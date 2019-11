Blanc celebra título do PSG na Coupe de la Ligue e pede foco no duelo com Barcelona

Na tarde deste sábado (11), no Stade de France, o Paris Saint-Germain conquistou pela quinta vez o título da Coupe de la Ligue. A conquista veio com uma vitória avassaladora diante do Bastia, por 4 a 0. Os gols foram marcados por Zlatan Ibrahimovic e Edinson Cavani, que anotaram dois tentos cada.

Este título abre espaço para outro objetivo ao fim da temporada: a tríplice coroa na França. O PSG é o atual líder da Ligue 1 e terá um jogo a menos, além disso está na final da Coupe de France. A final da Copa da Liga repetiu a da edição 1994/1995. Naquele ano, o time da capital também venceu o Bastia.

O Bastia jogou a maior parte do jogo com um homem a menos após a expulsão de Squillaci. O treinador Laurent Blanc fez a análise da partida: “Fizemos um bom começo de jogo, tivemos o domínio da bola. É verdade que jogar 11 contra 10 foi mais fácil para nós. Até o cartão vermelho, Bastia teve chances, em seguida, a superioridade numérica foi fatal.”

“Estamos felizes esta noite, porque a final foi vencida. Gostaríamos de apreciar mais esta vitória, de apreciar o verdadeiro valor, mas não vamos ter o tempo para fazer isso, porque temos de nos preparar rapidamente para Barcelona. É uma pena, porque normalmente quando ganhamos a Copa, que era hora de se divertir, então este não é o caso.”, disse o técnico, que já visa o duelo contra o time catalão, pela Champions League, na quarta-feira (15).

O Paris terminou a semana muito bem. O que começou com preocupação, pelo excessivo número de jogos, virou no fim alegria. Vitória contra o concorrente direto Marseille, classificação na Copa da França diante do Saint-Étienne e título da Copa da Liga. Blanc falou: “Uma grande semana para nós e os torcedores. A dinâmica é boa e temos de continuar assim.”

Questionado sobre o valor deste troféu, Blanc comentou o que já ganhou nesta temporada, mas pediu foco na Liga dos Campeões: “É um troféu. Os jogadores dizem que vêm ao PSG para ganhar troféus. Já havia vencido esse título no ano passado. É o nosso segundo título na temporada, após o Trophée des Champions. Vamos a busca do terceiro, pois estamos na final da Copa da França. Mas vamos esquecer as copas domesticas e mobilizar nossas ações para a Champions e o campeonato.”