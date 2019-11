Jogo Milan x Sampdoria pela Serie A

COMEÇA EM MILÃO! Milan x Sampdoria já se enfrentam

Sampdoria escalada: Viviano; De Silvestri, Silvestre, Romagnoli, Mesbah; Palombo, Obiang; Eder, Soriano, Eto’o; Okaka.

Milan escalado: Diego Lopez; Abate, Paletta, Mexes, Antonelli; Van Ginkel, De Jong, Bonaventura; Cerci, Destro, Menez.

O árbitro da partida será Gianluca Rocchi, que vai apitar sua 177º jogo em campeonatos italianos.

O estádio que recebe o jogo de hoje é o famosíssimo San Siro, que tem capacidade para 80 mil pessoas e deverá receber um público mediano.

A Sampdoria tem apenas um desfalque: Regini suspenso por soma de cartões amarelos. Mihajlovic terá time completo para montar a melhor equipe.

O Milan não terá para essa partida: El Shaarawy, Montolivo, Zaccardo, Muntari e Honda. Em compensação, Van Ginkel e Bonaventura, que eram dúvidas, foram relacionados pelo treinador Inzaghi.

FIQUE DE OLHO: Eder, atacante da Sampdoria: O brasileiro recentemente naturalizado italiano vive um ótimo momento, titular absoluto da equipe de Gênova e estreando com gol na seleção italiana, o rápido e driblador Eder promete infernizar a defesa do Milan para levar o seu time a mais um triunfo no campeonato.

FIQUE DE OLHO: Jérémy Ménez, atacante do Milan: Artilheiro do time no campeonato com 16 gols, o atacante francês vem sendo decisivo nessa temporada e seus gols já deram 25 pontos ao clube. Mais uma vez, ele será o principal nome para o Diavolo conseguir a terceira vitória consecutiva na competição.

Já o técnico da Sampdoria, Sinisa Mihajlovic, lembrou que, vencendo a partida, tira o Milan da disputa pela Europa League e cultiva o sonho de chegar em terceiro e jogar os playoffs da Champions League. ''Vencendo o Milan, os tirariamos da briga e o sonho da Champions permaneceria. Jogaremos como serpentes, seremos venenosos em todas as jogadas. Eles tem um time perigoso, forte nos contra-ataques'', analisou o sérvio.

Treinador do Milan, Filippo Inzaghi mostrou confiança ao falar que tem certeza da vitória do seu time na partida de daqui a pouco. ''Os jogadores estão muito pilhados e motivados, nós preparamos essa partida do modo justo. É uma partida fundamental pra gente, que devemos jogar bem e vencer. Tenho certeza que venceremos hoje, veremos se sou um bom profeta'', disse 'Pippo' Inzaghi, que está na sua primeira temporada como treinador.

O último confronto entre as equipes foi no primeiro turno, quando Sampdoria e Milan empataram em 2 a 2 em Gênova. Gols marcados por Okaka e Éder para os donos da casa e El Shaarawy e Ménez para os visitantes.

O Milan historicamente se dá bem contra a Sampdoria: num total de 140 partidas, foram 69 vitórias milanistas, 39 empates e 32 vitórias dorianas.

A Sampdoria também jogou fora de seus domínios, mas foi derrotada pela Fiorentina, que contou com mais um golaço do egípcio Salah.

Na última rodada, o Milan venceu fora de casa o Palermo. Ménez decidiu no final do jogo e garantiu os três pontos.

Já a Sampdoria está em quinto lugar com 48 pontos e sonha com vaga na Champions League.

O Milan é atualmente o oitavo colocado do campeonato com 41 pontos e busca ainda uma vaga na próxima Europa League.

Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Milan x Sampdoria, pela 30ª rodada da Serie A, partida a ser disputada às 15h45, no estádio San Siro.