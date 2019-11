Raio-x Atlético de Madrid: a interminável raça argentina conciliada ao futebol moderno

Desde que chegou ao Atlético de Madrid, Diego Simeone fez questão de adaptar a equipe ao seu esquema tático. Dessa maneira, o treinador fez com que a equipe alcançasse outro patamar, com resultados que o levaram ao posto de um dos melhores treinadores do mundo.

O esquema base de Simeone é montado no 4-4-2 clássico, com quatro homens formando uma sólida defesa, acompanhados de quatro homens de meio campo, sendo um volante marcador, um volante que sai para o jogo e dois meias de criação e aproximação. O ataque é formado por um jogador de velocidade e um jogador de área.

Na temporada passada, quando chegou à final da Uefa Champions League, o treinador argentino baseou o seu jogo nas jogadas aéreas e na forte marcação. Este ano, com a perda de muitos jogadores, o treinador foi obrigado a fazer adequações, mas não perdeu a base de seu jogo.

O Atlético de Madrid versão 2015 é composto por uma mescla de jogadores jovens e experientes, porém, apesar da pouca experiência de muitos atletas, nenhum deles compromete de maneira considerável para possíveis derrotas, pelo contrário, geralmente são decisivos.

O elenco

Com a saída de Courtois para o Chelsea, coube a Moyá assumir o posto de paredão da equipe rojiblanca, mas, para garantir, o Atlético trouxe também Oblak, outro jovem goleiro. Com os dois em ótimas fases, a equipe catalã não possui deficiências debaixo das traves. Os goleiros são revezados de acordo com as competições.

O quarteto de zaga do Atléti é basicamente o mesmo com Juanfran na lateral-direira – dando lugar a Gámez quando necessário –, Godín e Miranda formam a dupla de zaga – o jovem Giménez entra, quando preciso – e Siqueira na lateral-esquerda. O brasileiro briga por posição com Ansaldi.

A dupla de volantes, por sua vez, é composta geralmente por Gabi e Mario Suárez. Tiago é peça fundamental nesse esquema e geralmente entra no decorrer das partidas. Já a função de armar o time fica por conta do turco Arda Turan e do espanhol Koke, cabendo a eles a responsabilidade de fazer a bola chegar no ataque.

Ataque este composto por Griezmann e Mandzukic, na maioria das vezes. Torres e Raúl García também são peças para o setor e cumprem bem o papel dos atacantes titulares. O jovem Jiménez costuma ser aproveitado e entra no decorrer das partidas para dar velocidade à equipe.

A tática

Diego Simeone utiliza basicamente de jogadas de infliltração, utilizando da velocidade de Griezmann para circular o campo todo e atacar pelas laterais, além de jogadas de pivô criadas em conjunto com Mandzukic. Neste sistema, a aproximação dos jogadores do meio campo são de suma importância para a criação de oportunidades de finalização.

Em alguns momentos, é possível se observar a presença de Griezmann no meio, entre Koke e Turan, alterando o esquema tático para 4-2-3-1. Esse esquema é geralmente usado por Simeone quando seus laterais e volantes estão presos na marcação, dificultando a saída de bola da equipe, sendo assim, um dos meias retorna para buscar a bola e fazer a ligação com o ataque. A defesa, por sua vez, mantém sempre a mesma postura. Confira na imagem abaixo:

Todo esse sistema funciona perfeitamente na maioria das partidas, porém, há algumas vezes em que nada dá certo e é necessário que se use uma forma alternativa de chegar até o gol adversário. No caso do Atlético de Madrid esta jogada não é aliada apenas para marcar, como também para evitar gols.

Trata-se da famigerada jogada aérea de Simeone que consiste em ser eficaz em jogadas de faltas nas laterais do campo, escanteios contra e a favor. Nesta jogada, é interessante se observar a rápida movimentação de Godín e Miranda, que é o que torna a jogada difícil de ser marcada.

Destaque: Antoine Griezmann

O principal destaque da equipe é o atacante francês Antoine Griezmann. O jogador tem sido peça fundamental no esquema da equipe, mas, além disso é o principal goleador do time tendo marcado 21 gols em 44 partidas disputadas.

Griezmann chegou ao Atlético no começo do ano, após ter feito uma bela temporada com a Real Sociedad. Ainda pela Real, Griezmann já começou a demonstrar talento, sobretudo na hora de finalizar a gol e chegar para auxiliar seus companheiros. Na ocasião o francês atuava pelo lado esquerdo do campo.

De acordo com Simeone, Griezmann tem recebido muitas orientações, principalmente de Fernando Torres, e tem tudo para ser um dos grandes jogadores do mundo daqui a algum tempo. Griezmann é figurinha carimbada nas convocações da seleção francesa, compondo o ataque juntamente com Benzema.

Confira alguns lances de Griezmann na temporada 2014/15: