Resultado do jogo Manchester United x Manchester City na Premier League 2015

13:58 Manchester United continua em terceiro com 65 pontos tendo Arsenal(66) e Chelsea(73) à sua frente. Já o City ocupa a 4ª colocação com 61 pontos mas vê a vaga na UCL correr riscos com essa maré de jogos sem vitória e Manuel Pellegrini pode ser demitido ainda antes do fim da temporada

13:55 O Manchester United saiu atrás do placar aos 8 minutos mas reagiu ainda no primeiro tempo e ampliou sem dificuldades no segundo. São 5 vitórias consecutivas para o United, e 4 vitórias nos últimos 15 jogos para o Manchester City na Premier League

48' FIM DE JOGO!

3 MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

43' Lampard aproveitou o espaço criado com a ausencia de Carrick e serviu Zabaleta, que cruzou para a área e encontrou Kun Aguero livre para diminuir em 4 a 2

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MANCHESTER CITY! AGUERO!

42' Carrick sai de campo e o Manchester United vai terminar a partida com 10 jogadores em campo

SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER UNITED: SAI: Fellaini / ENTRA: Falcao

37' Dí Maria tenta sua primeira finalização no jogo e o chute para na defesa

SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER UNITED: SAI: Mata / ENTRA: Dí Maria

33' Manchester City entregue no jogo. Se o Manchester United quiser pode devolver o histórico 6 a 1

SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER UNITED: SAI: Jones / ENTRA: Rojo

SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY: SAI: Navas / ENTRA: Lampard

28' Young bate falta na lateral esquerda de ataque, ninguém do Manchester City sobe e Smalling cabeceia sozinho para fazer Manchester United 4 a 1

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MANCHESTER UNITED! SMALLING!

SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY: SAI: / ENTRA: Nasri

Juan Mata contribuiu com 4 gols nos últimos 3 jogos pelo Manchester United, foram 3 gols e 1 assistência

22' Rooney coloca bola em profundidade, Mata recebe em posição ilegal e bate por baixo das pernas de Joe Hart fazendo Manchester United 3 a 1

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MANCHESTER UNITED! MATA!

SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY: SAI: Milner / ENTRA: Nasri

16' Milner sofre falta e fica caído sentindo dores. Nasri que estava aquecendo para entrar no lugar de outro companheiro entra em seu lugar

15' Navas tenta David Silva na pequena área em cruzamento mas a zaga afasta

14' Young desperdiça chance sozinho, cara a cara com Joe Hart e cercado por 3 companheiros de times

12' Yaya Touré aparece no jogo chutando de fora da área e tendo seu chute bloqueado

12' Manchester United volta incisivo e pressiona mais o adversário nesse começo de segunda etapa

7' INACREDITÁVEL!! JOE HART FAZ 2 DEFESAS SEGUIDAS E SALVA O CITY! Rooney cobrou muito bem a falta e o goleiro inglês espalmou. Na volta Young e Carrick ainda tentaram antes da defesa afastar a bola

6' Manchester United recupera a bola no campo de ataque e Mata sofre falta em posição perigosa. Rooney em posição

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER CITY: SAI: Kompany / ENTRA: Mangala

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O Manchester United vai vencendo o Manchester City de virada por 2 a 1, gols de Young e Fellaini. Aguero foi quem abriu o placar em favor do City

47' United chega em velocidade com Valencia pela direita e cruza para Fellaini que faz a falta antes de receber a bola

44' CARTÃO AMARELO PARA KOMPANY! O zagueiro entra forte de carrinho em Blind e recebe apenas o cartão amarelo

42' Chega bem o City no 2 contra 1. Aguero e Silva contra Valencia que manteve se em cima do argentino e conseguiu levar a melhor

38' City chega bem com Aguero vindo da direita para o meio e passa a Fernandinho que rola pra Milner sozinho isolar a bola

34' CARTÃO AMARELO! David Silva faz falta em Mata no campo de ataque e é advertido

33' SALVA DE GEA! Lançamento em profundidade para Aguero que não recebe o passe, cortado pelo goleiro Red Devil

31' Navas bate escanteio e encontra Demichelis que cabeceia para fora e sem perigo

30' Fernandinho toca a para Milner em boa posição no ataque que deixa a bola sair pela linha lateral

27' Tabela entre Young e Blind quando o cruzamento de Young toma o rumo da segunda trave e encontra o cabeludo Fellaini completamente sozinho para virar o jogo. United 2 a 1 de virada

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MANCHESTER UNITED! FELLAINI!

23' CARTÃO AMARELO PARA MILNER! Ele puxa a camisa de Herrera e a advertência

19' Blind vai a linha de fundo e é parado por Kompany

17' Manchester City segue com a posse de bola mesmo depois do empate mas não finaliza em gol

13' A jogada começou no chutão de De Gea, Herrera recebeu na ponta esquerda, foi a linha de fundo e cruzou para Young que finaliza duas vezes para empatar o jogo. 1 a 1 no Old Trafford

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MANCHESTER UNITED! YOUNG

10' Falta de Herrera em Yaya Touré no ataque dos Citizens. Só deu Manchester City até aqui

8' A jogada foi criada pela esquerda com David Silva que invadiu a área e rolou para trás. Sergio Aguero estava livre e não teve dificuldades para marcar o primeiro gol do jogo. City 1 a 0

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MANCHESTER CITY!! AGUERO

5' DEFENDEU DE GEA! Jesus Navas sai cara a cara com o goleiro espanhol e chuta em cima

4' City tenta chegar em cruzamento de Silva pela esquerda e Smalling corta

BOLA ROLANDO! COMEÇA MANCHESTER UNITED E MANCHESTER CITY

Old Trafford há 5 minutos do ínicio de partida

Faltando 10 minutos para o ínicio do jogo Manuel Pellegrini disse em entrevista que Kompany está 100%: "Ele está inteiro, trabalhou normalmente nos últimos dias e nada sentiu na sua virilha". Perguntado sobre a volta e importância de James Milner ele completou: "Milner é sempre um jogador importante para nós. Hoje espero que ele retorne a equipe e apresente seu desempenho de sempre

Fim de jogo no Loftus Road. O Chelsea venceu o QPR por 1 a 0, Fàbregas marcou,e segue na liderança da Premier League com 73 pontos, 7 a mais que o vice-líder Arsenal e uma partida a menos

Os citizens jogam hoje por um feito inédito: vencer o seu rival local por 5 vezes seguidas em partidas do Campeonato Inglês. Outro fato curioso é que entre essas partidas os Red Devils anotaram 11 gols em casa em 3 jogos e perderam todos os confrontos

Na temporada 2009/2010 ocorreu outro confronto histórico, vitória do Manchester United por 4 a 3 com gol de Michael Owen no famoso "Fergie Time". Era a volta de Carlos Tevez ao teatro dos sonhos após mudar a cor do seu unifome de vermelho para azul

Manchester City vem de 3 vitórias seguidas no Old Trafford, entre elas, a maior goleada recente no derby de Manchester

O banco de reservas do treinador Manuel Pellegrini é :Caballero, Mangala, Kolarov, Fernando, Nasri, Lampard, Dzeko

Louis Van Gaal tem os seguintes jogadores à disposição:Valdes, Rafael, Rojo, McNair, Januzaj, Di Maria, Falcao. Mesmo liberado pela preparação física Robin Van Persie ainda não retornará hoje aos gramados

Manchester City: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy, Fernandinho, Toure, Navas, Milner, Silva, Aguero

As duas equipes estão definidas com apenas uma supresa. Kompany era dúvida mas vai para o jogo. Manchester United: De Gea, Valencia, Smalling, Jones, Blind, Carrick, Fellaini, Herrera, Mata, Young, Rooney.

Para Pelllegrini o problema são as partidas fora do Etihad Stadium: “Entendo que não temos bons resultados jogando fora de casa. O ano de 2015 não tem sido bom para nós, antes disso éramos bons visitantes. Os jogadores estão felizes com a forma como trabalhamos e jogamos. Não vejo problemas internos, mas nunca se sabe o que acontecerá ao fim da temporada. Se você me perguntar, acredito que estamos no caminho certo, mas em um mau momento”, avaliou

A maior preocupação de Van Gaal no jogo é com as expulsões já que no clássico anterior Smalling foi ejetado do jogo: "Eu comecei a nossa preparação para a partida falando sobre os cartões vermelhos. Eu estou sempre alertando os meus jogadores que em jogos assim, precisamos controlar a emoção. Tivemos cinco cartões vermelhos e isso é inacreditável. Isso não é bom", disse van Gaal.

Kompany e Bony são os desfalques dos Citizens para a partida de logo mais. O United não deve contar com Smalling, Jones e James Wilson que estão lesionados somados à Evans que está suspenso

FIQUE DE OLHO Manchester United x Manchester City: Sergio Agüero, atacante do Man City. 17 gols e 6 assistências em 26 jogos na Premier League nessa temporada

FIQUE DE OLHO Manchester United x Manchester City: Ander Herrera, meio campista do Man United. O espanhol marcou os dois gols na vitória contra o Aston Villa e acertou 93 passes. São 5 gols para ele na BPL, um a mais que o atacante colombiano Falcao Garcia

16 dos últimos 18 gols que Wayne Rooney marcou foram em Old Trafford

Últimos 5 jogos entre United x City: quatro vitórias para os citzens e uma para o Red Devils. Nessa temporada, no primeiro turno, vitória do Man City por 1 a 0, gol de Agüero

Já o Manchester City foi derrotado em dois dos últimos três jogos disputados fora de casa pela Premier League contra Crystal Palace e Burnley. O último triunfo foi no dia 21 de março: 3 a 0 contra o West Bromwich. São 61 pontos, um a menos que o rival, e a quarta posição na tabela da BPL

O Manchester United vem de 5 vitórias consecutivas na Barclays Premier League sendo o último jogo no mesmo Old Trafford contra o Aston Villa, vencido por 2 a 1. Ainda dentro de casa os Red Devils triunfaram em 10 dos 11 jogos anteriores. São 62 pontos e o terceiro lugar na tabela de classificação, garantindo de forma momentânea a vaga direta na Uefa Champions League

Bom dia leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Manchester United e Manchester City , em jogo válido pela 31ª rodada da Barclays Premier League, às 12h (de Brasíla), no estádio Old Trafford, em Manchester.