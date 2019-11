Resultado Napoli x Fiorentina pela Serie A Tim 2014-15 (3-0)

Ficamos por aqui com a transmissão de Napoli 3x0 Fiorentina. Daqui a pouco mais informações da partida no San Paolo aqui na VAVEL Brasil. Até a próxima!

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA DA SERIE A.

Com o resultado, o Napoli vai a 50 pontos, ultrapassa a Fiorentina e vai para o 4º lugar. A Fiorentina é 5ª, com 49. Os dois podem ser ultrapassados pela Sampdoria, que tem 48, e joga contra o Milan, fora de casa.

TERMINA NO SAN PAOLO! Napoli 3x0 Fiorentina. Gols marcados por Mertens, Hamsík e Callejón.

QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

44' Hamsík derrubou Pizarro no meio campo e o árbitro não marcou a falta. Na sequência, Insigne atravessa para Callejón que aparece com espaço pela direita e marca 3 a 0.

GOOOOOOOOL DO NAPOLI! CALLEJÓN

41' QUASE VALERO! Na saída errada do goleiro Andújar, Valero avança com espaço pela esquerda e bate cruzado, mas à direita do gol.

39' Fiorentina volta a perder dois jogos seguidos após 11 meses. Na época, perdeu a final da Coppa Italia para o Napoli por 3 a 1 e também na Serie A foi derrotada pelo Sassuolo por 4 a 3.

35' ÚLTIMA MUDANÇA NO NAPOLI! Zúñiga substitui Mertens.

35' AMARELO! Para David Lópes, por falta em Pizarro.

32' Após um bom começo de segundo tempo, a Fiorentina não conseguiu mais assustar o Napoli, com uma posse de bola estéril, e o time da casa cria as principais oportunidades.

31' Di Natale marca para a Udinese. Udinese 1x3 Palermo

29' ALTERAÇÃO NO NAPOLI! Higuaín dá lugar à Insigne.

27' Callejón acha grande passe para Hamsík nas costas da defesa e o eslovaco bate por baixo de Neto para fazer Napoli 2 a 0.

GOOOOOOOL DO NAPOLI! HAMSÍK

23' ÚLTIMA ALTERAÇÃO NA FIORENTINA! Badelj dá lugar à Pizarro.

21' Erros defensivos da Fiorentina dão ao Napoli as principais chances do time para chegar ao gol de Neto.

20' QUE CHANCE PERDIDA! Higuaín aproveita falha bisonha de Savic e sai na cara do gol, mas Neto fecha bem o ângulo e evita a finalização do argentino.

20' Fiorentina continua trocando passes, mas não consegue espaços para chegar perto do gol do Napoli.

19' Tem mais gol na Serie A. Chochev faz Udinese 0x3 Palermo.

18' ALTERAÇÃO NO NAPOLI! Gabbiadini dá lugar à Hamsík.

17' AMARELO! Para Strinic, por falta em cima de Kurtic.

15' Após dividida com Micah Richards dentro da área do Napoli, Mertens cai e recebe atendimento.

14' Em Turim, marca Maxi López. Torino 1x1 Roma.

13' Em Bérgamo, a Atalanta levou o empate com Berardi, mas Denis marcou o segundo dele para colocar o time na frente do placar outra vez. Atalanta 2x1 Sassuolo.

12' ALTERAÇÃO NA FIORENTINA! Vargas dá lugar à Joaquín.

8' QUASE GABBIADINI! Contra-ataque puxado pelo meio po Callejón e Gabbiadini aparece pela direita, traz para o pé esquerdo e passa com muito perigo.

7' Times romanos marcam. Florenzi faz Torino 0x1 Roma e Felipe Anderson faz Lazio 4x0 Empoli.

7' ANDÚJAR! Pasqual cruza da esquerda, Valero desvia e Andújar salva. Mas o lance já estava invalidado por impedimento.

2' Fiorentina com uma postura mais agressiva no jogo, apera o Napoli no campo de ataque.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO. Napoli 1x0 Fiorentina

ALTERAÇÃO NA FIORENTINA: Mario Gómez subtitui Ilicic.

Mario Gómez vai entrar na Fiorentina.

Classificação no momento: Juventus 70, Lazio 58, Roma 57, Napoli 50, Fiorentina 49, Sampdoria 48

Banco de reservas da Fiorentina: Rosati (g), Tomovic, Gonzalo, Rosi, Marcos Alonso, Aquilani, Pizarro, Mati Fernández, Diamanti, Joaquín, Gilardino e Mario Gómez;

Banco de reservas do Napoli: Rafael (g), Contini (g) Mesto, Henrique, Jorginho, Insigne, Zuñiga, Ghoulam, Hamsík, De Guzman, Inler e Zapata.

Resultados dos jogos em andamento: Lazio 3x0 Empoli; Atalanta 1x0 Sassuolo; Udinese 0x2 Palermo; Torino 0x0 Roma.

NÚMEROS DO JOGO: Finalizações: 6x4. Finalizações certas: 3x0. Posse de bola: 35%65. Escanteios: 2x2. Faltas: 14x6.

TERMINA O PRIMEIRO TEMPO. Mertens marcou o único gol do jogo e Higuaín teve um gol não validado. Napoli 1x0 Fiorentina.

UM MINUTO DE ACRÉSCIMO.

44' QUASE VALERO! Pasqual cobra escanteio para a área, Valero bate de voleio de primeira e a bola passa perto do ângulo de Andújar.

43' NETO! Vargas sai jogando mal, Higuaín recupera e vira batendo, mas outra vez Neto segura.

43' AMARELOS! Para Koulibaly e Vargas, que se desentenderam no meio campo.

42' Fiorentina continua com mais posse de bola, mas o Napoli é o único que assusta.

41' Outro da Lazio. Candreva faz 3 a 0 no Empoli.

40' NETO! Callejón pega rebote após cobrança de escanteio e bate forte, mas Neto segura firme, no meio do gol.

35' INCRÍVEL! Higuaín rouba a bola, dribla Basanta e arrisca de longe. A bola explode no travessão, quica dentro do gol e o juiz não valida. Continua 1 a 0.

31' Fiorentina tem mais posse de bola, mas o Napoli é quem leva mais perigo.

29' Em Roma, a Lazio faz 2 a 0 no Empoli. Gol de Klose.

27' Higuaín recebe passe de López pela direita, avança com perigo, mas Savic dá o carrinho na hora certa para desarmar o argentino.

23' Jogada puxada por Callejón pela direita, Higuaín ajeita para Mertens, que aparece pelo lado esquerdo e bate colocado, sem chances para Neto. Napoli 1 a 0.

GOOOOOOOOOL DO NAPOLI! MERTENS!

22' Na cobrança, Ilicic acerta a barreira.

21' Koulibaly derruba Salah na quina da área. Falta perigosa contra Andújar.

19' Em Udine, o Palermo vai vencendo a Udinese por 2 a 0. Gols de Lazaar e Rigoni.

15' Na saída errada de Kurtic, Gabbiadini chega com espaço dentro da área, mas Savic trava na hora do chute.

12' Após um bom começo da Fiorentina, Napoli começa a chegar com mais perigo.

9' QUASE GOL CONTRA! Mertens faz grande jogada pela esquerda, cruza para área e Basanta tenta tirar e acaba acertando a própria trave.

8' Na cobrança, Gabbiadini acerta a barreira.

7' Falta frontal de Basanta em cima de Mertens, pode levar perigo.

5' Mertens divide com Kurtic no meio campo e fica sentindo. O juiz manda seguir, mas na sequência o belga se levanta.

3' Em Roma, a Lazio já faz 1 a 0 no Empoli. Gol de Mauri.

2' Fiorentina domina a posse de bola nos primeiros minutos.

COMEÇOU! NAPOLI E FIORENTINA JÁ SE ENFRENTAM.

Problemas com as redes de uma das traves. Por isso o jogo atrasou.

Todos os jogos do horário já começaram. Menos Napoli x Fiorentina.

Times já em campo. Napoli de camisas azuis, calções brancos e meias azuis. Fiorentina de camisa e calções brancos e calções violeta.

O jogo que fecha a rodada é Milan x Sampdoria, que se enfrentam a partir das 15h45.

No mesmo horário de Napoli x Fiorentina se enfrentam: Lazio x Empoli; Atalanta x Sassuolo; Torino x Roma e Udinese x Palermo.

Resultados dos jogos de ontem (11) pela 30ª rodada da Serie A: Genoa 2x0 Cagliari; Parma 1x0 Juventus; Hellas Verona 0x3 Inter. No jogo que abriu os trabalhos deste domingo, o Chievo bateu o Cesena por 1 a 0, fora de casa.

O árbitro Antonio Damato, de 42 anos, já apitou três jogos do Napoli na temporada: 0 a 2 contra o Milan, 1 a 1 contra a Atalanta, pela Serie A e o empate em 1 a 1 com a Lazio, pela Coppa. Também esteve em outros dois jogos da Viola: derrota para o Parma por 1 a 0, na Serie A e vitória por 2 a 0 contra a Roma, na Coppa Italia.

O Stadio San Paolo, em Nápoles, tem capacidade para 76.824 torcedores. A média de público é de 33.768, a quarta maior da Serie A.

A partida no San Paolo entre Napoli x Fiorentina começa às 10h (horário de Brasília)

Napoli x Fiorentina

Já os da Viola são: Babacar (7 gols), Gonzalo (5) e Mario Gómez e Salah (4)

Os artilheiros do Napoli na Serie A são: Higuaín (13 gols), Callejón (9) e Zapata (6).

Os brasileiros do Napoli estão hoje no banco de reservas: o goleiro Rafael, o zagueiro Henrique e o volante Jorginho. Na Fiorentina, Neto é titular mais uma vez.

Como esperado, os dois treinadores poupam alguns de seus titulares para as partidas da Europa League. Hamsík, Insigne e De Guzmán começam no banco do Napoli e Mario Gómez, Gonzalo Rodríguez e Mati Fernández estão no banco da Fiorentina.

Escalação da Viola também divulgada por Montella: Neto; Richards, Savic, Basanta, Pasqual; Kurtic, Badelj, Borja Valero; Vargas, Salah, Ilicic.

Leia mais: Após frustração na Coppa Italia, Napoli e Fiorentina se enfrentam sonhando com vaga à UCL

Napoli confirmado por Rafa Benítez: Andújar; Maggio, Albiol, Koulibaly, Strinic; Diego López, Gargano; Callejón, Gabbiadini, Mertens; Higuaín

É possível que ambas as equipes poupem alguns jogadores para as partidas de ida das quartas-de-final da Europa League, na próxima quinta-feira (16). O Napoli visita o Wolfsburg e a Fiorentina vai à Ucrânia enfrentar o Dinamo Kiev.

Com as recentes recuperações de Pizarro, Bernardeschi, Tatarusanu e Pizarro, a Fiorentina tem no departamento médico o atacante Giuseppe Rossi, que deve demorar aproximadamente um mês para voltar aos gramados. Além dele, o centro-avante Babacar e o goleiro Lezzerini se contundiram essa semana e estão fora.

O único desfalque do técnico Rafa Benítez no Napoli é o atacante espanhol Michu, que se contundiu no início da temporada e atuou em apenas seis jogos.

FIQUE DE OLHO: MOHAMED SALAH, atacante da Fiorentina. O egípcio de 22 anos chegou como moeda de troca na negociação que levou Cuadrado ao Chelsea e causou grande impacto. Em 13 jogos, foram sete gols e duas assistências e o atacante já se tornou sensação na Itália.

FIQUE DE OLHO: GONZALO HIGUAÍN, atacante do Napoli. Aos 27 anos, Gonzalo Higuaín mais uma vez é o artilheiro do time na temporada. O argentino marcou 23 vezes na temporada - 13 na Serie A.

No primeiro turno, em Florença, o Napoli venceu por 1 a 0, com gol de Gonzalo Higuaín. Na temporada passada, os napolitanos venceram a final da Coppa Italia contra a Fiorentina por 3 a 1. No último jogo em Nápoles, pela Serie A d2 2013-14, a Viola conseguiu a vitória por 1 a 0, gol de Joaquín.

Confira a classificação completa da Serie A aqui.

Já a Fiorentina, vem de vitória em confronto direto contra a Sampdoria por 2 a 0, que deixou a Viola no 4º lugar, com 49 pontos. Em 2015, só Juventus e Lazio fizeram mais pontos que o time de Florença na Serie A. Foram apenas duas derrotas em 13 jogos no Italiano nesse ano.

Na Serie A, os times vivem fases bem diferentes, apesar de terem o mesmo objetivo: a vaga na Uefa Champions League. O Napoli vem de derrota fora de casa por 1 a 0 para a Roma, que fez com que o time caísse para a 6ª posição na Serie A, com 47 pontos. Depois de um ótimo primeiro turno, o time de Nápoles não vence a cinco rodadas - desde 2 a 0 no Sassuolo - e viu a Lazio abrir oito pontos de vantagem na zona de Uefa Champions League.

Mais traumática foi a eliminação da Fiorentina. Após vencer a ida em Turim por 2 a 1, a Viola foi derrotada pela Juventus por 3 a 0 e não vai conseguir chegar a sua segunda final seguida de Coppa Italia.

Ambos os times vem de eliminação na Coppa Italia. Após empate na ida, em Roma, o Napoli perdeu para a Lazio por 1 a 0 e perdeu a chance do bicampeonato.

Bom dia leitor que navega no VAVEL Brasil! A partir das 10h, Napoli x Fiorentina se enfrentam pela 30ª rodada da Serie A Tim