Porto x Bayern Munique na Champions League 2015 (3-1)

18:07 Vamos nos despedindo aqui da transmissão de Porto e Bayern de Munique. Um forte abraço a todos e até a próxima, leitores.

18:02 Já os portugueses, só festejam a grande vitória do Porto.

18:00 Jornais da Alemanha já repercutem a derrota Bávara. "Era tudo isto, Bayern?", questiona o Bild.

17:54 "Nós temos um estilo de construir as jogadas lá atrás e isso pode ser perigoso. Mas ainda não está nada definido", disse Lahm na saída do gramado.

17:50 O Porto, para o jogo da volta, terá as ausências de de seus laterais brasileiros. Danilo e Alex Sandro levaram cartão amarelo e estão suspensos.

17:45 Agora, as equipes se enfrentam na próxima terça-feira (21), na Allianz Arena, pelo jogo de volta das quartas de final. Os portugueses têm vantagem após grande partida em Porto.

17:42 O atacante Jackson Martínez retornou de lesão já marcando um gol na vitória diante dos alemães.

17:40 Grande festa da torcida portista no Estádio do Dragão. Sem dúvinas, foi uma noite histórico para o futebol português.

17:37 Pela primeira vez, o Bayern de Munique sai derrotado de portugal.

90+3 Termina o jogo! Festa portuguesa no Estádio do Dragão. Porto vence Bayern por 3 a 1 e leva vantagem para a partida de volta, em Munique.

90+2 Dante cabeceia, mas não pega com a força nescessária na bola e Fabiano faz defesa tranquilo.

90+1 Bayern cruza para a área mas o goleiro Fabiano sai bem e fica com a bola.

90' Teremos três minutos de acréscimo na etapa final no Estádio do Dragão.

88' Bayern tenta diminuir a desvantagem, mas esbarra na boa marcação dos portistas.

84' Alteração no Porto: Sai: Quaresma; entra: Evandro.

83' Cartão amarelo para Danilo, do Porto.

79' Mudança no Porto: sai: Brahimi; entra: Hernâni.

77' Bayern agora tem mais posse bola.

74' Substituição no Porto: entra: Neves; sai: Óliver Torres.

74' Mudança no Bayern: entra: Bardsturber; sai: Xabi Alonso.

70' Porém, o Bayern não desiste e continua tentando agredir o adversário.

69' Linda festa da torcida do Porto no Estádio do Dragão.

66' Rode bate de fora da área e Fabiano faz a defesa.

65' Porto vem fazendo um grande jogo até aqui.

64' Gooooooooooooool do Porto! Jackson Martínez dribla Neuer e bate para o fundo das redes para delírio total da torcida portista no Estádio do Dragão.

62' Quaresma manda para a longe na cobrança.

62' Falta perigosa para o Porto.

61' Posse de bola: 50% para cada lado. Jogo bastante equilibrado neste momento.

59' IMPUGNADO! Lewandowski recebe na cara do gol, mas a arbitragem assinala impetimento do atacante polonês.

57' QUE DEFESA! Após boa jogada do Porto, Neuer opera um verdadeiro milagre para evitar o gol.

56' Alteração no Bayern: sai: Götze; entra: Rode

55' UHH! Neuer estava adiantado e Casemiro tentou de muito longe, mas o goleiro consegiu voltar à meta a tempo de fazer a defesa.

53' Porto tenta ter mais posse de bola no campo de ataque.

51' Brahimi faz boa jogada e crua para a área. Zaga alemã faz o corte. Na cobrança de escanteio, a arbitragem marca impedimento.

50' Excrete alemão continua com mais posse de bola, mas ainda não consegue levar perigo à meta portista.

48' Jogo continua bastente faltoso na etapa regulamentar.

46' Bola rolando para a segunda etapa de Porto e Bayern no Estádio do Dragão.

16:40 Para o segundo tempo, o técnico Pep Guardiola deve mexer taticamente na equipe, mas sem trocar peças. Afinal, apenas cinco jogadores de linha estão na reserva, com Cláudio Pizarro. como único atacante.

16:35 Não saiam dai! Logo mais teremos todas as emoções do segundo tempo em Porto.

45+1 Fim de jogo na primeira etapa! Porto, com dois gols de Quaresma, vai vencendo por 2 a 1. O Bayern descontou com Thiago.

44' Quaresma coba falta e Casemiro, de cabeça, tentou o arremate e levou perigo.

42' Agora é o Bayern que tenta a pressão no ataque, mas os portistas marcam muito bem.

42' Ritmo do jogo esfria um pouco no Estádio do Dragão.

38' Cartão amarelo para Lahm, por falta em Casemiro.

36' Cartão amarelo para Alex Sandro, por falta dura em Müller.

34' Bayern tenta a resposta, mas o goleiro Fabiano saiu bem do gol e fica com a bola.

33' Porto tenta retomar a postura ofensiva. Alex Sandro tenta o cruzamento, surpreende Neuer, que quase falha; bola bateu no travessão e voltou para os braços do goleiro.

30' Cartão amarelo para Casemiro, por falta em Thiago.

30' Na terceira finalização em gol, o time bávaro consegue acertar o alvo.

28' Gooooooooooooooool do Bayern! Thiago Alcântara diminue para o time alemão. Assistência de Boateng.

27' Bernat tenta o arremate, que desvia na defesa e sai pela linha de fundo. Na cobrança, outra vez a zaga fez o corte.

25' Dragões tentam valorizar um pouco mais a posse de bola.

22' Porto continua marcando muito bem a saída de bola do Bayern e vem levando vantagem em quase todas as jogadas.

19' Mais uma falha grotesca de Dante.

16' Martínez tenta de longe, mas erra por muito o alvo.

16' Cartão amarelo para Bernat, por falta em Quaresma.

15' Lembrando que o time bávaro jamais saiu derrotado de solo lusitano.

13' Bayern tenta responder ainda nos primeiros minutos da peleja.

11' Com muita atenção da saída de bola do adversário, o Porto vai surpreendendo o Bayern com um futebol muito bem jogada.

9' Gooooooooooooooooooooooool do Porto! Quaresma, outra vez, amplia a vantagem portuguesa e explode a torcida portista.

8' QUASE! Bola sobra e Lewandowski, de cabeça, por muito pouco não deixa tudo igual.

7' Muita briga e vontade pela posse de bola. Partida é quente!

5' Joga começa a mil no Estádio do Dragão.

3' Gooooooooool do Porto! Quaresma cobra com tranquilidade e abre o placar para os Dragões. Festa portuguesa em Porto.

1'Penalty para o Porto! Neuer faz falta dentro da área em Jackson Martínez e o árbitro marcou a penalidade. Amarelo para o arqueiro bávaro.

0' Começa o jogo! Bola rolando para Porto e Bayern de Munique no Estádio do Dragão.

15:42 Times entram em campo e o hino da Uefa é executado neste momento.

15:40 Mesmo com vários desfalques, o técnico Pep Guardiola conseguiu escalar sete homens para o banco de reservas.

15:35 Times fazem os últimos preparativos antes de a bola rolar no Estádio do Dragão.

15:30 Continuem ligados, em instantes teremos todas as emoções de Porto e Bayern.

15:20 Mesmo longe de Munique, torcida bávara se faz presente no Estádio do Dragão.

15:15 Goleiro Manuel Neuer fazendo seu aquecimento dentro das quatro linhas.

15:12 O time bávaro vai ao gramado do Estádio do Dragão todo de preto para a partida. Já os donos da casa vão a campo com o primeiro padrão, alviazul listrado.

15:09 Suplentes do Bayern de Munique: Reina, Lucic, Pizarro, Gaudino, Rode, Badstuber, Weiser.

15:08 Reservas do Porto: Banquillo: Helton, Diego Reyes, Rúben Neves, Evandro, Quintero, Hernâni, Aboubakar.

15:02 Bayern também escalado! Guardiola vai a campo com: Neuer; Rafinha, Dante, Boateng, Bernat; Alonso, Lahm, Thiago, Götze, Müller; Lewandowski.

15:00 Porto definido para o confronto! O treinador Julen Lopetegui escalou sua equipe com: Fabiano; Danilo, Martins Indi, Maicon, Alex Sandro; Casemiro, Brahimi, Herrera, Óliver Torres, Quaresma; Martínez.

O Bayern de Munique já marcou 23 gols na atual temporada da Uefa Champions League, sendo o ataque mais positivo da competição até aqui. Por isso, a defesa portuguesa tem de estar bastante atencioso nas invesntidas do ataque bávaro.

Já Pep Guardiola falou das lesões que afetam o confronto , e elogiou o amigo Julen Lopetegui, além de se mostrar um conhecedor profundo da equipa portista e garantiu que os alemães estão preparados “para conseguir o melhor resultado possível”.

"A situação é como é, já é assim há duas ou três semanas, temos de conviver com isso. Mas estamos aqui com os jogadores disponíveis para conseguir o melhor resultado possível. O porto gosta de jogar a partir de trás, é forte na bola longa. Quaresma e Brahimi desequilibram muito nas alas, mas por dentro há Quintero, Óliver, Hererra e Casemiro.”, destacou.

"Temos o máximo de respeito por eles. Temos de fazer muito bem as coisas e o adversário vai obrigar-nos a trabalhar dessa forma.O Bayern Munique vai ter oito ou nove campeões do mundo em campo e nós necessitamos do máximo de atenção e de energia dos jogadores que vão jogar. É um desafio colossal, mas temos a intenção de fazer um grande jogo e de ser protagonistas", disse.

Apesar de reconhecer a força do advesário de daqui a pouco, o treinador Julen Lopetegu destacou que a equipe portista tem muitas ambições para o confronto diante dos Bávaros. Em conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao campeão alemão, o técnico espanhol disse também que trata-se de um "desafio colossal".

FIQUE DE OLHO Porto x Bayern Muniqu: Robert Lewandovski. Em alta na temporada, o atacante polonês enfim se encontrou depois de sua conturbada chegada do Borussia Dortmund. O jogador, inclusive, marcou o único tento da partida entre Bayern e Dortmund, mas não comemorou. Diante do Porto, Lewandosvski é uma das maiores esperanças de gol dos bávaros, por ser o único homem fico no setor de ataque.

FIQUE DE OLHO Porto x Bayern Muniqu: Danilo. Com boa participação tanto no apoio quanto na marcação, o lateral brasileiro é uma das peças chave da equipe treinada por Julen Lopetegui. Não a toa, Danilo despertou interesse do Real Madrid e o clube merengue o contratou para a próxima temporada. A negociação foi avaliada em mais de 31 milhões de Euros, mais de 100 milhões de reais. O atleta foi revelado no Santos e teve boa passagem pela Vila Belmiro.

O espanhol Carlos Velasco Carballo será o encarregado do apito da primeira partida entre Porto e Bayern de Munique pela liga dos campeões. Ele será auxiliado por Roberto Alonso e Juan Uste, enquanto Raúl Cabenero como quatro árbitro fecha o quarteto da Espanha que será responsável pelo confronto entre portugueses e alemães.

Na temporada 1986/1987, o Porto enfrentou o Bayern na grande final da competição, à época chamada de European Champions Club Cup. A decisão foi disputada em Viena, para mais de 62 mil pessoas na capital austríaca. De virada, os portistas venceram por 2 a 1 com gols de Madjer e Juary, com Köbl descontando para os alemães.

Nas quartas de final temporada 1990/1991, o Porto empatou em 1-1 na ida em Munique mas o Bayern ganhou na segunda partida no Estádio do Dragão por 2-0, graças a tentos de Christian Ziege e Manfred Bender.

Em 1999/2000, as duas equipas empataram 1-1 em Portugal e a segunda partida parecia encaminhar-se para a prorrogação quando Mário Jardel fez o 1-1 para o Porto aos 90 minutos. Contudo, houve tempo ainda para Thomas Linke garantir o 3-2 no agregado favorável aos bávaros, comandados por Ottmar Hitzfeld

Este será o terceiro confronto entre os dois clubes nos quartas de final da Champions e o Bayern prevaleceu nas duas ocasiões anteriores. Agora, os alemães esperam manter o favoritismo e traduzir isso em números dentro de campo.

Robben (ausente desde 22 de Março devido a lesão no músculo abdominal) e Ribéry (de fora desde 11 de Março devido a problemas no tornozelo) continuam sem jogar. Schweinsteiger, que saiu lesionado da partida contra o Dortmund, Tom Starke Medhi Benatia também devem ficar de fora. Uma das principais apostas é na dupla formada por Müller e Lewandowski.

O espanhol Xabi Alonso estará à disposição do comandante Pep Guardiola depois de ter cumprido um jogo de punição; Boateng está a um cartão amarelo da suspensão, mas mesmo assim estará no gramado no Estádio do Dragão.

Nos últimos treinamentos, Adrián López fez treino integrado condicionado, Jackson Martínez realizou trabalho de academia e treino condicionado, enquanto Tello fez tratamento a uma ruptura muscular na lado posterior da coxa direita.

Alex Sandro, Danilo, Maicon e Óliver estão a um cartão amarelo da suspensão; Iván Marcano cumpre um jogo de punição. Tello sofreu uma lesão muscular nos treinos antes da vitória por 5-0 do Porto sobre o Estoril, no dia 6 de Abril. e deverá ficar afastado dos gramados até ao final do presente mês.

A mais recente visita do Bayern a Portugal, a Lisboa, terminou com vitória por 5-0 diante do Sporting nos oitavas de final da UEFA Champions League de 2008/09. Franck Ribéry teve grande atuação, enquanto Bastian Schweinsteiger e Thomas Müller marcaram no triunfo do Bayern por 7-1 na partida de volta.

Cinco vezes campeão europeu, o Bayern procura a quarta presença consecutiva nas semifinais. O registro dos bávaros nos quartas de final é de 16 vitórias e nove derrotas. Além disso, os alemães têm um bom retrospecto atuando em Portugal.

Jogando em casa contra alemães pela liga dos campeões, o Porto tem sete vitórias, três empates e três derrotas. Na temporada passada, o time registou sua primeira vitória frente a um adversário alemão em 37 anos, ao eliminar o Eintracht Frankfurt na fase de dezeseis avos-de-final da UEFA Europa League.

Agora, os dragões buscam chegar às semifinais, fase que não disputam desde a temporada 2003/2004, à época comandados por José Mourinho, quando ficaram com o título após derrotar o Monaco na grande decisão. A última participação portista nas quartas de finais foi em 2008/2009, quando caiu para o Manchester United.

A equipe portuguesa chega às quartas de finais da Uefa Champions League pela primeira vez em seis anos, e tem a chance de avançar ainda mais. Porém, o time portista sabe que encontrará várias dificuldades diante do Bayern de Munique, mesmo que o primeiro jogo seja disputado no Estádio do Dragão.

O Bayern nunca perdeu em Portugal e entra em campo como favorito para avançar às semifinais, mas o Porto já surpreendeu antes os alemães quando ganhou a final da taça dos clubes campeões europeus de 1987.

O empate na Ucrânia deixou a impressão que o duelo seria equilibrado, mas as impressões enganam. Com uma atuação digna de gigante, o Bayern atropelou o adversário e goleou por 7 a 0. Sem forças de reação, o Shaktar do brasileiro Luiz Adriano, saiu de campo como mero coadjuvante.

Assim como o Porto, o Bayern de Munique passou sem dificuldades pela fase de grupos. Os alemães somaram cinco vitórias e ficaram na liderança do Grupo E, ao lado de Manchester City, Roma e CSKA. Na fase de mata-mata, o adversário foi o Shaktar Donestk, que não foi páreo para o poderio ofensivo germânico.

“Não só pelo meu gol, foi uma noite perfeita. Todos fizemos um grande jogo e estamos de parabéns. Temos que pensar partida a partida, estamos entre os oito melhores do continente, mas temos que ter calma”, destacou o brasileiro.

Casemiro não escondeu o seu contentamento com a exibição dos dragões, falando de uma "noite perfeita" para a equipe comandada por Julen Lopetegui, que se classificaou para as quartas de final da UEFA Champions League.

Após empate em 1 a 1 na Basileia, o Porto goleou por 4 a 0 na partida de volta, no Estádio do Dragão, vencendo por 5 a 1 no placar agregado. O brasileiro Casemiro, revelado nas categorias de base do São Paulo, foi um dos autores dos gols na goleada e da grande exibição portista.

Na primeira fase, o Porto foi absoluto. Foram quatro vitórias e dois empates no Grupo H, ao lado de Shaktar Donestk, Athletic Bilbao e Bate Borisov. Com a moral elevada, os portugueses chegaram às oitavas de final, onde enfrentaram o Basel e não tiveram dó nem piedade dos suíços.

Minuto a minuto Porto x Bayern de Munique, pela Uefa Champions League

Do outro lado, o Bayern de Munique também vem de vitória pelo campeonato nacional. Os Bávaros bateram o Eintracht Frankfurt por 3 a 0 na Allianz Arena. Robert Lewadowski, duas vezes, e Thomas Müller foram os autores da folgada vitória sobs os águias negras, que deixou o time de Pep Guardiola ainda mais perto da conquista de mais uma taça da Bundesliga.

O Porto vem para o jogo após vencer o Rio Ave pelo campeonato português. Danilo, Quaresma e Hernâni, fizeram os gols da vitória por 3 a 1 no estádio Vila do Conde. Agora, as atenções se focam para a competição de clubes mais importante de todo o planeta: a Uefa Champions League.

A partida será realizada em um estádio muito importante da Europa. O Estádio do Dragão, em Porto, será sede do embate entre Porto e Bayern. O Dragão tem capacidade para 50.092 espectadores e é dotado de qualidades únicas que, enriquecidas pela colocação de espaços verdes e pela reestruturação das vias anexas ao complexo esportivo, residencial e comercial, materializam uma nova centralidade na cidade.

Muito boa tarde, amigo conectado na Vavel Brasil! Estamos dando início à transmissão de Porto e Bayern de Munique, em jogo válido pelas quartas de finais da Uefa Champions League (jogo de ida). A bola rola às 16h45 e aqui você confere todas as emoções desse clássico do velho continente.