinho tem uma grande preocupação com o espanhol e com seu companheiro de volância Nemanja Matic. Os dois estão a um cartão de uma possível suspensão.

QPR e Chelsea já se enfrentaram 54 vezes com vantagem para os blues. São 21 vitórias, 15 derrotas e 18 empates.

O último confronto entre as duas equipes o Chelsea saiu vitorioso. Jogando no Stamford Brigde, venceram por dois a um, em partida válida pela 10ª rodada da Barclays Premier League. Confira os melhores momentos deste jogo abaixo:

Queens Park Rangers e Chelsea minuto a minuto

Os blues caminham a passos largos para ser campeão inglês. Lidera o torneio com 70 pontos, quatro a mais que o vice-líder Arsenal e com dois jogos a mais.

Já o Chelsea conquistou uma vitória apertada contra o Stoke City no último fim de semana. Confira aqui todos os detalhes deste jogo.

A situação dos Hoops não é boa no campeonato. Estão na zona de rebaixamento para a Championship com 26 pontos.

O QPR jogou na última terça-feira em partida antecipada da 33ª rodada contra o Aston Villa e ficou no empate por três a três. Confira os melhores momentos abaixo:

Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe Queens Park Rangers x Chelsea , em partida válida pela 32ª rodada da Barclays Premier League, realizado no estádio Stamford Brigde em Londres, Inglaterra.